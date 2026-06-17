Sikorski przywiózł z Niemiec pierścień króla Zygmunta Starego i rękopis "Gaude Mater Polonia". Fot. Flickr.com / MSZ

Zrabowany przez III Rzeszę średniowieczny rękopis "Gaude Mater Polonia" oraz pierścień króla Zygmunta Starego wracają do Polski. Powrót bezcennych zabytków ma być świadectwem siły relacji Berlin-Warszawa. W tle sukcesu wciąż tlą się jednak echa wczorajszego spięcia pomiędzy kontrowersyjnym ruchem a berlińską policją.

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"Dobry dzień dla Polski i stosunków polsko-niemieckich" – zapowiedział Radosław Sikorski w środę na X. "Z okazji 35-lecia traktatu polsko-niemieckiego średniowieczny rękopis 'Gaude Mater Polonia,' zrabowany z Płocka przez III Rzeszę podczas drugiej wojny światowej został właśnie zwrócony i wraca do Polski" – uzasadnił swój entuzjazm wicepremier.

Nie jest to jedyny zrabowany zabytek, który powróci w najbliższym czasie do Warszawy. Polityk zapowiedział, że podobny los czeka także pierścień króla Zygmunta Starego.

Radosław Sikorski podkreśla wagę relacji polsko-niemieckich

Wicepremier bierze obecnie udział w Forum Polsko-Niemieckim 2026. Ma ono związek nie tylko z 35-leciem "Traktatu o dobrym sąsiedztwie", ale także z umową o współpracy w dziedzinie obronności. Rząd Donalda Tuska w ostatnim czasie zdecydował się na umocnienie stosunków w zakresie bezpieczeństwa narodowego z Francją i Wielką Brytanią.

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Jeśli chodzi natomiast o współpracę Warszawa-Berlin, Radosław Sikorski opisał skalę więzów we wcześniejszym wpisie na X. Polityk poinformował, że Polska jest jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Niemiec. Wskazał na obroty handlowe na poziomie 180 mld euro. Wicepremier zauważył też, że jest to aż 30-krotny wzrost w stosunku do ery sprzed traktatu o sąsiedztwie.

Według relacji Radosława Sikorskiego "Niemcy eksportują do Polski więcej towarów niż do Wielkiej Brytanii czy Chin", a "Z Polski importują więcej niż z Francji czy Włoch". Szef MSZ zwraca też uwagę na to, że w przypadku nadwiślańskiego biznesu dochodzi do konkretnej transformacji: "Polski biznes przynosi już nie jedynie podwykonawstwo, a kapitał, technologie i miejsca pracy".

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Jako przykłady polityk wskazał firmę z zakresu usług analitycznych i jednego z liderów rynku paliw, który w Niemczech prowadzi 600 stacji benzynowych i buduje 160 punktów szybkiego ładowania samochodów elektrycznych.

Zwrot rękopisu "Gaude Mater Polonia" i pierścienia króla Zygmunta Starego jest kontynuacją trendu z zeszłego roku. Radosław Sikorski przypomniał, że to wtedy "po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej doszło do zwrotu zagrabionych dóbr kultury o tak ogromnym znaczeniu historycznym". Polityk zadeklarował też, że trwają prace nad zwrotami kolejnych dóbr kultury.

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W tle ważnych rozmów pomiędzy Berlinem a Warszawą odbył się międzynarodowy skandal

Stanowiska w sprawie relacji polsko-niemieckich zdecydowanie nie podziela m.in. Robert Bąkiewicz. Działacz polityczny brał wczoraj udział w manifestacji przedstawicieli Ruchu Obrony Granic (ROG). – To przypomina najgorsze czasy, w których niemieccy naziści mordowali naszych dziadków. To jest kompletny skandal – tak komentował zatrzymanie przez niemieckich funkcjonariuszy mężczyzna.

Przedstawiciele ROG nie zastosowali się do wskazówek funkcjonariuszy, którzy nakazali im wstrzymanie pochodu z drewnianym krzyżem, który zmierzał do pomnika niedaleko Reichstagu. Ostatecznie niemiecka policja zdecydowała się na pacyfikację członków ROG i skucie Roberta Bąkiewicza kajdankami.