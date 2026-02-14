O ile wzrosną emerytury 1 marca 2026? ZUS podał oficjalne kwoty Fot. Sheviakova Kateryna / Shutterstock

Już wiadomo o ile dokładnie wzrosną emerytury, renty i inne świadczenia oraz dodatki. Od 1 marca miliony Polaków będą dostawać na konta wyższe kwoty wynikające z corocznej waloryzacji. Jakich dokładnie podwyżek mogą się spodziewać?

Co roku 1 marca wiele świadczeń i dodatków jest waloryzowanych, by urealnić wartość wypłat w zderzeniu z inflacją. Ostatnie lata przyzwyczaiły seniorów do rekordowych podwyżek. Pamiętają doskonale dwucyfrowe skoki o 14,8 proc. w 2023 roku czy 12,12 proc. rok później.

Drożyzna w sklepach w końcu wyhamowała, więc poprzedni rok przyniósł już tylko 5,5 proc. podwyżki, co podniosło minimalną emeryturę i rentę do 1878,91 zł brutto. W tym roku wzrost jest jeszcze niższy, ale wciąż zawsze lepsze to niż nic.

Waloryzacja emerytur i rent 2026. Nowe stawki minimalne

Wskaźnik waloryzacji ustalono w 2026 na poziomie 105,3 proc. Zatem podwyżka wyniesie 5,3 proc. Dlaczego aż lub tylko tyle? ZUS wyjaśnia dokładnie na swojej stronie, jak liczony jest wskaźnik waloryzacji.

"Obliczany jest on na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów z poprzedniego roku kalendarzowego, powiększonego o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w tym samym okresie". ZUS

ZUS przedstawił też wyliczenia dla kwot (brutto) najniższych świadczeń, które od marca zasilą portfele Polaków. Oto jak prezentują się nowe stawki brutto:

Najniższa emerytura, renta rodzinna oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrasta o 99,58 zł i wyniesie 1978,49 zł. Renta socjalna zostaje zrównana z powyższymi świadczeniami i również osiągnie poziom 1978,49 zł. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy po waloryzacji wyniesie 1483,87 zł.

Zwiększy się też kwota graniczna świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Limit ten rośnie o ponad 135 zł, a zatem nowa wartość to 2687,67 zł.

Dodatki do emerytury 2026. Tyle wypłaci ZUS od marca

Marcowa waloryzacja to nie tylko wzrost podstawowych świadczeń. Automatycznej podwyżce podlegają też wszelkiego rodzaju dodatki i inne świadczenia pieniężne. Wyższe przelewy obejmą m.in. dodatek pielęgnacyjny czy wsparcie dla sierot.

Oto lista zaktualizowanych stawek, które będą obowiązywać od 1 marca:

Świadczenie przedemerytalne wzrośnie do kwoty 1993,76 zł brutto. Dodatek dla sieroty zupełnej po podwyżce wyniesie 689,17 zł. Dodatek pielęgnacyjny osiągnie wartość 366,68 zł. Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego (uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji) to teraz 550,02 zł. Ryczałt energetyczny został ustalony na kwotę 336,16 zł.

Podwyżka emerytur i rent. Czy trzeba składać wniosek?

Wielu seniorów zadaje sobie pytanie, czy muszą odwiedzić ZUS, aby otrzymać wyższe pieniądze. Zakład uspokaja i wyjaśnia procedury. Cały proces jest maksymalnie uproszczony, czyli krótko mówiąc: nic nie trzeba robić.

"Podwyżka będzie przeprowadzana z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać w tej sprawie żadnego wniosku" – informuje ZUS w oficjalnym komunikacie. System sam przeliczy należne kwoty, a seniorzy po prostu otrzymają wyższy przelew lub przekaz pocztowy.

Każdy emeryt otrzyma też (listownie lub elektronicznie) decyzję z ZUS. "W dokumencie tym znajdzie się wysokość emerytury brutto na ostatni dzień lutego, wskaźnik waloryzacyjny oraz emerytura brutto obliczona po waloryzacji" – czytamy w informacji podanej przez ZUS.