80 elektryków do testów na Torze Modlin i to za darmo. Materiały prasowe PSNM

Już 18 czerwca 2026 roku na Torze Modlin odbędzie się New Mobility Experience Business Edition organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności. Będzie można wcisnąć gaz w podłogę w blisko 80 elektrykach. I to w warunkach, których nie odtworzy wam żaden handlowiec w salonie.

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Skończyły się czasy, kiedy samochód na prąd we flocie traktowaliśmy jak ciekawostkę przyrodniczą. Dziś to twardy biznes, w którym liczy się każda złotówka. Decydenci flotowi często łapią się za głowę, widząc zmieniające się przepisy i rosnące ceny spalinówek, a z drugiej strony obawiają się przesiadki na wtyczkę. I tu wchodzi impreza, która ma szansę zniszczyć system.

Elektryki we flocie

Liczby nie kłamią i potrafią być brutalne dla tych, którzy przespali rynkowe zmiany. Z najnowszego "Barometru Flot i Mobilności 2026" jasno wynika, że aż 31 proc. firm planuje w ciągu najbliższych trzech lat powiększyć swoją flotę.

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W przypadku aut dostawczych to nawet 37 proc. I tu pojawia się zgrzyt, bo obok chęci rozwoju, pojawia się strach o koszty. Czego najbardziej boją się fleet managerowie? Dokładnie 26 proc. wskazuje na koszty całkowite użytkowania (TCO), a drugie tyle obawia się samego procesu, jakim jest wdrażanie napędów alternatywnych.

Nic dziwnego. Do końca marca 2026 roku po naszych drogach jeździło już ponad 263 tysiące zelektryfikowanych aut osobowych (z czego ponad 131 tysięcy to czyste auta elektryczne BEV).

To już nie jest ułamek rynku, to potężny kawałek tortu. Dlatego Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM) i Fundacja EV Klub Polska postanowiły zorganizować poligon doświadczalny wyłącznie dla biznesu. Zero przypadkowych gapiów, same konkrety dla ludzi, którzy podejmują decyzje o zakupach i polityce mobilności.

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Nowe BMW iX3, Porsche Macan GTS i chińska inwazja. Co przetestujesz?

Przejdźmy do mięsa, bo to, co przygotowano na Torze Modlin, robi kosmiczne wrażenie. Organizatorzy ściągnęli blisko 80 samochodów elektrycznych. Nie mówimy tu o nudnym turlaniu się po parkingu.

Dostajecie do dyspozycji 1200-metrowy główny tor sportowo-treningowy z 22 zakrętami, tor szkoleniowy z płytami poślizgowymi i kurtynami wodnymi, a nawet odcinek off-road, żeby sprawdzić zawieszenie w terenie.

Czym będzie można pojeździć? Praktycznie wszystkim. Od tanich wózków miejskich pokroju Dacii Spring Electric i Hyundaia Inster, przez flotowe woły robocze takie jak Volkswagen ID.7 czy seria Kia (EV4, EV5, EV6).

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Prawdziwy opad szczęki gwarantują jednak premiery. Na tor wyjadą m.in. Mercedes-Benz CLA Shooting Brake, Alpine A390, a także absolutny sztos, czyli BMW iX3 Neue Klasse oraz sportowe Porsche Macan GTS Electric.

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Żeby tego było mało, będziecie mogli na własnej skórze (i bez marketingowej ściemy) sprawdzić debiutujące w Polsce chińskie marki: Leapmotor, GAC Aion czy Geely. Dla speców od logistyki przygotowano strefę ciężką z takimi maszynami jak Renault Master E-Tech, Ford E-Tourneo Custom i potężny Mercedes-Benz eActros.

Ale samo "upalanie" aut na torze to jedno, nikt nie kupuje kilkudziesięciu aut do firmy tylko dlatego, że "fajnie przyspieszają". Równolegle do jazd, od godziny 11:00, rusza program Fleet Mobility Experience. To warsztaty prowadzone przez ludzi, którzy zjedli zęby na elektromobilności.

Zamiast słuchać katalogowych bajek, dowiecie się, jak realnie obniżyć koszty operacyjne (tu wkroczy GreenWay ze swoim Fleet Forward 2026). Eksperci z Elocity wyjaśnią zagmatwany temat rozliczania ładowania pod domem pracownika (to wciąż spędza sen z powiek wielu księgowym), a spece z AAA Auto wytłumaczą, jak badać kondycję i degradację baterii trakcyjnej.

Na dokładkę będzie można zajrzeć do strefy EV Repair Garage, żeby na własne oczy zobaczyć, jak wygląda budowa baterii i jak zarządzać jej żywotnością.

Gdzie, kiedy i za ile?

Wydarzenie jest skrojone w 100 procentach w formacie B2B. Jeśli zajmujesz się flotą, jesteś decydentem, fleet managerem albo odpowiadasz za transformację energetyczną w swojej firmie, to wbijasz za darmo.

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Wystarczy się tylko zarejestrować, a wejściówka w formie kodu QR ląduje na twojej skrzynce mailowej.

Data: 18 czerwca 2026 r. (czwartek), start od 11:00 Miejsce: Tor Modlin (około 36 km od Warszawy, obok lotniska) Rejestracja dla biznesu: newmobilityexp.pl/tor-modlin

Partnerami Strategicznymi tego potężnego przedsięwzięcia są m.in. Exlantix Polska, ORLEN, ORLEN Charge i OTOMOTO. Wpadajcie na Tor Modlin. To jedna z tych niewielu okazji, żeby samemu sprawdzić, czy te wszystkie zachwyty nad elektryfikacją flot mają poparcie w rzeczywistości, czy to wciąż tylko pieśń przyszłości.