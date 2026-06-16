Autostrada A2 na odcinku między Warszawą a Łodzią to droga wariatów. Serio, na tym wąskim i krótkim odcinku drogi co niektórzy zapominają, jak się jeździ. Zatory, zajmowanie lewego pasa, jazda na zderzaku to tutaj norma. Jedna z takich sytuacji mogła zakończyć się dramatycznie.
To miał być kolejny zwykły dzień na polskiej "królowej dróg". 23 maja 2026 roku, autostrada A2 na odcinku między Łodzią a Warszawą. Ruch, jak to zwykle bywa na tej trasie, dość gęsty.
I nagle, absolutnie bez żadnego widocznego powodu, lewy pas wyhamowuje niemal do zera. Tak po prostu, z resztą jak zwykle, bo to TIR wyprzedza TIRa (chociaż nie ma prawa), a to autobus, a to wolniejszy kierowca. Sznur aut jedzie lewym pasem i ktoś z przodu musiał mocniej nacisnąć hamulec, kolejny kierowca zareagował o ułamek sekundy za późno, a fala uderzeniowa poszła do tyłu.
Wszystko zostało nagrane przez jednego z kierowców, który jechał w tym "pociągu" z aut. W jego wstecznej kamerze idealnie było widać, jak blisko jechał samochód za nim i kolejne. Nagranie udostępniono na profilu Stop Cham na Facebooku.
Gdybyśmy mówili o idealnym świecie, w którym każdy kierowca trzyma bezpieczny odstęp na autostradzie, skończyłoby się na mocniejszym biciu serca i lekkich nerwach. Ale jesteśmy w Polsce, gdzie narodowym sportem niestety wciąż pozostaje jazda na zderzaku. Skutek? Zaledwie kilkadziesiąt metrów dalej z tyłu kierowcy nie mieli już fizycznie miejsca na hamowanie awaryjne.
Ucieczka na pobocze i kupa szczęścia. Tym razem obyło się bez ofiar
Widząc zbliżający się w zastraszającym tempie bagażnik poprzedzającego auta, kilku kierowców musiało podjąć błyskawiczną, ułamkową, ale w gruncie rzeczy jedyną słuszną decyzję. Ucieczka. Rzucili swoje samochody na pobocze i pas awaryjny, byle tylko nie zmiażdżyć przodu, nie wbić się w potężną "kanapkę" i nie stworzyć stosu giętej blachy.
Tym razem kierowcy na A2 mieli niesamowite szczęście. Szczęśliwie nikomu nic się nie stało, a z tego, co wiadomo, żadne auto nawet nie ucierpiało. Dosłownie o milimetry uniknięto tragicznego wypadku na A2.
Ale to wydarzenie brutalnie obnaża najpoważniejszy błąd, jaki popełniamy na drogach szybkiego ruchu. Przeceniamy swoje reakcje, kondycję układu hamulcowego i najnowszą elektronikę naszych samochodów.
Zasada jest banalnie prosta, wprowadzona do przepisów już jakiś czas temu, a jednak przez wielu traktowana jako opcjonalna ciekawostka lub złośliwy wymysł ustawodawcy. Bezpieczna odległość to połowa prędkości wyrażona w metrach.
Jeśli jedziesz 140 km/h, powinieneś trzymać od poprzedzającego auta dystans 70 metrów. Przy 120 km/h około 60 metrów. To naprawdę nie jest fizyka kwantowa. W praktyce, przy autostradowych prędkościach te 70 metrów to trochę mniej niż odległość między przydrożnymi słupkami pikietażowymi (które są rozstawione równo co 100 metrów).
Jeśli nie potrafisz tego ocenić na oko, a większość z nas ma z tym problem, zastosuj starą, dobrą "regułę dwóch sekund". Wybierz punkt orientacyjny: znak, słupek, wiadukt. Kiedy auto przed tobą go minie, zacznij liczyć: "sto dwadzieścia jeden, sto dwadzieścia dwa". Jeśli miniesz ten sam punkt zanim skończysz liczyć, jedziesz za blisko. A jeśli jedziesz w deszczu, wydłuż ten czas do trzech, a nawet czterech sekund.
Prawa fizyki są nieubłagane. Żaden, nawet najbardziej zaawansowany system radarowy w nowym aucie za kilkaset tysięcy złotych, nie oszuka praw przyczepności opon, gdy odstęp między autami wynosi kilka metrów.