Wyniki egzaminu ósmoklasistów już zaraz. Fot. flickr.com / Katolik Gdynia

Od egzaminów ósmoklasistów minęły już blisko dwa miesiące. Teraz przed absolwentami podstawówek ważny czas. 3 lipca poznają wyniki. A gdzie ich szukać? Są dwie specjalne strony internetowe, na których w piątek rano wszystko stanie się jasne. Uczniowie muszą mieć też przy sobie dane do logowania. Oto wszystkie szczegóły.

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Egzamin ósmoklasisty w 2026 roku odbył się 11, 12 i 13 maja. Centralna Komisja Egzaminacyjna informowała wówczas, że do tegorocznych sprawdzianów szykowało się ponad 393 tys. uczniów (dokładnie 393 338) z blisko 13 tys. szkół (12 953).

Przygotowano 1 180 011 arkuszów egzaminacyjnych, bowiem wiedza uczniów została sprawdzona z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. I tu ciekawostka: 98,4 proc. uczniów wybrało język angielski. Drugim najczęściej deklarowanym językiem był niemiecki – 1,2 proc. A reszta (czyli zaledwie 0,4 proc.) to francuski, włoski, hiszpański i rosyjski.

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Wyniki egzaminów ósmoklasistów

Minęło już kilka dobrych tygodni od momentu, gdy ósmoklasiści oddali wypełnione testy. Pewnie wielu z nich czeka już z niecierpliwością na wyniki. Te Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) ogłosi już w piątek, 3 lipca 2026 r.

Dodajmy, że dotyczy to zarówno terminów majowych, jak i tych dodatkowych z czerwca. Wyniki egzaminu ósmoklasisty pojawią się w systemie ZIU o godzinie 8:30, natomiast w szkołach będą dostępne od godziny 9:00.

To jak poszło danemu uczniowi na testach będzie przedstawione w skali procentowej oraz punktowej. Już tego samego dnia uczniowie będą mogli udać się do swoich szkół po odbiory zaświadczeń potwierdzających wyniki egzaminu.

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Najważniejsze informacje:

Gdzie pojawią się wyniki? Na platfomach Na platfomach ziu.gov.pl lub wyniki.edu.pl (choć z tego adresu uczniowie i tak zostają przekierowani do ziu.gov.pl) Jak uzyskać dostęp? Każdy uczeń powinien już wcześniej w swojej szkole otrzymać kartkę z danymi do logowania (login i hasło). Aby poznać wyniki, trzeba będzie się najpierw zalogować właśnie przy ich użyciu.

Zmiany w egzaminach ósmoklasistów

Dodajmy, że tegorocznych absolwentów szkół podstawowych czekały spore zmiany w egzaminach. Jedną z nich było wydłużenie czasu przeznaczonego na rozwiązanie arkuszy o blisko 25 proc.

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Szczegółowo o innych roszadach pisały dziennikarki Mamadu.pl. Zwróciły uwagę na wejście w życie reformy ortografii od 1 stycznia 2026 roku. Zmiany w zasadach pisowni objęły między innymi zapis łączny albo rozdzielny wyrazów i operatorów gramatycznych, a także nowe zasady użycia wielkich liter w niektórych nazwach.

CKE poinformowało jednak, że latach 2026-2030 podczas "oceniania prac egzaminacyjnych dopuszczalne będą zarówno stare, jak i nowe zasady pisowni", dzięki czemu uczniowie nie stracą punktów za stosowanie którejkolwiek z prawidłowych form.