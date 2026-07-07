Silnik 1.5 TSI mają miliony aut w Polsce i Europie. Jak o niego dbać, by dobił do 300 000 km? Materiały prasowe Skoda

Jeśli w ostatnich latach kupowałeś kompaktowe auto z grupy VAG, jest ogromna szansa, że pod jego maską drzemie silnik 1.5 TSI. Znajdziemy go wszędzie: od bestsellerowej Skody Octavii, przez Volkswagena Golfa i T-Roca, po Seata Leona i Audi A3. I choć na papierze łączy świetną dynamikę z wręcz aptekarskim zużyciem paliwa, wielu kierowców wciąż zadaje sobie jedno pytanie. Jak z jego bezawaryjnością i ile wytrzyma silnik 1.5 TSI w starciu z brutalną, codzienną rzeczywistością? Rozkładamy ten motor na czynniki pierwsze.

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Kiedy Volkswagen wprowadzał do gry czterocylindrową jednostkę benzynową z rodziny EA211, wielu spodziewało się, że to będzie po prostu lifting poprzednika. Tymczasem nowy motor zastąpił wysłużone 1.4 TSI i trzeba przyznać, że zrobił to z klasą. Otrzymaliśmy warianty o mocy 130 KM i 150 KM, aluminiowy blok i zmodernizowany układ chłodzenia.

To, co jednak w tym silniku najbardziej niszczy system, to elastyczność i kultura pracy. System Active Cylinder Technology (ACT), który przy niskim obciążeniu odcina dwa cylindry, to rozwiązanie świetne dla portfela pod dystrybutorem.

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Jeszcze lepiej wypada zaktualizowana wersja TSI EVO z poprawioną termiką. Ale pamiętajmy o jednym: trwałość silnika 1.5 TSI nie jest dana raz na zawsze. Zależy od stylu jazdy, jakości paliwa i tego, jak rygorystycznie podchodzimy do serwisu.

Typowe usterki i problemy w 1.5 TSI

Dawno żaden temat na forach motoryzacyjnych nie grzał tak mocno, jak tzw. "kangurzenie" w pierwszych rocznikach. Silnik ten, choć uchodzi za solidny, ma swoje za uszami. Poznajmy jego typowe problemy.

Nierówna praca na zimno: W egzemplarzach z okolic 2017 i 2018 roku jazda na nierozgrzanym silniku potrafiła irytować. Szarpanie przy ruszaniu wynikało z niedopracowanego oprogramowania systemu ACT. Volkswagen w końcu poszedł po rozum do głowy i wypuścił aktualizację, która załatwiła sprawę. Zużycie oleju i nagary: Z biegiem lat w jednostkach EA211 może pojawić się zwiększone zapotrzebowanie na olej. Jeśli katujesz auto wyłącznie w miejskich korkach i lejesz paliwo z najtańszych stacji, na zaworach zacznie osadzać się nagar. A to prosta droga do spadku mocy i wzrostu spalania. Układ rozrządu: Co prawda powrócono tu do paska rozrządu (żegnajcie, rozciągające się łańcuchy z 1.4 TSI), ale mechanizm wciąż wymaga opieki. Producent mówi o wymianie co 150 tys. km, jednak wielu mechaników łapie się za głowę i radzi ten interwał stanowczo skrócić. Skrzynia DSG: W połączeniu z automatem mogą pojawiać się lekkie szarpnięcia przy niskich prędkościach. Tu kluczem jest wymiana oleju w przekładni co 60 tys. km. Jeśli tego nie zrobisz, szykuj portfel na grubszą naprawę.

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Jak wydłużyć żywotność silnika 1.5 TSI?

Dobrze zadbany motor 1.5 TSI bez zająknięcia pokona 300 tys. km. Żeby jednak ten scenariusz się ziścił, nie możesz polegać wyłącznie na wytycznych z instrukcji.

Przede wszystkim regularna wymiana oleju. Interwały rzędu 30 tys. km to mrzonka dla aut jeżdżących w naszych warunkach. Zmieniaj olej syntetyczny (norma VW 508 00/509 00) co 10–15 tys. km.

Kolejna sprawa to styl jazdy. Nowoczesne motory TSI nie lubią, gdy dusi się je na ekstremalnie niskich obrotach. Warto od czasu do czasu pojechać w dłuższą trasę i po prostu "przepalić" układ. Tankuj też wyłącznie dobre paliwo (minimum 95 oktanów) i co 100 tys. km zlecaj dokładną kontrolę pasków oraz napinaczy.

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Oprócz standardowego serwisu, coraz więcej kierowców sięga po koło ratunkowe, jakim są dodatki ochronne, np. specjalne smarowidła czy spraye.

Skoda, Volkswagen i Seat. Jak silnik 1.5 TSI sprawdza się na drodze?

Trzeba to powiedzieć głośno: ten sam silnik potrafi zachowywać się zupełnie inaczej w zależności od tego, do jakiej budy go wrzucimy.

W przypadku auta takiego jak Skoda Octavia 1.5 TSI, mówimy o absolutnym złotym środku. 150 KM w tej karoserii robi świetną robotę. W trasie auto potrafi zadowolić się wynikiem 5,5–6 l/100 km, a w mieście rzadko przekracza 8 litrów.

Z kolei Volkswagen Golf 1.5 TSI to idealny kompromis dla tych, którzy chcą dynamiki (8,5 sekundy do setki) i niskich kosztów utrzymania.

A co z SUV-ami? Gdy wsiadłem do modelu Volkswagen T-Roc 1.5 TSI, obawiałem się, że waga auta zabije dynamikę. Nic z tych rzeczy. Spalanie jest co prawda o około litr wyższe (średnio 7–7,5 l/100 km), ale w parze z 7-biegowym DSG auto jest niesamowicie płynne. Bliźniacze jednostki w modelach Seat Leon i Audi A3 zachowują świetną kulturę pracy nawet po przekroczeniu 150 tysięcy kilometrów na liczniku.

Koszty eksploatacji. Czy 1.5 TSI zniszczy nasz portfel?

Wybierając silnik, decydujemy też o grubości naszego portfela w przyszłości. Jak wypada 1.5 TSI na tle starszego 1.4 TSI oraz potężnego 2.0 TSI?

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Koszty utrzymania 1.5 TSI są absolutnie akceptowalne. Pakiet olejowy to około 400–800 zł (co 10–15 tys. km), kompletny rozrząd wyniesie nas 1000–2500 zł, a ewentualna regeneracja turbiny startuje od 2000 zł. Starsze 1.4 TSI (zwłaszcza przed erą paska) bywało kapryśne, pożerało olej i wyciągało łańcuchy rozrządu. Nowszy motor jest odczuwalnie oszczędniejszy (o ok. 0,5–0,7 l/100 km) i po prostu trwalszy.

Z kolei 2.0 TSI daje ogromną radość z jazdy, ale za cenę wyższego spalania (8–9 l/100 km) i droższego serwisu osprzętu. Prawda jest taka, że dla 90 proc. kierowców to właśnie 1.5 TSI będzie wyborem idealnym.

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Więc ile wytrzyma ta jednostka? Odpowiedź jest prosta, choć wielu może zaskoczyć: ten motor przy odrobinie miłości z powodzeniem pokona granicę 300 000 km, a nawet więcej. Łączy w sobie najlepsze cechy oszczędnych jednostek miejskich z trwałością, o którą dawniej posądzano wyłącznie diesle.