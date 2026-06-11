Aleksandra Tchórzewska z naTemat wyróżniona Fot. naTemat

Już po raz trzeci Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego nagrodził najlepszych dziennikarzy w prestiżowym konkursie SUPERneuron. Wśród zwycięzców ogólnopolskiego konkursu jest nasza dziennikarka, Aleksandra Tchórzewska.

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Nazwiska zwycięzców ogólnopolskiego konkursu dla dziennikarzy SUPERneuron poznaliśmy 11 czerwca podczas VIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej PTN w Białymstoku. W trakcie uroczystej gali laureaci i autorzy nagrodzonych materiałów odebrali statuetki oraz dyplomy. Wśród nich znalazła się dziennikarka naTemat Aleksandra Tchórzewska.

W oficjalnym uzasadnieniu kapituła podkreśliła, że nagroda dla Aleksandry Tchórzewskiej jest wyrazem uznania dla jej pracy dziennikarskiej oraz wkładu w popularyzację wiedzy o neurologii.

Edukacja i rzetelność na pierwszym miejscu

W konkursie nagrodzono publikacje, które osiągnęły najwyższy poziom merytoryczny, stylistyczny, realizacyjny i wizualny.

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Jak podkreślali organizatorzy, celem inicjatywy jest docenienie kluczowej roli dziennikarzy w edukowaniu społeczeństwa na temat chorób neurologicznych, organizacji opieki medycznej oraz codziennej pracy personelu oddziałów neurologicznych.

– To dla mnie wyjątkowy moment. Cieszę się, że razem możemy budować świadomość zdrowotną Polaków. Każdy taki dyplom to dowód na to, że poruszanie trudnych tematów zdrowotnych ma głęboki sens – przekazała Aleksandra Tchórzewska.

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Choć najbliższe są jej tematy społeczne, równie ważne miejsce w jej pracy zajmuje zdrowie publiczne. Dziennikarka podkreśla, że nie sposób mówić o ludzkich problemach bez uwzględnienia kwestii zdrowotnych. To one w dużej mierze wpływają na jakość życia, dlatego w jej tekstach wątki społeczne i medyczne naturalnie się uzupełniają.

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Dla naszej redakcyjnej koleżanki to kolejny sukces w ostatnim czasie. Przypomnijmy, że zaledwie w styczniu zdobyła ona IV nagrodę w ogólnopolskim konkursie Dziennikarz Medyczny.