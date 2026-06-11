W czerwcu GDDKiA oddaje 95 km nowych dróg Fot. GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad robi nam właśnie doskonały prezent. Tylko w czerwcu do użytku trafi aż 95 km zupełnie nowych szlaków. Z ręką na sercu mogę powiedzieć, że dorobiliśmy się jednych z najlepszych tras w Europie. Podczas gdy niemieckie autobahny to obecnie jeden wielki plac budowy, u nas z miesiąca na miesiąc przybywa gładkiego jak stół asfaltu.

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Nie ma co ukrywać, ten rok na polskich budowach jest wyjątkowo pracowity. Już za chwilę kierowcy dostaną do dyspozycji dwa kluczowe odcinki, które "odetkają" mapę Polski w bardzo newralgicznych miejscach.

Dla mnie, jako osoby regularnie kręcącej się wokół Warszawy i często obierającej kierunek wschód, absolutnym hitem są kolejne kilometry autostrady A2. Prace toczą się na terenie województw mazowieckiego i lubelskiego.

To strategiczna trasa, która docelowo pozwoli nam przejechać od granicy z Niemcami, przez Poznań i stolicę, aż po same Kukuryki przy granicy z Białorusią. Koniec z wleczeniem się za ciężarówkami po wąskich, niebezpiecznych krajówkach.

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Drugi powód do radości mają ci, którzy planują wakacje nad morzem. W czerwcu o kolejne kilometry wydłuży się droga ekspresowa S6 na północy kraju. To absolutnie najważniejsza arteria wzdłuż Bałtyku, która w końcu połączy Szczecin z Trójmiastem.

Jeśli jedziecie z południa, bez problemu wpadniecie na nią z S3, S11, A1 czy S7. Pakowanie psów do bagażnika i szybki strzał nad morze na weekend stanie się wreszcie czystą przyjemnością, a nie walką o przetrwanie i patrzeniem na zegarek.

Budowa dróg w 2026 roku. Prawie 300 kilometrów nowego asfaltu

Czerwcowe 95 kilometrów to zaledwie przedsmak tego, co czeka nas w tym roku. Według oficjalnych komunikatów GDDKiA, planowane nowe drogi w 2026 r. to łącznie imponujące 290 km. Trzymam kciuki, żeby drogowcy dowieźli te obietnice do końca grudnia bez opóźnień.

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Jeśli chodzi o autostrady, to króluje wspomniana wyżej "A-dwójka". W rocznym harmonogramie drogowców mamy aż 57,5 km tej trasy, podzielonej na odcinki: Siedlce Wschód - Malinowiec, Malinowiec - Łukowisko, Łukowisko - Swory i Swory - Biała Podlaska.

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Z kolei nowe drogi ekspresowe to potężny zastrzyk ponad 171 kilometrów. Tutaj lista jest naprawdę długa. Czekamy na domknięcie kluczowych fragmentów "szóstki" (m.in. koniec obwodnicy Słupska - Bobrowniki, Skórowo - Leśnice czy Leśnice - Bożepole Wielkie).

Mocno przyspieszy też wschód. Droga ekspresowa S19, czyli trzon Via Carpatii, wzbogaci się o takie odcinki jak Krynice - Dobrzyniewo - Białystok Zachód, Malewice - Chlebczyn czy drugą jezdnię obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej.

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Na południu odetchną kierowcy korzystający z S1 (Bieruń - Oświęcim) oraz S7 (Mistrzejowice - Grębałów). Z kolei na trasie na Pomorze Środkowe kluczowy będzie nowy 24-kilometrowy odcinek S11 Bobolice – Szczecinek.

Tu w końcu ominiesz korki

Szybkie przeloty międzymiastowe to jedno, ale nic tak nie psuje humoru (i statystyk średniego zużycia energii w testowanym aucie), jak utknięcie w gęstym korku w centrum małego miasteczka, w którym zapchał się ruch tranzytowy. W 2026 roku na mapę wpadnie 49 km nowych obwodnic.

To właśnie te krótkie "bypassy" robią gigantyczną różnicę w komforcie i czasie podróży. W planach jest m.in. niezwykle potrzebna obwodnica Pułtuska w ciągu DK61 (prawie 20 km!), z której z ulgą skorzysta wielu z Was w drodze na letni wypoczynek na Mazurach.

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Oprócz tego GDDKiA chce oddać do użytku obwodnicę Kołbieli na DK50 (11,3 km), a także mniejsze, ale od lat wyczekiwane przez lokalsów i kierowców fragmenty: obwodnicę Żukowa (DK20), Wąchocka (DK42), Oświęcimia (DK44), Gąsek (DK65) czy Morawicy i Woli Morawickiej (DK73).