Polacy nie chcą spędzać wakacji w Polsce
Wakacje w Polsce poważnie zagrożone. Dane Google pokazują, jak duża może być skala problemu Fot. FotoDax/Shutterstock

Polacy ruszyli na wakacje. Jak co roku pełno będzie nas w każdym zakątku Europy, ale i w zdecydowanie dalszych regionach świata. Google zdradziło, o które miejsca pytamy najczęściej w wyszukiwarce. I to właśnie te dane są ostrym sygnałem ostrzegawczym.

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Choć AI stopniowo wkracza w kolejne etapy naszego życia, to do wakacji wielu z nas nadal przygotowuje się w dość tradycyjny sposób, czyli prowadząc dokładny research i szukając przewodników czy informacji o tym, które miejsca warto odwiedzić. Stąd Google doskonale wie, które miejsca, kraje czy regiony najbardziej interesują Polaków. Najnowsze dane są alarmujące zwłaszcza dla turystyki krajowej.

Google wystawił diagnozę – Polacy nie chcą spędzać wakacji w kraju

Trendy wakacyjne od Google to bardzo ciekawa porcja wiedzy na temat tego, w którą stronę zmierzają aktualnie polscy turyści. W wakacyjnych trendach 2026 uwzględniono dane dotyczące czerwcowych wyszukiwań, które rzucają nowe światło na wyjazdowe plany Polaków.

Najważniejsze dane to wzrost zapytań o "wakacje za granicą" aż o 210 proc. rok do roku. W tym samym czasie o kierunki w Polsce pytano o 31,8 proc. rzadziej niż w analogicznym okresie 2025 roku. Dla naszego segmentu turystycznego powinna to być czerwona flaga pokazująca, że nasi podróżni nie chcą przepłacać w kraju za to, co mogą mieć w podobnej cenie na zachodzie lub południu Europy.

Do zagranicznych wyjazdów pchają nas jednak nie tylko ceny, ale i pogoda. Jak sami doskonale wiemy, ta w Polsce bywa bardziej zmienna niż poglądy niektórych polityków. Przed tygodniem walczyliśmy z falą upałów, a 8 lipca temperatura w Warszawie może nie przekroczyć 20 st. C. Takie warunki nie pozwalają na jakiekolwiek planowanie urlopu z większym wyprzedzeniem. A Polacy nie są miłośnikami dłuższych wyjazdów na ostatnią chwilę. Na szybko możemy pojechać na city breaka, a nie na siedmio- lub dziesięciodniowe wakacje.

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Trzech mistrzów wakacji. W Google najczęściej pytamy o Włochy, Hiszpanię i Turcję

– Dane z wyszukiwarki Google nie pozostawiają złudzeń – w tym roku widzimy wyraźną zmianę preferencji. Sumaryczne zainteresowanie głównymi polskimi regionami w ujęciu rocznym spadło o niemal jedną trzecią, podczas gdy zapytania o wyjazdy zagraniczne stabilnie rosną. Nawet pozorna popularność hasła „jezioro” po głębszej analizie okazuje się ruchem ukierunkowanym na włoskie Garda czy Como, a nie rodzime Mazury. Polacy szukają w sieci przede wszystkim gwarancji pogody i pewnego słońca – przyznała Dominika Harasimowicz, Industry Manager w Google.

I właśnie zainteresowanie włoskimi wakacjami nie jest niespodzianką, ponieważ to o ten kraj w Google pytamy najczęściej. Aktualnie najbardziej interesują nas Bari i Apulia, ale dobrze trzymają się także wspomniane wcześniej jeziora oraz Sycylia, z którą ostatnio było wiele problemów przez odwołane loty. Na szczęście we wtorek po południu lotnisko w Katanii wróciło do pracy.

Drugie miejsce zajęła Hiszpania. Tam królują Alicante oraz Malaga. W kontekście wysp dominuje Majorka. Podium uzupełnia Turcja, o którą pytamy w dużej części ze względu na wczasy all inclusive.

A jakie nowe trendy widać w wyszukiwarce? Zaskakujące są wyniki Albanii, która przebojem wdarła się do statystyk i czołowej dziesiątki najczęściej wyszukiwanych. Pytamy o nią w kontekście wyjazdów na własną rękę, ale i taniego last minute na wakacje. Drugą niespodzianką są Kaszuby. Pytania o tamtejszą agroturystykę wzrosły aż o 150 proc. rok do roku. To taki promyk nadziei dla krajowej turystyki.