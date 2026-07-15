W Bałtyku nie wszędzie jest ldowata woda. Fot. shutterstock

Od lat mówiło się, że woda w Bałtyku jest lodowata, a kąpiel w niej to żadna przyjemność. Tymczasem okazuje się, że nie we wszystkich częściach polskiego Wybrzeża tak jest. Wskazano miejsce, gdzie temperatura wody często przekracza 20 stopni Celsjusza, niczym na południu Europy.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Choć polskie Wybrzeże rzadko słynie z ciepłej wody, na mapie Bałtyku są miejsca potrafiące pozytywnie zaskoczyć. To Zatoka Pucka przełamuje stereotypy.

Zatoka Pucka może być hitem na wakacje. Woda jest tam zaskakująco ciepła

W szczycie sezonu letniego temperatura wody w tym miejscu regularnie osiąga 21–22 stopnie Celsjusza (a podczas fal upałów nawet więcej), co wielu turystów porównuje do warunków panujących w Adriatyku. Dzięki temu zatoka stała się prawdziwym hitem na rodzinne wakacje. Dodajmy też, że przy szukaniu kierunku chyba wszyscy narzekają na ceny nad Bałtykiem, ale jedna miejscowość zaskoczyła nawet ekspertów jako jeden z najtańszych i najbardziej przyjaznych rodzinom zakątków – i to właśnie w rejonie Zatoki Puckiej.

REKLAMA

Na wyjątkowo komfortowe warunki związane z temperaturą wody wpływa specyfika tego regionu:

płytkie dno – pozwala na znacznie szybsze i efektywniejsze absorbowanie ciepła słonecznego osłonięte położenie – naturalna bariera ogranicza napływ zimnych mas wody z otwartego morza oraz chroni przed silnym wiatrem brak silnego mieszania mas wody – ciepłe warstwy powierzchniowe nie mieszają się tak gwałtownie z chłodniejszymi prądami z głębin.

Warunki hydrologiczne na otwartym morzu są zupełnie inne. Poza Zatoką Pucką występuje tzw. upwelling, czyli wynoszenie zimnej wody z głębszych warstw na powierzchnię. W konsekwencji nawet po wielu dniach upałów temperatura wody może być niska (18-19 st. C), a nawet jeszcze spadać. Dlatego niektórzy już na samą myśl kąpieli w Bałtyku mają zimne dreszcze. Ale jak się okazuje, nie zawsze i nie wszędzie tak jest.

REKLAMA

Pogoda na lato zaskoczyła. Polska stała się dobrym miejscem na wakacje i urlopy

Jak pokazała prognoza pogody na lato 2026 w Polsce, Amerykanie chyba sami nie dowierzają własnym wyliczeniom. Okazuje się, że tradycyjne kierunki wakacyjnych ucieczek, takie jak Hiszpania, Portugalia, Grecja czy Turcja, w tym roku mogą przynieść pewne rozczarowanie tym, którzy szukają gwarantowanego, bezchmurnego nieba.

Amerykanie przewidują, że lato 2026 wywróci plany urlopowe i to właśnie nad Wisłą mają panować warunki zbliżone do śródziemnomorskich kurortów. Ich wyliczenia wskazały, że lipiec może jeszcze przynieść temperatury o około 1–1,5 stopnia Celsjusza wyższe od normy wieloletniej.

REKLAMA

Ponadto w tym roku padł rekord najwyższej temperatury w Polsce. Termometr w Toruniu pokazał 40,3 stopni Celsjusza i tym samym przebita została wartość z 1921 roku, która wynosiła 40,2 stopnie Celsjusza. Potem w Słubicach odnotowano 40,5 stopni C. i pobito kolejny rekord ciepła w historii pomiarów.