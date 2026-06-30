Niebieski pluszowy rekin z flagą trans i instrukcją
Rekin BLÅHAJ stał się maskatką osób trans. IKEA postanowiła na to odpowiedzieć Screen z IKEA España / YouTube

Pluszowy rekin BLÅHAJ to pierwsza zabawka IKEA, która doczekała się drukowanej instrukcji obsługi. Maskotka przeszła niezwykłą drogę i zyskał zupełnie nowe znaczenie. Dlaczego stała się tak ważnym symbolem wśród społeczności LGBT+?

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IKEA słynie z charakterystycznych i intuicyjnych instrukcji montażu mebli. Równocześnie od dawna angażuje się we wspieranie społeczności LGBT+ m.in. przez sprzedaż tęczowych toreb. Pluszak połączył oba te aspekty.

Dlaczego BLÅHAJ stał się ikoną osób trans?

Kariera pluszaka jako nieformalnej ikony osób transpłciowych wystartowała na portalu Tumblr już w 2018 roku. Internauci zaczęli publikować zdjęcia ze swoimi zabawkowymi rekinami m.in. na tle flagi reprezentującej osoby trans.

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Zjawisko następnie szybko przeniosło się na platformę Reddit, gdzie forum o nazwie r/blahaj zgromadziło do tej pory niemal 140 tys. użytkowników. Fani regularnie wrzucają memy, grafiki czy wspólne fotki z maskotką.

Internauci cenią rekina za coś głębszego niż niska cena czy gabaryty (mierzy aż 100 cm). "Blahaj nikogo nie ocenia. Jest po to, by podnosić na duchu, niezależnie od tego, jak się w danym momencie ze sobą czujesz" – tłumaczy fenomen użytkownik cytowany przez portal Intomore.

Zauważalna jest także zbieżność barw. Błękit (na początku rekin był szary), biel oraz róż zabawki w pokrywają się z flagą transpłciową. Otwarte płetwy maskotki z kolei stały się w sieci symbolem otwartości i akceptacji.

Empathy Manual. Pierwsza instrukcja dla pluszaka IKEA

Gigant meblowy postanowił odpowiedzieć na internetowy trend. W swoim hiszpańskim oddziale stworzyła tzw. Empathy Manual. To oficjalnie pierwsza instrukcja w bogatej historii szwedzkiej sieci przeznaczona wyłącznie dla zwykłej maskotki. "Niech nie zwiodą was jego przerażające zęby. Uwielbia przytulanie" – usłyszymy w materiale promocyjnym.

Zgodnie z nazwą: to poradnik empatii, a nie dosłowne wyjaśnienie, jak przytulać maskotkę. Instrukcja została merytorycznie opracowana we współpracy z hiszpańską organizacją Federación Estatal LGTBI+.

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Strona Emphaty Manual, czyli instrukcji dodawanej do rekina IKEA Fot. IKEA

Treść bazuje na bezpośrednich przeżyciach i codziennych potrzebach reprezentantów mniejszości. Świetnym przykładem jest jedna z pierwszych porad w instrukcji mówiąca o tym, że "płeć to nie zgadywanka".

Poradnik radzi, by nie zakładać z góry płci na podstawie wyglądu, imienia w dowodzie czy tonu głosu. Zamiast używać zwrotu "dzień dobry, proszę pani", uśmiechnięty rekin uczy nas na obrazkach prostej i neutralnej alternatywy: "dzień dobry, jak masz na imię?". Twórcy pragną w ten sposób uczyć wszystkich wyrozumiałości w niesztampowy sposób.