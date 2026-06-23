Hotel z "Młodych Wilków" to wciąż ważny punkt na mapie Międzyzdrojów. Ile kosztuje za noc? to jest Fot. mat. pras. "Młode Wilki" TVP 1995

Dziś największe emocje nad polskim morzem budzi gigantyczny Gołębiewski w Pobierowie. Jednak w latach 90. wyobraźnię Polaków rozpalał zupełnie inny obiekt. Luksusowy budynek w Międzyzdrojach zagrał w kultowych "Młodych Wilkach".

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Film Jarosława Żamojdy z 1995 roku to absolutny fenomen polskiego kina "bandyckiego". Prosta, średnio zagrana i zmontowana opowieść o szczecińskich przemytnikach w drogich furach błyskawicznie stała się hitem. Przyciągnęła do kin tłumy i wylansował plejadę młodych gwiazd polskiego kina lat 90. z Jarosławem Jakimowiczem na czele.

Jednym z niemych bohaterów tej produkcji był przypominający statek, luksusowy hotel w Międzyzdrojach, gdzie toczyła się spora część akcji. W tamtych czasach stanowił on synonim niedostępnego dla przeciętnego zjadacza chleba zachodniego bogactwa rodem z "Policjantów z Miami". I nadal trzeba się wykosztować, by spędzić tam noc.

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Amber Baltic był ikoną nadmorskiego luksusu lat 90.

W połowie lat 90. Amber Baltic uchodził za najbardziej prestiżowy adres na polskich wybrzeżu. "Hotel już w 1995 r. stał się miejscem akcji kasowego hitu kinowego 'Młode Wilki'" – przypomina portal e-hotelarz.pl. Dla wielu Polaków ten charakterystyczny obiekt z widokiem na molo stanowił obiekt westchnień.

Przez kolejne dekady miejsce to regularnie przyciągało rzesze urlopowiczów. Według statystyk opublikowanych z okazji 25-lecia dawny Amber Baltic gościł średnio 52 tysiące osób rocznie.

Z kolei OOH Magazine podkreśla lojalność klientów i nazwał ten budynek "hotelem powrotów". Zaznaczono tam, że około 5 proc. gości to stali bywalcy, którzy rezerwują tu pokoje regularnie od kilkunastu lat.

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Vienna House Amber Baltic wciąż przyciąga filmowców i celebrytów

Dziś ten nadmorski kompleks funkcjonuje pod pełnym szyldem Vienna House by Wyndham Amber Baltic Miedzyzdroje. Mimo upływu niemal trzech dekad od premiery hitu Żamojdy, obiekt nadal chętnie gości ekipy zdjęciowe.

Magazyn Prestiż Szczecin zwraca uwagę na współczesne realizacje w tych wnętrzach. "I to do nas wracają współczesne produkcje filmowe i serialowe – m.in. 'Brokat' z Magdaleną Popławską i Łukaszem Simlatem" – czytamy w artykule z grudnia 2023 roku.

Obiekt od lat jest mocno związany z polskim show-biznesem i stanowi bazę dla Centrum Festiwalowego podczas słynnego Festiwalu Gwiazd. Ile obecnie trzeba zapłacić za pobyt w tej filmowej scenerii?

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Podstawowy dwudziestometrowy pokój Superior z widokiem na morze i śniadaniem zapłacimy nieco ponad 900 zł za dobę. Rodziny szukające większej przestrzeni mogą wybrać trzydziestometrowy Junior Suite za około 1500 zł w opcji ze śniadaniem. Z kolei za flagowy apartament z dwiema łazienkami i dużym tarasem trzeba wyłożyć ponad 2000 zł za jedną noc.

Hotel Gołębiewski w Pobierowie budzi dziś podobne emocje

Obecnie miano najbardziej ekscytującego nadmorskiego resortu przejął Hotel Gołębiewski. Mieszkańcy mówią, że Pobierowo dostało dzięki niemu nowe życie. Otwarcie kolosa, okrzykniętego mianem "mini Dubajem", miało miejsce w tym miesięcu wywołało ogromne poruszenie.

Najwięcej kontrowersji wzbudziły początkowe koszty pobytu, bo za nocleg w luksusie trzeba było wydać przeciętną pensję. Obecnie wakacyjna rezerwacja nad Bałtykiem dla dwóch osób to wydatek rzędu 1700 zł za dobę.