Pod Toruniem pełną parą idzie budowa gigantycznej statuy Matki Boskiej Bolesnej. Monumentalny posąg w miejscowości Konotopie ma pobić dotychczasowe światowe rekordy w architekturze sakralnej. W te wakacje będzie z pewnością jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc przez turystów i wiernych w Polsce.
Polska turystyka religijna zyska w sierpniu rekordowy punkt na mapie. Powstająca statua pod Toruniem będzie wyższa od słynnego Jezusa ze Świebodzina (o blisko 20 metrów) oraz znanego na całym globie pomnika Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro (o 17,1 metra).
Jak będzie wyglądać monumentalna figura Matki Boskiej Bolesnej pod Toruniem?
W niewielkim Konotopiu realizowana jest obecnie inwestycja, która swoim rozmachem zostawia w tyle podobne krajowe projekty. Zgodnie z założeniami całość ogromnej konstrukcji osiągnie dokładnie 55,6 metra wysokości.
Główna część, czyli sama postać Matki Boskiej Bolesnej, mierzyć będzie ponad 40 metrów. Zostanie ona osadzona na potężnym, stabilnym postumencie, który z daleka przyciągnie wzrok nietypowym kształtem przypominającym 15-metrową koronę.
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Z informacji udostępnionych przez wykonawców w materiale nadesłanym do naszej redakcji wynika, że ten dolny element posłuży odwiedzającym jako rozległy taras widokowy. Pozwoli to na podziwianie panoramy okolicznych terenów z nowej perspektywy.
Tysiące metrów sześciennych betonu. Potężne wyzwanie konstrukcyjne
Pomnik Matki Boskiej w Konotopiu zostanie sfinansowany z prywatnej fortuny miliardera Romana Karkosika. Z oficjalnej informacji dowiadujemy się, że na plac budowy trafi w sumie około 2500 m³ specjalistycznego betonu dekoracyjnego Artevia Kolor. Dostarcza go Holcim Polska.
Producent postawił na materiał zapewniający jednolitą barwę oraz maksymalną odporność na zmienne i trudne warunki pogodowe. To podstawa przy tak bardzo wyeksponowanej na wiatr i deszcz budowli.
Daniel Cekała
Dyrektor generalny w linii Betonu i Prefabrykacji, Holcim Polska
Nowe miejsce pielgrzymek gotowe w sierpniu 2026 roku
Echa budowy dotarły zresztą daleko poza Polskę. Powstał już głośny materiał w "Financial Times" o pomniku we wsi Konotopie, który ma stworzyć przestrzeń przyciągającą tysiące ludzi.
"Powstający monument będzie nie tylko jedną z najwyższych tego typu realizacji na świecie, ale także ważnym miejscem o charakterze duchowym i symbolicznym. Zlokalizowany w pobliżu sanktuarium, ma pełnić funkcję przestrzeni kontemplacji, pielgrzymek oraz spotkań" – zaznaczono w przesłanym materiale.
Skomplikowana inwestycja powoli zbliża się do wielkiego finału. Jego poświęcenie ma wypaść nieprzypadkowo 15 sierpnia 2026 roku, kiedy w Kościele katolickim obchodzone jest święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.