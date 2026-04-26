Hotel Gołębiewski ujawnił nareszcie termin otwarcia. Gigantyczny obiekt nad Bałtykiem powita pierwszych gości już w tym roku. Ta decyzja kończy okres wielkich spekulacji, ale też budzi ogromne emocje wśród planujących wakacje nad polskim morzem.

Budowa Hotelu Gołębiewski w Pobierowie od 2018 roku dzieli Polaków. Obiekt, nazywany potocznie "Mini Dubajem", wzbudzał ogromne kontrowersje zarówno ze względu na swoją skalę, jak i lokalizację – tuż przy samej plaży. Mimo głosów krytyki, tysiące turystów z niecierpliwością odliczało dni do ukończenia tego kolosa, który ma stać się największym hotelem w Polsce. Dziś wiemy, że już tegoroczne wakacje będzie można spędzić w murach tego gmachu.

Oficjalne otwarcie Hotelu Gołębiewski. Znamy konkretny termin

Przełomowe informacje dotyczące inwestycji w Pobierowie wypłynęły podczas XVIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Jak podał portal Horecatrends, to właśnie tam Marta Masłowska, dyrektor sprzedaży centralnej w Gołębiewski Holding, ucięła trwające od miesięcy spekulacje.

– Hotel Gołębiewski w Pobierowie przyjmie pierwszych gości w czerwcu 2026 roku. To moment symboliczny – finał inwestycji rozpoczętej przez Tadeusza Gołębiewskiego, który nie zdążył zobaczyć ukończenia swojego najbardziej ambitnego projektu – ogłosiła Masłowska podczas panelu turystycznego.

Oznacza to, że po serii opóźnień, które trapiły budowę przez ostatnie lata, holding jest w końcu pewny swojego. Prace osiągnęły już taki poziom zaawansowania, że procedury administracyjne weszły w finałową fazę. Co więcej, obiekt już przygotowuje się do obsługi ruchu turystycznego – ruszyły masowe rekrutacje personelu do obsługi w tym nadmorskim gigancie.

Historia budowy pełna zakrętów

Droga do otwarcia "Mini Dubaju" nad Bałtykiem nie była usłana różami. Pierwotne plany zakładały, że pierwsi turyści zameldują się w Pobierowie już w 2021 roku. Na przeszkodzie stanęły jednak wydarzenia, których nikt nie mógł przewidzieć. Najpierw globalna pandemia sparaliżowała branżę turystyczną i budowlaną, a następnie zmarł założyciel imperium, Tadeusz Gołębiewski.

Śmierć właściciela postawiła pod znakiem zapytania przyszłość jego najbardziej spektakularnego projektu, jednak rodzina i zarząd holdingu zdecydowali o kontynuowaniu dzieła. Oficjalnie ogłoszono już, kto stanie za sterami tego ogromnego statku na lądzie – dyrektorką obiektu w Pobierowie została Barbara Garczyńska, która ma przeprowadzić hotel przez kluczowe miesiące debiutu na rynku.

Gołębiewski w liczbach. Czego mogą spodziewać się goście?

Hotel Gołębiewski w Pobierowie swoją architekturą przypomina gigantyczny statek wycieczkowy zacumowany na brzegu morza. Obiekt posiada 13 kondygnacji (w tym 11 nadziemnych i 2 podziemne), na których docelowo znajdzie się 1200 pokoi. Przy pełnym obłożeniu hotel będzie w stanie pomieścić około 3 tysiące gości jednocześnie, co czyni go bezkonkurencyjnym na mapie Polski.

Do dyspozycji gości zostaną oddane: aquapark o ogromnej powierzchni, strefa SPA, restauracje, dwie sale teatralno-kinowe, a także zaplecze konferencyjne składające się z 16 sal.