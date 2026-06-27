Donald Tusk pobiera trzy emerytury. Już miesięczny przelew z ZUS robi wrażenie Fot. UkrPictures / shutterstock

Donald Tusk pobiera wynagrodzenie z tytułu pracy w Kancelarii Premiera. To jednak nie wszystko, bo polityk osiągnął już wiek emerytalny i co miesiąc może liczyć na dodatkowe wpływy. Emerytura Donalda Tuska to w sumie przelewy z trzech instytucji.

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Donald Tusk ma 69 lat, więc osiągnął wiek emerytalny cztery lata temu. Zgodnie z najnowszymi dostępnymi publicznie sprawozdaniami finansowymi premiera, posiada on około 1,5 miliona złotych oszczędności w gotówce – z podziałem na złotówki oraz euro.

Trzy emerytury Tuska: ZUS, Komisja Europejska i Belgia

Polityk deklaruje również, że nie posiada nieruchomości i pojazdów mechanicznych. W rubryce o posiadanym mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 tys. zł wymienił za to zegarek Grand Seiko GMT z 2016 roku.

Z kolei emerytura Donalda Tuska to trzy różne świadczenia. Jedno z nich to rzecz jasna wpływy z polskiego ZUS. Dzięki ostatniej waloryzacji świadczenie polityka wzrosło do około 11,5 tys. zł brutto miesięcznie.

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Drugi przelew to emerytura z Komisji Europejskiej z tytułu pracy na stanowisku szefa Rady Europejskiej. Przypomnijmy, że Tusk pełnił tę funkcję w latach 2014-2019. Teraz w ramach świadczeń emerytalnych dostaje za to około 25-26 tys. zł brutto miesięcznie. Trzecie świadczenie Tuska to emerytura belgijska w wysokości około 850-900 zł miesięcznie.

Pensja premiera, prawa autorskie i dieta parlamentarna

Łatwo policzyć, że w 2025 r. Tusk zgarnął tylko ze świadczeń emerytalnych około 38 tys. zł. Pamiętajmy jednak, że mówimy o aktywnym polityku, który sprawuje funkcję szefa rządu. Z regularnej pensji premiera na jego konto trafia około 26 tys. zł brutto miesięcznie.

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To nie koniec, bo przecież polityk czerpie zyski z praw autorskich za wydane książki. Do tego dochodzi dieta parlamentarna – około 4 tys. zł miesięcznie. I jeszcze odsetki bankowe od zgromadzonych oszczędności walutowych. Poniżej przedstawiamy dokładnie kwoty, które znalazły się w najnowszym oświadczeniu majątkowym Donalda Tuska.

Zarobki Donalda Tuska – dokładne kwoty z oświadczenia

emerytura z Komisji Europejskiej: 71 282,78 euro emerytura z ZUS: 144 423,77 zł emerytura z Belgii: 2504,50 euro prawa autorskie: 11 625,33 zł odsetki z oszczędności: 181 euro dieta parlamentarna: 47 603,76 zł (w tym nieopodatkowane 36 tys. zł) Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - 294 977,52 zł

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Obecnie obowiązujący wiek zakończenia aktywności zawodowej to 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Przedstawione przez związkowców i posłów projekty mają to zmienić, pozwalając na zasłużony odpoczynek nawet 7 lat szybciej.

Waloryzacja i minimalna emerytura w 2026 roku

Seniorzy na razie muszą uzbroić się w cierpliwość, bo kolejne podwyżki emerytur pojawią się na ich kontach dopiero w przyszłym roku. Niestety, pierwsze rządowe prognozy nie dają wielkich powodów do tego, by jakoś specjalnie na nie czekać. Zastrzyk gotówki będzie wyjątkowo skromny i ledwo zauważalny na koncie.