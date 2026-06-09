Nowe fakty ws. wypadku pod Warszawą. Pytanie o 200 km/h będzie kluczowe Fot. X / rogalaremiza

Są nowe informacje dotyczące tragicznego wypadku, do którego doszło w sobotę wieczorem w Zielonce. Chodzi o samochód, którym podróżowało trzech mężczyzn – auto z dużą prędkością uderzyło w samochód przewozu osób. Ustalono, że Audi mogło jechać powyżej 200 km/h.

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Nowe fakty ws. tragedii w Zielonce na granicy z Ząbkami podała stacja TVN24. Z ustaleń dziennikarza śledczego Roberta Zielińskiego wynika, że prędkościomierz Audi, w którym znajdowało się trzech mężczyzn, zatrzymał się na wartości 185 km/h. To oznacza, że samochód mógł jechać nawet ponad 200 km/h.

Wypadek w Zielonce pod Warszawą

Przypomnijmy, że do sieci trafiło nagranie z wideorejestratora, które pokazuje przebieg wypadku. 37-letni obywatel Turcji, siedzący za kierownicą osobowej Hondy pełniącej rolę taksówki na aplikację, poruszał się pasem do jazdy na wprost. I nagle postanowił zawrócić na skrzyżowaniu. Najpierw zjechał na pas do jazdy w prawo, po czym gwałtownie ściął resztę pasów ruchu.

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Kierowcy na pasach do jazdy na wprost mieli zielone światło. Co gorsza, po lewej stronie Hondy, czyli prawym pasem, sunął autobus. To właśnie ta wielka bryła skutecznie zasłoniła pole widzenia i sprawiła, że nadjeżdżający z tyłu kierowcy nie mieli szans w porę dostrzec taksówkarza wykonującego nieprawidłowe zawracanie.

Lewym pasem do jazdy na wprost zbliżał się kierowca Audi. Zza autobusu nagle wyrosła mu przed maską osobowa Honda. Doszło do potężnego uderzenia w bok taksówki.

Wytrącone z toru jazdy Audi wpadło bokiem prosto w potężny słup sygnalizacji świetlnej. Bilans tego zdarzenia jest tragiczny. Zginęli dwaj młodzi ludzie podróżujący Audi: 22-latek i 23-latek. Trzeci z nich, 24-latek, w stanie krytycznym walczy o życie w szpitalu. Kierowca taksówki nie odniósł obrażeń i został zatrzymany przez policję. 37-letni Bayram A. usłyszał zarzut dotyczący naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

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Burza w sieci po wypadku w Ząbkach

Zaraz po wypadku w sieci zaroiło się od filmów i komentarzy na jego temat. Wiele osób podnosi kwestię obcokrajowców, którzy pracują jako przewoźnicy na aplikację. Komentujący zwracają uwagę, że często pochodzą oni z krajów o dużo gorszej kulturze jazdy niż w Polsce.

Jak pisał w naTemat Adam Nowiński, paląca jest tutaj m.in. kwestia braku weryfikacji umiejętności obcokrajowców, którzy przyjeżdżając do kraju nad Wisłą, zaczynają karierę w transporcie osób, gdyż jest to właśnie jedna z łatwiejszych posad do otrzymania w każdym kraju UE.

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– Na pewno impuls siły uderzenia był bardzo duży. Tym bardziej, że samochód był przepołowiony na pół, bo uderzył w słup, a to zadziałało jak "przecinak" – ocenił w rozmowie z TVN24 jeden z policjantów drogówki.