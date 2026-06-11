Polska zablokowała unijny bat na firmy. Przymusowych elektryków we flotach nie będzie

Adam Nowiński

N ajnowszy pomysł z Brukseli miał sprawić, że polscy przedsiębiorcy masowo przesiądą się na samochody elektryczne. Plan był prosty: odgórne, sztywne limity nakazujące firmom kupowanie wyłącznie aut na baterie. Bez pytania o zdanie, bez patrzenia na budżety i bez refleksji, czy te auta w ogóle będzie gdzie ładować. Tym razem jednak coś poszło nie tak. Polska, ramię w ramię z kilkoma innymi krajami, postawiła twarde weto. Na posiedzeniu Rady UE ds. Transportu w Luksemburgu projekt wylądował w koszu.







