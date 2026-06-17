Auto widmo wjechało w motocyklistkę w Piasecznie i uciekło Fot. X.com / Bandyci Drogowi

Wypadek w Piasecznie, do którego doszło w poniedziałek 15 czerwca, to kwintesencja drogowego absurdu i skrajnej, niczym nieuzasadnionej nieodpowiedzialności. Gość uderza w kobietę, obiecuje zjechać na pobocze, po czym jak słyszy hasło "policja", daje dyla. Jakby tego było mało, jego samochód skrywa tajemnicę, która brzmi jak scenariusz kiepskiego filmu sensacyjnego.

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Do tego oburzającego zdarzenia doszło w poniedziałek, 15 czerwca. Na nagraniu, które błyskawicznie obiegło sieć, widać wszystko jak na dłoni. Potrącenie motocyklistki miało miejsce na zawsze zatłoczonej i ruchliwej ulicy Puławskiej.

Jadący tuż za jednośladem kierowca Peugeota z jakiegoś kompletnie irracjonalnego powodu postanowił zrównać się z nią na dokładnie tym samym pasie ruchu. Efekt? Kończy się to tak, jak niestety musiało się skończyć. Dochodzi do mocnego uderzenia bokiem, zdezorientowana kobieta traci równowagę i z impetem uderza o asfalt.

Bezczelna ucieczka z miejsca wypadku

I tu zaczyna się najdziwniejsza część tej historii. Według relacji świadków zdarzenia, sprawca wypadku początkowo wcale nie próbował uciekać. Zatrzymał się. Ludzie z innych aut twierdzą, że mężczyzna mówił z wyraźnym wschodnim akcentem, ale jego pochodzenie nie jest tutaj istotne. Ten szczegół ma pomóc w identyfikacji mężczyzny, a czym w dalszej części tekstu.

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Żeby nie blokować i tak już zakorkowanej arterii poproszono go wprost, by zjechał na pobocze. Ten godzi się, zatrzymuje i według relacji świadków "tłumaczył, że zjeżdżał ze środkowego pasa i nie zrobił tego celowo". Gdy tylko usłyszał hasło "policja", wsiadł za kółko, wrzucił jedynkę i... tyle go widzieli. Ucieczka z miejsca wypadku to nie tylko szczyt drogowego chamstwa, ale przede wszystkim poważne przestępstwo. Facet po prostu zostawił poszkodowaną i egoistycznie postanowił ratować własną skórę.

Auto-widmo

Myślicie, że to koniec? Trzymajcie się mocno. Gdy na miejscu w końcu zjawili się funkcjonariusze i zaczęli w systemie prześwietlać blachy tego Peugeota, wyszły na jaw rzeczy, które wymykają się logice.

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Po pierwsze: całkowity brak badań technicznych. Ten pojazd w ogóle nie powinien w tamtej chwili poruszać się po drogach publicznych. Po drugie, i to jest absolutny hit, od którego przecierałem oczy ze zdumienia: samochód był zarejestrowany na osobę z podwarszawskiego Mysiadła, która... zmarła równo trzy lata temu.

Rozumiecie ten absurd? Sprawca jeździł autem-widmem, którego "prawowity właściciel" od dawna spoczywa na cmentarzu. To w pigułce pokazuje, z jaką patologią mamy czasem do czynienia na naszych ulicach i z kim dzielimy przestrzeń drogową.

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Kierowca z Peugeota chyba na chwilę zapomniał, że żyjemy w 2026 roku, każdy ma kamerkę w aucie, a w sieci nikt nie jest anonimowy. Po apelu poszkodowanej, zmotoryzowani internauci błyskawicznie wzięli sprawy w swoje ręce. To wręcz niesamowite, jak szybko potrafi działać społeczność, gdy widzi tak jaskrawą niesprawiedliwość.

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Jak wynika z najnowszych informacji krążących po forach i grupach dyskusyjnych, detektywi z klawiaturami podobno ustalili już personalia kierowcy, a twarde dane trafiły prosto na biurko policjantów.