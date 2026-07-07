Czarnek komentuje aferę ws. Patriotów dla Ukrainy. Fot. Screen z X / Przemysław Czarnek // Fot. public domain / wikipedia / montaż: naTemat

Przemysław Czarnek znalazł się w ogniu pytań o pomoc dla Ukrainy na tle afery o Patrioty. W końcu rząd PiS też wydawał pieniądze na uzbrojenie dla naszych wschodnich sąsiadów. Kandydat na premiera próbował tłumaczyć swoją partię, chwytając się wszystkiego. – Wtedy to była zupełnie inna wojna – stwierdził w pewnym momencie.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

W Polsce trwa polityczna burza wywołana przekazaniem Ukrainie pocisków Patriot. Kiedy wyszło to na jaw (jako pierwszy wspomniał o tym Krzysztof Bosak) dla prawicy był to wystarczający punkt zapalny do wszczęcia kolejnej afery.

Pojawiały się głosy żalu – dlaczego o zgodę nie zapytano Sejmu, ale też oburzenia, dlaczego przekazujemy tak zaawansowany sprzęt militarny, choć w amerykańskich fabrykach są na niego długie kolejni (ze względu na konflikt na Bliskim Wschodzie).

PiS też pomagał Ukrainie. Co na to Czarnek?

Swoje stanowisko w sprawie przekazał już Donald Tusk, który podkreślił, że przecież "nikt nie krytykował decyzji poprzedniego rządu o transferach polskiej broni do Ukrainy w pierwszych dniach i miesiącach wojny", choć "działania te wiązały się z pewnym ryzykiem".

REKLAMA

– Wszyscy rozumieliśmy, że wsparcie dla Ukrainy na wojnie z Rosją leży w interesie Polski (...) Ponawiam swój apel do wszystkich, począwszy od prezydenta, do wszystkich polityków: nie igrajcie z ogniem. Pomoc Polski dla Ukrainy w jej wojnie z Rosją była przedmiotem naszego politycznego i narodowego konsensusu. Można dyskutować o historii, wzajemnych relacjach, zastanawiać się, w jakim zakresie pomagać uchodźcom, migrantom tu, w Polsce. Ale nie można w żaden sposób narażać na ryzyka naszej współpracy z Ukrainą w jej obronie przed napaścią rosyjską – podkreślił premier.

REKLAMA

W podobnym tonie wypowiadał się Władysław Kosiniak-Kamysz. Tymczasem Przemysław Czarnek na antenie Polsat News został zapytany o wątek wydatków za czasów PiS na uzbrojenie Ukrainy. – Interes był taki, żeby Ukraina ustała, bo wówczas rozpędzona Rosja, która zajęłaby i przejęła to państwo, stała się dla nas śmiertelnym niebezpieczeństwem (...) Zupełnie inna była wówczas Ukraina, zupełnie inna była wojna i zupełnie inna była Rosja – oznajmił polityk.

– Dzisiaj zmieniło się wszystko. Rosja jest jakby słabsza, a Ukraińcy są w innym punkcie wojny dzięki pomocy Polski. Bez tego wsparcia niepodległej Ukrainy mogłoby już dzisiaj nie być – tłumaczył. I przekonywał, że polskie wsparcie nie ograniczało się jedynie do sfery militarnej. – Ta pomoc polegała również na wsparciu dyplomatycznym po to, żeby obudzić świat, i żeby świat zaczął pomagać – mówił.

REKLAMA

Czarnek tłumaczył PiS i próbował dopiec rządzącym

Czarnek już chwytał się wszystkiego i wspominał, że "przekazywany na początku wojny sprzęt – choć sprawny – w dużej mierze pochodził z lat 70. i struktur poradzieckich, a luki w krajowych arsenałach na bieżąco uzupełniano nowymi zamówieniami". Stwierdził też, że PiS nie oddałby Kijowowi najnowocześniejszych technologii, takich jak pociski do baterii Patriot.