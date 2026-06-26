22-letni Francuz wtargnął do tunelu metra w Warszawie Fot. Unsplash.com / @opiekhov

W środę do tunelu warszawskiego metra wtargnął 22-letni Francuz. Mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące, a dodatkowo, według nieoficjalnych informacji, może odpowiadać też za próbę zamachu na urządzenia infrastruktury.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Zgodnie z informacjami podawanymi przez media, w tym m.in. Onet i TVN24, 22-letni Francuz, który w środę 24 czerwca wszedł do jednego z tuneli metra w Warszawie, został właśnie aresztowany na trzy miesiące. Sprawa robi się jednak jeszcze bardziej poważna, ponieważ Onet podaje również, że wstępnie przedstawiono mężczyźnie zarzut próby zamachu na urządzenia infrastruktury.

Prokuratura potwierdza areszt. Poważne zarzuty dla 22-latka

Marta Banaszak-Gałczyńska z Prokuratury Okręgowej w Warszawie w rozmowie z Onetem przekazała aktualne informacje o trwających czynnościach z udziałem zatrzymanego: "W sprawie trwają czynności mające na celu ustalenie przebiegu zdarzenia. Zatrzymany obywatel Francji został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Na chwilę obecną, z uwagi na dobro postępowania, nie udzielamy dalszych informacji odnośnie do jego przebiegu i poczynionych ustaleń".

REKLAMA

Z nieoficjalnych ustaleń portalu wynika natomiast, że podejrzany miał usłyszeć zarzut z artykułu 254a Kodeksu karnego, który dotyczy zamachu na infrastrukturę. Zgodnie z tymi przepisami osobie, która w jakiś sposób niszczy elementy wchodzące w skład sieci metra, co skutkuje zakłóceniem działania całego systemu lub jego fragmentu, grozi kara od pół roku do 8 lat pozbawienia wolności.

Ponadto sprawą 22-latka początkowo zajmowali się śledczy z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów, jednak ostatecznie postępowanie miał przejąć 8. Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

REKLAMA

Poranny paraliż pierwszej linii metra w Warszawie

Do zdarzenia doszło w środę 24 czerwca, około godziny 7:00. To właśnie wtedy systemy alarmowe wykryły obecność niepowołanej osoby w tunelu pierwszej linii metra, na odcinku pomiędzy stacjami Ursynów i Służew. Jak przekazała w rozmowie z Onetem Anna Bartoń, rzeczniczka prasowa Metra Warszawskiego, podejrzany mężczyzna został ujęty przez patrol policji w momencie, gdy wychodził z tunelu na stacji Służew.

Ze względów bezpieczeństwa natychmiast wstrzymano ruch pociągów. W takich sytuacjach przepisy nakazują dokładne sprawdzenie, czy infrastruktura nie uległa uszkodzeniu. Choć przy 22-latku nie znaleziono żadnych niebezpiecznych przedmiotów, na miejscu pracowała policja, która przeprowadziła również szczegółowe rozpoznanie pirotechniczne. Kursowanie pociągów wznowiono w okolicach godziny 11:00.

REKLAMA

Po kilku godzinach ruch ponownie został wstrzymany. Służby znów niczego nie znalazły, jednak z informacji przekazanych przez RMF FM wynikało, że miało dojść do uszkodzenia zabezpieczenia czerpnio-wyrzutni, stanowiącego element systemu wentylacji metra.

Zatrzymany przestał współpracować ze służbami

Informację o francuskim obywatelstwie zatrzymanego mężczyzny potwierdził wcześniej podkom. Jacek Wiśniewski, pełniący funkcję rzecznika Komendy Stołecznej Policji. Funkcjonariusz zaznaczył jednocześnie, że dokładne powody wejścia 22-latka do podziemnego tunelu wciąż pozostają nieznane.