Janina Goss przez wiele lat była jedną z najważniejszych osób w środowisku PiS. Dlaczego została wyrzucona? Screen z x.com/SzkKontaktowe

Janina Goss przez dekady uchodziła za jedną z najbardziej zaufanych osób w otoczeniu prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Wieloletnia skarbniczka i "szara eminencja" ugrupowania właśnie została oficjalnie skreślona z listy członków partii. Decyzja łódzkich struktur kończy pewną epokę na Nowogrodzkiej.

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Janina Goss to postać, która w kuluarach najwyższej władzy funkcjonowała od zawsze. Radczyni prawna przez lata zyskała miano bliskiej przyjaciółki Jarosława Kaczyńskiego. Jej relacje wykraczały daleko poza zwykłą politykę.

83-latka dbała o jego zdrowie, przyrządzała ziołowe napary, a w trudnych chwilach wspierała finansowo. Dziś z tej legendarnej zażyłości nie zostało już nic, a lokalni działacze z Łodzi bez sentymentu pozbyli się zasłużonej dla formacji seniorki.

Janina Goss i jej potężne wpływy w spółkach Skarbu Państwa

Szara eminencja PiS mogła w przeszłości liczyć na ogromną wdzięczność prezesa. Kiedy matka Jarosława Kaczyńskiego wymagała kosztownego leczenia, to właśnie Janina Goss pożyczyła mu 200 tys. złotych. Lider ugrupowania o długach mówił otwarcie, a zaufana prawniczka wkrótce zaczęła zasiadać w radach nadzorczych największych państwowych gigantów.

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Od 2012 roku działała w zarządzie powiązanej z politykami spółki Srebrna. Szybko trafiła też do rad nadzorczych takich instytucji jak PGE, BOŚ, Polskie Radio czy TVP. Prawdziwym ukoronowaniem jej kariery stał się jednak Orlen. Za niespełna rok pracy u boku Daniela Obajtka na konto dawnej skarbniczki wpłynęło prawie 160 tys. złotych.

Złote czasy skończyły się wraz ze zmianą władzy. Pod koniec 2023 roku przyjaciółka Kaczyńskiego została odwołana z rady nadzorczej Orlenu, a chwilę później odwołali ją z PGE. Już w 2025 roku pojawiały się doniesienia, że Kaczyński odciął się od dawnej znajomej, odbierając jej wpływy w regionie.

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Zaskakujący powód wyrzucenia z Prawa i Sprawiedliwości

Choć Prawo i Sprawiedliwość przez lata gwarantowało jej posady z ogromnymi pensjami, powód usunięcia z szeregów formacji brzmi wręcz absurdalnie. Poszło o... niepłacenie składek członkowskich. O sprawie poinformowała Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, pełnomocniczka prezesa PiS w Łodzi.

"Z artykułu 6. Statutu PiS wynika wprost, że członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości ustaje, jeżeli ktoś nie płaci przez sześć miesięcy składek, a pani Goss zalegała ze składkami przez kilkanaście miesięcy" – przekazała Wojciechowska van Heukelom cytowana przez RMF FM.

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Posłanka podkreśliła, że usunięta działaczka z racji swojego prawniczego wykształcenia doskonale zna statutowe zapisy. "Zostałam więc zmuszona sytuacją do poinformowania tej pani o ustaniu jej członkostwa w PiS" – podsumowała szefowa łódzkich struktur, dodając, że kwoty partyjnych opłat są symboliczne i odbiera zachowanie prawniczki jako działanie z premedytacją.

Czystki w łódzkim PiS trwają w najlepsze

Sprawa dawnej przyjaciółki prezesa to niejedyny taki przypadek w ostatnim czasie. W łódzkim PiS trwają porządki. Nowa pełnomocniczka okręgu, która objęła funkcję w listopadzie 2024 roku, pozbywa się ze struktur starych działaczy.

RMF FM przypomina, że wcześniej z partią pożegnali się miejscy radni: Krzysztof Stasiak oraz Radosław Marzec. Co ciekawe, sama Janina Goss pojawiła się tuż przed swoim ostatecznym wyrzuceniem na Nowogrodzkiej.