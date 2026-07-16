Nieoczywiste kierunki na wakacje w Polsce zyskują na popularności Fot. piotrbb/Shutterstock

Polacy coraz częściej wylatują na zagraniczne wakacje. Włochy, Hiszpania i Grecja są wręcz pełne naszych podróżnych, a język polski słychać tam na każdym kroku. Mimo tego nie brakuje osób, które nadal spędzają wczasy w Polsce. Robią to jednak w coraz mniej tradycyjny sposób.

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Wakacje w Polsce to nie tylko Bałtyk i Tatry. Rodzą się nowi faworyci

Wakacje w Polsce kojarzą nam się przede wszystkim z wypoczynkiem nad Bałtykiem i kąpielami w lodowatej wodzie (choć nie wszędzie tak jest) albo brakiem kąpieli przez sinice lub słabą pogodę. Drugą opcją, wybieraną przez aktywnych, są natomiast Tatry. Tam jednak na szlakach potrafi dochodzić do poważnych naruszeń, a masowa turystyka odebrała temu miejscu naprawdę wiele klimatu.

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W obliczu tych zmian turyści szukają mniej standardowych kierunków wyjazdowych. I je znajdują. Jak podaje Travelist.pl, na popularności zyskują Nałęczów, Białowieża, Kliczków i Busko-Zdrój.

– Polacy nie traktują tych kierunków jako opcji na wypadek, gdy nie znajdą pokoju w popularnym kurorcie nad morzem czy w górach. Coraz częściej to świadomy wybór podróżnych szukających konkretnego doświadczenia, jak choćby bliskości natury, wypoczynku w historycznych murach, kąpieli termalnych czy spokojniejszych tras rowerowych. Potwierdzają to nasze dane, które w skali dwóch ostatnich lat wskazują na 35-procentowe zainteresowanie kierunkami, o których mówimy w materiale. Najbardziej na tym tle wyróżniają się Nałęczów, Białowieża, Kliczków i Busko-Zdrój – poinformował Eugeniusz Triasun, ekspert portalu rezerwacyjnego Travelist.pl.

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Nietypowe wakacje w Polsce. Rowery, kajaki i spacery coraz popularniejsze

Mieszkając i żyjąc w Polsce, zdarza nam się nie doceniać tego, jak wszechstronnym krajem jest Polska. Dopiero wyjeżdżając w mniej oczywiste regiony naszego kraju, zaczynamy to dostrzegać.

Idealnym przykładem jest np. woj. lubelskie. Kazimierz Dolny stał się w ostatnich latach wręcz idealnym miejscem na city break. Jego zabytkowy rynek uważany jest za jeden z najładniejszych w kraju, a klasykiem zwiedzania pozostaje także wędrówka na Górę Trzech Krzyży. Chcąc spędzić więcej czasu w tej okolicy, warto szukać noclegów w Nałęczowie. To uzdrowisko w przeszłości wybierali Bolesław Prus i Stefan Żeromski. Możecie skosztować tamtejszych wód albo zwiedzić Park Zdrojowy w Nałęczowie z Pałacem Małachowskich i zabytkowymi obiektami uzdrowiskowymi. Warto zabrać także rower, żeby przejechać się unikatowymi lessowymi wąwozami.

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