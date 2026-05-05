Makabryczne odkrycie w Warszawie. Ciało w stanie rozkładu i śmierć na oczach policji

W trakcie interwencji w jednym z mieszkań na Żoliborzu doszło do makabrycznego wydarzenia. Na oczach funkcjonariuszy z trzeciego piętra wyskoczył mężczyzna. W lokalu znajdowały się zwłoki w zaawansowanym stanie rozkładu.

Mieszkańcy bloku przy ul. Powązkowskiej w Warszawie zgłosili służbom nieznośny zapach wydobywający się z jednego z mieszkań. Funkcjonariusze policji, którzy przybyli na miejsce, nie byli w stanie dostać się do mieszkania. Konieczne było wezwanie straży pożarnej.

Policjanci ponowili próbę dostania się do mieszkania z wykorzystaniem podnośnika. Przy próbie dostania się na balkon podjętej przez funkcjonariuszy, mężczyzna obecny w mieszkaniu zdecydował się na próbę jego opuszczenia.

Otworzył okno po przeciwnej stronie budynku i spróbował zejść po linie. Niestety, nie udało mu się to i spadł z trzeciego piętra.

Funkcjonariusze podjęli próbę reanimacji mężczyzny. Pomimo ich wysiłków, osoby nie udało się uratować.

W mieszkaniu znaleziono zwłoki w zaawansowanym stanie rozkładu, które były źródłem niepokojącego zapachu. Aktualnie trwają prace nad ustaleniem, co właściwie się stało.