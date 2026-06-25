W czerwcu przybyło 10 nowych OPP i fotoradarów. Fot. Canard

Drogowcy ewidentnie uznali, że przed wakacjami trzeba "uszczelnić" system. Efekt? Tylko jednego dnia włączono nowy odcinkowy pomiar prędkości na S19 i dwa nowe fotoradary. A to zaledwie wierzchołek góry lodowej, bo czerwcowa lista żółtych kamer urosła już do absurdalnych wręcz rozmiarów.

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Zacznijmy od tego, co bezpośrednio dotknie największą liczbę kierowców. To oczywiście zachodnia obwodnica Lublina. Od 24 czerwca wszedł do gry zupełnie nowy, liczący 7,5 kilometra odcinkowy pomiar prędkości na S19, znajdujący się dokładnie między węzłami Lublin Węglin a Lublin Sławinek.

I zanim zaczniecie wieszać psy na drogowcach, powiem wam jedno: limit prędkości wynosi tam 120 km/h, czyli tyle, ile standardowo na "eskach". Dla osobówek to naprawdę wystarczająco dużo, żeby bez stresu sunąć przed siebie i nie łapać głupich kar.

Ale uwaga, bo "eska" to nie wszystko. W tym samym tygodniu uruchomiono dwa kolejne baty na piratów drogowych. Pierwszy fotoradar ustrzeli was w Rzeszowie na ulicy Krakowskiej (obowiązuje tam ograniczenie do 50 km/h).

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Drugi, włączony dosłownie we wtorek, ustawiono w miejscowości Błonie-Wieś na mazowieckiej DK92. Tam również bezwzględnie zdejmijcie nogę z gazu, bo obowiązuje miejska "pięćdziesiątka".

Pełna lista lokalizacji nowych OPP

Gdzie jeszcze w tym miesiącu pojawiły się odcinkowe pomiary prędkości? Oto lista:

OPP na S6 Matarnia – Owczarnia (woj. pomorskie) – 3,4 km jazdy na celowniku. Ograniczenie dla osobówek to 120 km/h. OPP na S7 Rączki – Tatary (woj. warmińsko-mazurskie) – uwaga, tu mierzony odcinek jest naprawdę długi, ma aż 11,3 km (limit 120 km/h). OPP na S5 Zbrachlin – Trzeciewiec (woj. kujawsko-pomorskie) – 6,8 km ze standardowym ograniczeniem do 120 km/h. OPP na A1 Kamieńsko – Stobiecko Szlacheckie (woj. łódzkie) – potężny fragment autostrady! 12,8 km w stronę Łodzi i 13,6 km w kierunku Częstochowy. Jesteśmy na autostradzie, więc można lecieć 140 km/h. OPP na S7 Nowy Dwór Gdański – Dworek (woj. pomorskie) – to już kawał drogi, bo 9,1 km z prędkością max 120 km/h. OPP na S17 Chrząchówek – Markuszów (woj. lubelskie) – 10,3 km pod nadzorem na limicie 120 km/h. OPP na S7 Barcza – Kielce Północ (woj. świętokrzyskie) – 2,5 km, limit na 120 km/h. OPP na DK28 w Rabce-Zdroju (woj. małopolskie) – krótszy odcinek, 2,7 km, ale tutaj zwalniamy mocno, do 50 km/h. Nowy fotoradar w m. Zegrze na mazowieckiej DK61 – tak samo, limit wynosi 50 km/h. Nowy fotoradar w m. Mokre (woj. kujawsko-pomorskie) – pilnujemy licznika do 50 km/h.