Pomnik Matki Boskiej w Konotopiu robi ogromne wrażenie. Finał prac budowlanych już tego lata Fot. kadr z Jaco SUBIEKTYWNIE / YouTube, mat. pras.

Pod Toruniem pełną parą idzie budowa gigantycznej statuy Matki Boskiej Bolesnej. Monumentalny posąg w miejscowości Konotopie ma pobić dotychczasowe światowe rekordy w architekturze sakralnej. W te wakacje będzie z pewnością jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc przez turystów i wiernych w Polsce.

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Polska turystyka religijna zyska w sierpniu rekordowy punkt na mapie. Powstająca statua pod Toruniem będzie wyższa od słynnego Jezusa ze Świebodzina (o blisko 20 metrów) oraz znanego na całym globie pomnika Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro (o 17,1 metra).

Jak będzie wyglądać monumentalna figura Matki Boskiej Bolesnej pod Toruniem?

W niewielkim Konotopiu realizowana jest obecnie inwestycja, która swoim rozmachem zostawia w tyle podobne krajowe projekty. Zgodnie z założeniami całość ogromnej konstrukcji osiągnie dokładnie 55,6 metra wysokości.

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Makieta pomnika Matki Boskiej Bolesnej w Konotopiu Fot. materiały prasowe

Główna część, czyli sama postać Matki Boskiej Bolesnej, mierzyć będzie ponad 40 metrów. Zostanie ona osadzona na potężnym, stabilnym postumencie, który z daleka przyciągnie wzrok nietypowym kształtem przypominającym 15-metrową koronę.

Z informacji udostępnionych przez wykonawców w materiale nadesłanym do naszej redakcji wynika, że ten dolny element posłuży odwiedzającym jako rozległy taras widokowy. Pozwoli to na podziwianie panoramy okolicznych terenów z nowej perspektywy.

Podstawa pomnika Matki Boskiej pod Toruniem Fot. materiały prasowe

Tysiące metrów sześciennych betonu. Potężne wyzwanie konstrukcyjne

Pomnik Matki Boskiej w Konotopiu zostanie sfinansowany z prywatnej fortuny miliardera Romana Karkosika. Z oficjalnej informacji dowiadujemy się, że na plac budowy trafi w sumie około 2500 m³ specjalistycznego betonu dekoracyjnego Artevia Kolor. Dostarcza go Holcim Polska.

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Producent postawił na materiał zapewniający jednolitą barwę oraz maksymalną odporność na zmienne i trudne warunki pogodowe. To podstawa przy tak bardzo wyeksponowanej na wiatr i deszcz budowli.

Realizacje o takiej skali wymagają nie tylko odpowiednich materiałów, ale przede wszystkim doświadczenia i precyzji na każdym etapie. Dostarczając Artevia Kolor, zapewniamy rozwiązanie, które łączy trwałość konstrukcji z wysoką jakością wykończenia, odpowiadającą randze tego projektu. Cieszymy się, że nasze rozwiązania mogą współtworzyć tego typu obiekty, które mają znaczenie nie tylko architektoniczne, ale także duchowe i społeczne. Daniel Cekała Dyrektor generalny w linii Betonu i Prefabrykacji, Holcim Polska

Nowe miejsce pielgrzymek gotowe w sierpniu 2026 roku

Echa budowy dotarły zresztą daleko poza Polskę. Powstał już głośny materiał w "Financial Times" o pomniku we wsi Konotopie, który ma stworzyć przestrzeń przyciągającą tysiące ludzi.

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"Powstający monument będzie nie tylko jedną z najwyższych tego typu realizacji na świecie, ale także ważnym miejscem o charakterze duchowym i symbolicznym. Zlokalizowany w pobliżu sanktuarium, ma pełnić funkcję przestrzeni kontemplacji, pielgrzymek oraz spotkań" – zaznaczono w przesłanym materiale.