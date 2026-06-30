Samolot, LOT
Niebezpieczny incydent na pokładzie samolotu lecącego z Polski do Izraela Fot. Unsplash.com / David Syphers

We wtorek w centrach kontroli lotów na chwilę zapanowała napięta atmosfera. Z samolotu lecącego z Warszawy do Tel Awiwu został bowiem nadany sygnał o porwaniu maszyny. Izraelska armia poderwała nawet myśliwce, jednak na szczęście, sytuacja szybko została wyjaśniona.

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Do incydentu doszło we wtorek 30 czerwca na pokładzie samolotu Airbus A320 Polskich Linii Lotniczych LOT, obsługiwanego przez przewoźnika Electra Airways. Podczas rejsu LO155 z Warszawy do Tel Awiwu został zgłoszony fałszywy alarm o rzekomym porwaniu maszyny. Na te informacje od razu zareagowały izraelskie służby wojskowe, podrywając myśliwce i natychmiast wszczynając odpowiednie procedury bezpieczeństwa. LOT wydał już w tej sprawie oficjalny komunikat tłumaczący przebieg zdarzenia.

Stanowisko przewoźnika i wycofane zgłoszenie

Polskie Linie Lotnicze LOT wydały za pośrednictwem mediów społecznościowych oficjalny komunikat w sprawie, który tłumaczy to niecodzienne zajście w przestrzeni powietrznej. Przedstawiciele przewoźnika potwierdzili, że "podczas rejsu LO155 z Warszawy do Tel Awiwu, wykonywanego samolotem Airbus A320 linii Electra Airways, załoga zgłosiła stan zagrożenia".

Sytuacja została jednak opanowana, a w oświadczeniu wyjaśniono, że błędne "zgłoszenie zostało wycofane w trakcie dalszej korespondencji z kontrolą ruchu lotniczego".

Z uwagi na całe zamieszanie lotu nie można było kontynuować zgodnie z pierwotnym planem. Spółka zaznaczyła, że "ze względu na ograniczenia wynikające z dopuszczalnego czasu pracy załogi podjęto decyzję o skierowaniu samolotu na lotnisko bazowe Electra Airways w Burgas". Poinformowano również pasażerów, że "kolejne informacje odnośnie do kontynuacji rejsu będą przekazywane na bieżąco".

Pomyłka w kokpicie i poderwane myśliwce Izraela

Z informacji podawanych przez izraelskie media wynika, że to pilot wcisnął w kokpicie odpowiedni guzik informujący o porwaniu, gdy maszyna znajdowała się jeszcze w tureckiej przestrzeni powietrznej. Następnie załoga przekazała kontrolerom, że wszystko jest w porządku, a sam alarm został uruchomiony przez pomyłkę. W Izraelu podjęto jednak wszelkie przewidziane w takich sytuacjach środki ostrożności. Wojsko poderwało dwa myśliwce, a samolot pasażerski został skierowany w stronę Cypru. Pilot miał poprosić o zgodę na lądowanie, jednak odmówiono mu z powodu dużego przepełnienia tamtejszego portu.

Informacje te potwierdza również zapis z serwisu Flightradar24. Według danych radarowych rejs LO155, który wystartował ze stolicy o godzinie 10:30, doleciał w okolice Cypru, po czym zawrócił, zmienił kurs na północny i wylądował ostatecznie w Bułgarii. Cytowane przez lokalne media Siły Obronne Izraela (IDF) przekazały oficjalnie, że incydent został w pełni zakończony, kontakt komunikacyjny przywrócony, a obawy o bezpieczeństwo lotu są całkowicie bezpodstawne. Dokładne okoliczności błędnego wciśnięcia przycisku będą teraz szczegółowo wyjaśniane, ponieważ tego typu sygnały traktuje się zawsze z najwyższą powagą.

To zresztą nie jedyny incydent lotniczy w ostatnich dniach. Jak informowaliśmy niedawno w naTemat, na pokładzie maszyny Wizz Air na chwilę przed planowanym startem nagle... otworzyły się drzwi.