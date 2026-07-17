Kupiłeś używaną Toyotę lub Lexusa? Nawet po 8 latach wciąż możesz aktywować tę gwarancję Materiały prasowe Toyota

Większość z nas żyje w mocnym przekonaniu, że gwarancja producenta to luksus zarezerwowany wyłącznie dla tych, którzy wyjeżdżają pachnącym nowością autem prosto z salonu, a po dwóch czy trzech latach ochronny parasol znika. Nie jest tak, jeśli chodzi o auta marek Toyota i Lexus.

REKLAMA

Kiedy rozmawiam ze znajomymi o kosztach napraw, wielu z nich nawet nie wie, że może aktywować taką ochronę nawet dziś. To nie jest żaden chwyt marketingowy z gwiazdką wielkości słonia. Chodzi o program Toyota Relax (oraz jego analogiczną wersję w Lexusie), który totalnie odwraca rynkową logikę.

Producent nie uzależnia wsparcia wyłącznie od tego, w którym roku auto opuściło fabrykę, ale od tego, w jaki sposób o nie dbasz.

Mechanizm jest tak prosty, że aż genialny. Nie musicie podpisywać grubej teczki dokumentów, wykupować na siłę abonamentów czy ukrytych ubezpieczeń zewnętrznych firm.

REKLAMA

Po prostu umawiacie się na standardowy przegląd. Mechanik robi swoje, a wy automatycznie zyskujecie kolejny rok ochrony (lub określoną liczbę kilometrów do następnego interwału). I tak w kółko, aż auto skończy 10 lat lub osiągnie limit 185 tysięcy kilometrów przebiegu.

Auto z drugiej ręki? Historia u "pana Kazia" niczego nie przekreśla

To jest moment, w którym wielu właścicieli starszych roczników może poczuć prawdziwą ulgę. Samochody używane to zawsze mniejsze lub większe ryzyko. Znajdujecie wymarzony egzemplarz od handlarza albo kolejnego właściciela.

REKLAMA

Wszystko pięknie, auto zadbane, ale przez ostatnie lata ktoś omijał oficjalne stacje szerokim łukiem i naprawiał wóz u zaprzyjaźnionego rzemieślnika. U znacznej większości marek oznacza to natychmiastowe i dożywotnie odcięcie od fabrycznego wsparcia.

Tymczasem używana Toyota traktowana jest tu z potężną dawką zaufania. Wcześniejsze serwisowanie poza autoryzowaną siecią nie przekreśla szans na powrót pod skrzydła marki. Warunek?

Przyjeżdżacie do serwisu, auto przechodzi szczegółową weryfikację pod okiem specjalistów, wykonujecie zalecane czynności i nagle wasz 7- czy 8-letni wóz znów ma aktywną ochronę. Z punktu widzenia kogoś, kto kupuje auto na rynku wtórnym, to absolutny gamechanger.

REKLAMA

Baterie pod szczególną ochroną to zupełnie inna bajka

Często pytacie, czy te całe zelektryfikowane napędy nie padną po kilku latach intensywnej jazdy. Okazuje się, że Japończycy mają na to odpowiedź w postaci osobnego, ale powiązanego programu.

Chodzi o tak zwany test Battery Care. Wystarczy raz w roku zjawić się na stacji i zlecić kontrolę, aby gwarancja na akumulator hybrydowy uległa przedłużeniu nawet do 10 lat. Ktoś wam kiedyś nagadał, że kilkuletnia hybrydowa Toyota to tykająca bomba kosztów? Właśnie ten argument stracił rację bytu.

Zastanawiacie się pewnie, gdzie jest ukryty haczyk i jakim cudem producentowi opłaca się brać na siebie takie koszty. Prawda jest taka, że ten krok to naturalne przedłużenie ich rynkowej filozofii. Budują auta słynące ze swojej trwałości, więc ten, nazwijmy to, "niekonwencjonalny program" to po prostu dowód wiary we własne produkty.

Dla nas, kierowców, zyski są wymierne. Po pierwsze, samo serwisowanie w ASO daje nam dziś dostęp do najnowszych aktualizacji oprogramowania (co w nowoczesnych komputerach na kołach jest krytyczne) oraz wgląd w czystą, pełną historię pojazdu.

Po drugie to bezcenny komfort psychiczny. Kiedy na horyzoncie nie wisi widmo nagłego wydatku rzędu kilkunastu tysięcy złotych za awarię silnika, codzienna eksploatacja jest po prostu przyjemniejsza.