Policja mogła znaleźć nawet 30 płodów. Nowe informacje ws. dramatycznego odkrycia Lutoryżu pod Rzeszowem. Fot. shutterstock

Pojawiły się nowe informacje w sprawie wstrząsającego odkrycia w Lutoryżu pod Rzeszowem, gdzie pracownik koparki podczas prac ziemnych miał odkryć zakopane szczątki płodów. Okazuje się, że było ich tam dwa razy więcej niż na początku sądzono.

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Z Lutoryża pod Rzeszowem spływają nowe wiadomości na temat wstrzącającego odkrycia, którego dokonał pracownik budowy przy osiedlu domków jednorodzinnych. Podczas prac ziemnych mężczyzna koparką natrafił na coś zastanawiającego w ziemi.

Rzeszowski oddział radia Eska ustalił, że były to szczątki płodów. Najpierw mowa była o 13, a po całonocnej pracy policjantów odnaleziono już około 30 płodów. "Skala odkrycia spowodowała wszczęcie szeroko zakrojonego śledztwa prowadzonego przez prokuraturę" – podaje rozgłośnia.

Nowe informacje ws. odkrycia pod Rzeszowem

Podano również, że teren niedawno zmienił właścicieli. Nowi gospodarze rozpoczęli tam prace budowlane nad utworzeniem osiedla domków jednorodzinnych. Wcześniej posesja miała należeć do pewnej patomorfolożki.

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Kobieta podobno prowadziła w okolicy prywatny gabinet, a wcześniej pracowała jako specjalistka w jednym z rzeszowskich szpitali.

Śledczy zabezpieczyli dokumentację medyczną pacjentów patomorfolożki. Trwa analiza dokumentów i zgromadzonego materiału.

Oświadczenie służb ws. odkrycia w Lutoryżu

"Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie została w dniu 10 czerwca 2026 r. powiadomiona o ujawnieniu na terenie jednej z posesji w miejscowości Lutoryż znacznych ilości przedmiotów stanowiących odpady medyczne, w tym głównie bloczków parafinowych oraz szkiełek mikroskopowych. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, przedmioty te zostały odnalezione podczas wykonywania prac ziemnych na terenie posesji. Wśród ujawnionych odpadów znajdował się również płód ludzki oraz inne szczątki, które mogły stanowić płody ludzkie we wczesnej fazie rozwoju lub ich fragmenty" – czytamy w komunkacie.

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Potwierdzono również informację o patomorfolożce.

"W toku postępowania ustalono, że obecni właściciele nieruchomości nabyli działkę od kobiety wykonującej zawód lekarza patomorfologa. W dniu 11 czerwca 2026 r. prokurator wydał polecenie zatrzymania 57-letniej Magdaleny H. mieszkanki Rzeszowa. Kobieta została zatrzymana w godzinach porannych w dniu 12 czerwca 2026 r. na terenie Zamościa" – dodano.

Aktualnie planowane jest przesłuchanie zatrzymanej w charakterze podejrzanej. "Po wykonaniu czynności procesowych z jej udziałem podjęta zostanie decyzja co do ewentualnego zastosowania środków zapobiegawczych. Obecnie, pod nadzorem prokuratora, na miejscu ujawnienia szczątków kontynuowane są oględziny w ramach których zabezpieczany jest materiał dowodowy. Przedmiotowe czynności mogą potrwać do przyszłego tygodnia" – poinformowała prokuratura.

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