Zmiany na ROD. Ceny ogródków mocno spadają Fot. Dariush M / Shutterstock

Działka na "RODos" to marzenie wielu z nas. Po pandemii, kiedy ich ceny szalały, bańka pękła. Sytuacja uległa zmianie na korzyść kupujących. Jakie są obecnie ceny takiego kawałka zieleni w mieście?

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Rodzinne Ogrody Działkowe (w skrócie ROD) to wydzielone obszary zieleni, podzielone na mniejsze parcele, które dzierżawią poszczególni działkowcy. Warto pamiętać, że użytkownicy nie są prawnymi właścicielami gruntu, a jedynie mają prawo do zarządzania znajdującymi się na nim nasadzeniami czy drobną architekturą, jak choćby altanami czy domkiem letniskowym.

Dlatego pytanie o to, jak sprzedać działkę ogrodową, wcale nie jest tak proste, jak się wydaje. Formalnie zbywa się bowiem jedynie prawo do jej użytkowania, a nie sam grunt. Zgodnie z regulaminami działki służą wyłącznie do szeroko pojętej rekreacji oraz uprawy roślin. Z prawnego punktu widzenia nie można tam na stałe zamieszkać ani się zameldować.

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Pandemia napędziła rynek. Teraz ceny spadają

W okresie lockdownów rynek działek ROD przeżył prawdziwy boom. Zamknięci w czterech ścianach Polacy wykupywali każdy dostępny skrawek trawy, by gdzieś się wyrwać z bloku. Ceny wystrzeliły w górę, a z ogłoszeń znikały nawet działki, których od lat nikt nie chciał.

Spece z agencji Metrohouse zauważają, że ten inwestycyjny zapał ostatecznie wygasł. Otwarcie granic i powrót do swobodnego podróżowania sprawiły, że wolimy wydać pieniądze na wczasy w ciepłych krajach. Własny ogródek przestał być towarem pierwszej potrzeby. Spadki wycen w tym sektorze osiągają nawet 15 proc. w skali roku.

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"Obecnie na rynku, na którym działamy, widać korekty w dół" – przyznał Paweł Sokulski, dyrektor serockiego oddziału Metrohouse. Młodsze pokolenia stawiają na podróże i niezależność. Rzadziej chcą zajmować regularnym koszeniem trawnika czy naprawami dachu na działce.

Ile kosztuje własny kawałek zieleni? Od dzierżawy ROD po domek letniskowy

Z informacji Metrohouse wynika, że sfinansowanie wymarzonej daczy może być jednak wyzwaniem. Ze względu na specyfikę, banki niechętnie udzielają na nie standardowych kredytów hipotecznych. W efekcie nabywcy muszą posiłkować się gotówką albo drogimi pożyczkami konsumenckimi. Piotr Rusin, reprezentujący firmę Credipass, zauważa, że zakup działki rekreacyjnej musiał ustąpić miejsca pilniejszym wydatkom mieszkaniowym w dobie wysokich kosztów życia.

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Ile trzeba przygotować pieniędzy? Nad morzem chętnie wybieraną opcją jest dzierżawa terenu na ROD, gdzie minimalny próg wejścia to wydatek rzędu od 30 do 50 tysięcy złotych. Z kolei nowocześnie urządzona działka z domkiem potrafi pochłonąć nawet 500 tys. zł.

Posiadając wolną kwotę od 100 do 200 tys. zł, można pokusić się o starą wiejską zabudowę, lecz wymaga to zwykle remontu i ogromnych nakładów pracy. Najbezpieczniejszą opcją wciąż pozostają nowsze domy letniskowe, jednak budżet musi w tym wypadku przekroczyć próg 300 tysięcy złotych.

Tańszą alternatywą bywa mobilny domek holenderski, choć warto wiedzieć, że taki domek na kółkach może wymagać pozwolenia lub przynajmniej zgłoszenia do urzędu. Trend wykupywania działek rolnych pod budowę domu skłania też część kupujących do szukania tańszych gruntów poza ROD.

Przegląd najtańszych ofert działek ROD w sieci

Jeśli dysponujemy małą ilością gotówki, warto regularnie monitorować platformy z ogłoszeniami. Przeglądając oferty z serwisu OLX, wciąż można trafić na okazje, z których najtańsze kosztują zaledwie ułamek dawnych cen. To właśnie tam kryją się najtańsze działki rekreacyjne. Poniżej prezentujemy dziesięć przykładowych propozycji z różnych zakątków kraju wraz z podziałem na regiony.

Działka ROD "Kolejarz", Wrocław (dolnośląskie) – 19 999 zł Działka ROD al. Aleksandra Brucknera, Wrocław (dolnośląskie) – 8 500 zł Działka ROD "Zacisze", Jelenia Góra (dolnośląskie) – 8 900 zł Działka ROD, Radom (mazowieckie) – 55 000 zł Działka ROD "Urodzaj", Poznań (wielkopolskie) – 45 000 zł Działka ROD, Gdańsk, Olszynka (pomorskie) – 24 000 zł Działka ROD "Jedność", Niekłonice (zachodniopomorskie) – 8 990 zł Działka ROD, Koszalin (zachodniopomorskie) – 9 500 zł Działka ROD "Walcownik", Częstochowa (śląskie) – 57 000 zł Działka ROD, Sandomierz (świętokrzyskie) – 8 000 zł

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Ceny działek ROD spadają. Czy to dobry moment na zakup?

30- i 40-latkowie, którzy stanowią największą grupę klientów, zwykle mają też na głowie kredyt na mieszkanie. Kolejny stały wydatek i brak czasu sprawiają, że wielu z nich ostatecznie wybiera o wiele tańszy wynajem domku nad rozlewiskiem na dwa tygodnie wakacji.