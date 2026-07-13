Koniec z dobrowolnością, rząd zdecydował ws. obowiązkowego wyposażenia auta Fot. Shutterstock

Przez ponad dwie dekady polscy kierowcy mieli w tej kwestii pełną dowolność. Mogliśmy wozić to w bagażniku, ale nikt nas do tego nie zmuszał. Teraz to się zmienia. Ministerstwo Infrastruktury w końcu ucięło spekulacje i wydało nowe rozporządzenie. Apteczka samochodowa przestaje być tylko zaleceniem, a staje się bezwzględnym wymogiem.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Początkowo w kuluarach mówiło się, że nowy wymóg uderzy we wszystkich kierowców z dnia na dzień. Ktoś jednak w ministerstwie poszedł po rozum do głowy i wystraszył się gniewu zmotoryzowanych wyborców. W ostatecznym projekcie rozporządzenia zasady mocno złagodzono.

Co to oznacza w praktyce? Obowiązkowe wyposażenie samochodu zostanie rozszerzone o apteczkę, ale wymóg ten będzie dotyczył wyłącznie samochodów zarejestrowanych w Polsce po raz pierwszy od 1 kwietnia 2027 roku. Dołączamy tym samym do standardów, które od lat obowiązują m.in. w Niemczech, Czechach czy na Słowacji.

REKLAMA

Ile zapłacimy za ten "prezent"? Według oficjalnych rządowych szacunków, średni koszt to około 75 zł (ceny wahają się od 50 do 100 zł). Skala jest ogromna, bo rocznie przepis dotknie około 650 - 700 tysięcy pojazdów, co w skali kraju da niemal 49 milionów złotych wydanych na zestawy pierwszej pomocy.

Jaką apteczkę kupić? Zwróć uwagę na ten jeden szczegół

Jeśli myślisz, że musisz teraz biegać po aptekach i kompletować gaziki na sztuki, to mam dobrą wiadomość. Ministerstwo nie wprowadza własnego, sztywnego spisu zawartości, bo w polskim prawie brakuje dedykowanej normy. Wystarczy, że kupisz gotowy zestaw, który spełnia niemiecką normę DIN 13164.

REKLAMA

Ważna uwaga: w środku nie znajdziesz żadnych leków przeciwbólowych ani płynów odkażających. Wożenie medykamentów w aucie, które latem zamienia się w piekarnik, a zimą w zamrażarkę, to proszenie się o kłopoty. Co zatem musi zawierać wyposażenie auta osobowego, by spełniało normy? Przede wszystkim materiały opatrunkowe:

komplet sterylnych kompresów i opasek elastycznych, chusty trójkątne oraz plastry (w tym te specjalne na palce), nożyczki z zaokrąglonymi końcami (do rozcinania ubrań lub pasów bezpieczeństwa), koc ratunkowy (tzw. folia NRC), jednorazowe maseczki medyczne i rękawice.

REKLAMA

Z samym bandażem i plastrem rzuconym do schowka nie masz co liczyć na taryfę ulgową podczas kontroli.

Obowiązkowe wyposażenie samochodu w 2026 roku. Za to dostaniesz 500 zł mandatu

Zanim jednak zaczniemy martwić się przepisami na 2027 rok, przypomnijmy sobie, za co policja może wlepić nam karę już teraz, podczas rutynowej kontroli. Prawo w Polsce jest obecnie wyjątkowo łagodne. Wymagane są tylko dwie rzeczy:

Trójkąt ostrzegawczy (koniecznie z homologacją), Gaśnica (minimum 1 kg środka gaśniczego, z ważną legalizacją).

Jeśli funkcjonariusz poprosi o otwarcie bagażnika i nie znajdzie tam tych przedmiotów, wlepi ci mandat w wysokości 500 zł. Co gorsza, brak trójkąta lub ważnej gaśnicy to niemal pewny negatywny wynik badania technicznego na stacji kontroli pojazdów. Warto tu dodać małą radę, że choć prawo wymaga gaśnicy 1-kilogramowej, to w praktyce nadaje się ona co najwyżej do ugaszenia niedopałka. Lepiej zainwestować w większy model.

Samo posiadanie trójkąta też nie uchroni cię przed karą, jeśli nie wiesz, jak go użyć w razie awarii. To nie jest wiedza tajemna, ale regularnie widzę na drogach kierowców, którzy stawiają trójkąt metr za zepsutym autem na autostradzie. To proszenie się o tragedię. Jak robić to dobrze?

W obszarze zabudowanym: tuż za pojazdem lub na nim (np. na dachu, nie wyżej niż 1 metr). Poza obszarem zabudowanym: w odległości od 30 do 50 metrów za autem. Na autostradzie i drodze ekspresowej: tu odległość jest największa – trójkąt musi stać aż 100 metrów za pojazdem.

REKLAMA

Mandat za brak trójkąta lub jego złe ustawienie to niepotrzebny wydatek, którego można banalnie łatwo uniknąć.

Zabiorą ci dowód za to, co masz w schowku lub pod fotelem

Na koniec warto obalić popularny mit. Kary grożą nie tylko za braki w wyposażeniu, ale też za to, co w samochodzie wozisz. W polskim prawie nie ma wprawdzie "zakazanej listy", ale jeśli policjant zobaczy u ciebie pod fotelem luźno rzuconą siekierę, maczetę albo ciężkie narzędzia, może potraktować to jako realne zagrożenie.

W razie wypadku takie przedmioty działają jak pociski. Funkcjonariusz ma pełne prawo wlepić mandat, a nawet zatrzymać dowód rejestracyjny w systemie CEPiK za stwarzanie zagrożenia dla pasażerów.

REKLAMA