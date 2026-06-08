Młodzi turyści nie wybierają hoteli ze względu na liczbę gwiazdek
Młodzi turyści chcą od hotelu czegoś więcej niż gwiazdek Fot. Nataliya Pylayeva/Shutterstock

Wakacyjne wyjazdy coraz bliżej. Niezależnie od tego, czy będziecie je spędzać w Polsce, czy za granicą, najpewniej będziecie potrzebować miejsca noclegowego. Okazuje się, że dziś około połowa turystów bardziej niż kraj podróży wybiera miejsce, w którym chce nocować. Nic więc dziwnego, że liczba gwiazdek przestała być najważniejszą kwestią.

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Polacy lubią wypoczywać w wyższym standardzie. Biura podróży regularnie informują, że ich klienci latający na all inclusive wybierają obiekty z czterema lub pięcioma gwiazdkami. Jeszcze ciekawiej wygląda to w przypadku osób latających na własną rękę. Oni bowiem zamiast na gwiazdki patrzą na zupełnie inne kwestie.

Hotelowe gwiazdki to nie wszystko. Millenialsi i Zetki chcą czegoś więcej

Hotelowe gwiazdki nigdy nie były odzwierciedleniem jakości usług oferowanych przez dany obiekt, a jedynie liczby dostępnych tam udogodnień. Stąd niektóre obiekty z trzema lub czterema gwiazdkami mogły oferować znacznie lepsze warunki niż słabsze obiekty pięciogwiazdkowe. Pokazywały to zresztą zestawienia najtańszych all inclusive na wakacje 2025, gdzie cena nie zawsze szła w parze z liczbą gwiazdek.

Właśnie dlatego młodsze pokolenia zaczęły zwracać uwagę na doświadczenia oferowane przez obiekty. Co więcej, nowy trend zaskakuje badaczy – Millenialsi i Gen Z nie chcą już all inclusive. Zamiast tego szukają oni tych dodatkowych możliwości i atrakcji. Mało tego, to właśnie wśród nich narodził się trend na wyjazdy do konkretnego obiektu, a nie kraju lub miasta. Pod tym i wieloma innymi względami Zetki znów wywróciły świat podróży do góry nogami, przecząc wszystkim trendom.

– Podróżni znacznie bardziej zastanawiają się dziś nad tym, gdzie nocują, a nie tylko dokąd jadą – przekazał Brian Plaum, Global Stays Expert. – Jednocześnie wiele osób chce, by ich budżet wystarczył na dłużej, zwłaszcza latem. Nasza platforma Noclegi pomaga porównywać różne opcje zakwaterowania równolegle, odkrywać tańsze dzielnice i rezerwować z większą elastycznością – uzupełnił.

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Jak szukać dobrych i tanich noclegów? Jest na to kilka sposobów

Szukanie taniego noclegu może nie jest tak łatwe, jak w przypadku przystępnych cenowo biletów lotniczych, ale nadal daje się to zrobić. Podstawową zasadą jest jednak szukać gdzie indziej niż tylko na Booking.com i Airbnb. Czasem opłaca się też złożyć wyjazd samodzielnie – pakiet hotel plus lot może być tańszy niż gotowa oferta z katalogu.

Wygodną opcję uruchomił właśnie Skyscanner. Wyszukiwarka tanich lotów zmodyfikowała dotychczasową platformę z hotelami na opcję Noclegi. Oprócz klasycznych hoteli znajdziecie tam także kempingi czy agroturystykę, które potrafią oferować zupełnie inne atrakcje i udogodnienia niż typowa opcja noclegowa.

Dodatkowo w wersji komputerowej użytkownicy dostają dostęp do mapki, na której można sprawdzać ceny różnych noclegów w interesującej nas okolicy.

Po trzecie, jeżeli nie chcecie przepłacać za pobyt w hotelach, nie bójcie się szukać opcji pobytu w hostelu. To już nie te same obiekty co 10–15 lat temu. Dziś posiadają one nowoczesne wnętrza, a także bardzo atrakcyjną strefę wspólną. Hostel nie musi też oznaczać konieczności spania z obcymi ludźmi w tym samym pomieszczeniu. Coraz więcej takich obiektów oferuje prywatne pokoje z łazienkami.

Dużą popularność zyskują także hostele kapsułowe będące czymś pomiędzy pokojem wieloosobowym a prywatnym pomieszczeniem. Gwarantują bowiem sporo prywatności przy atrakcyjnie niższej cenie. Taki obiekt kilka lat temu powstał nawet w Warszawie.

Ostatecznie, jeżeli chcecie szukać tanich noclegów, bądźcie elastyczni. Sprawdzajcie nie tylko obiekty w samym centrum, ale i te nieco dalsze z wygodnym dojazdem do interesujących was atrakcji. Sprawdzajcie też ceny w różnych przeglądarkach i opinie w Google, zanim dokonacie rezerwacji.