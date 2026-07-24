Oficjalny sposób na mandaty z OPP. CANARD ma narzędzie, o którym kierowcy zapominają Fot. CANARD

Polskę oplotła tak gęsta sieć kamer. Mamy już 541 fotoradarów, 114 instalacji monitorujących odcinkowy pomiar prędkości, a do tego 60 kamer wyłapujących wjazd na czerwonym na skrzyżowaniach i 10 na przejazdach kolejowych. Same instalacje OPP mają na oku aż 670 kilometrów naszych dróg. Jak w tym gąszczu nie złapać drogiego mandatu? Jest jeden oficjalny patent poza oczywiście przepisową jazdą, o którym mało kto wie.

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Większość z nas odpala w telefonie popularne nawigacje i ślepo ufa, że aplikacja ostrzeże nas przed każdym radarem. I tu można się mocno przejechać. Oprogramowanie bywa opóźnione. Znika stary maszt, na drodze pojawia się nowe urządzenie, a w darmowej nawigacji dalej cisza, bo nikt z kierowców nie zgłosił zmiany lub nie było aktualizacji. Gotowy przepis na wpadkę.

Niezawodny sposób jest jeden. Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) udostępnia oficjalną, aktualną mapę fotoradarów na stronie CANARD. To tam znajdziecie w 100 procentach pewne informacje o tym, czy dany odcinkowy pomiar prędkości faktycznie funkcjonuje i namierza kierowców.

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Baza jest piekielnie precyzyjna. Urzędnicy na bieżąco usuwają z niej zepsute urządzenia, które wymagają długiej naprawy, i dorzucają rynkowe nowości. Wchodzicie, sprawdzacie i macie pewność.

Mapa fotoradarów CANARD to hit, ale ma jedną gigantyczną wadę

Brzmi jak bajka? No i tu wjeżdża brutalna rzeczywistość. O ile same twarde dane są ultraprzydatne, o tyle oficjalna mapa fotoradarów CANARD pod kątem użyteczności w trasie to jakaś pomyłka.

Nie da się jej pobrać jako zgrabnej apki na smartfona, nie poprowadzi was do celu i nie zacznie pikać, gdy zbliżycie się do żółtych kamer. Działa to jak zwykła, staroświecka papierowa mapa, tyle że wrzucona do internetu.

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Żeby z niej skorzystać, musicie zatrzymać się na MOP-ie i manualnie prześledzić palcem po ekranie swoją trasę. Szczerze? Nikt nie ma na to czasu w trakcie jazdy.

Skoro państwowe narzędzie jest kompletnie niepraktyczne za kółkiem, zostaje nam powrót do korzeni. W trasie musimy wspierać się ulubioną aplikacją, ale przede wszystkim patrzeć na drogę i czytać znaki.

Zanim kamery zaczną liczyć wam średnią prędkość, zawsze miniecie wielką, niebieską tablicę D-51a. To jest wasz najważniejszy punkt odniesienia. Bez obecności tego znaku służby po prostu nie mają prawa rejestrować wykroczeń i wystawić wam mandatu.

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A już taka podstawa, to po prostu jak chcecie jechać szybko, to ustawiajcie tempomat z maksymalną, dopuszczaną prędkością na danej drodze lub taką, na którą pozwalają wam znaki i nie będziecie się musieli martwić o mandat. Ale jak wspomniałem, obserwujcie też drogę, bo drogowcy lubią wrzucić czasami ograniczonko w różnych zaskakujących miejscach.

Od ilu kilometrów system robi zdjęcie?

Wielu kierowców wpada w panikę, gdy tylko wjedzie na odcinkowy pomiar prędkości, i zaczyna wlec się 30 km/h poniżej limitu, blokując cały ruch. Bzdura.

Kluczowa informacja jest taka: system zarejestruje wasze wykroczenie dopiero wtedy, gdy wasza średnia prędkość przekroczy dopuszczalny limit o minimum 11 km/h. Tolerancja do 10 km/h daje bezpieczny margines błędu, a niższe pomiary są przez system automatycznie kasowane.

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Kamery doskonale znają dystans i mierzą czas, w jakim go pokonaliście, bezlitośnie wyliczając średnią. Jeśli przesadzicie, mandat z OPP potrafi zaboleć. Tak wyglądają aktualne kary finansowe za zbyt szybką jazdę:

o 11–15 km/h – mandat 100 zł i 2 punkty karne o 16–20 km/h – mandat 200 zł i 3 punkty karne o 21–25 km/h – mandat 300 zł i 5 punktów karnych o 26–30 km/h – mandat 400 zł i 7 punktów karnych o 31–40 km/h – mandat 800 zł i 9 punktów karnych o 41–50 km/h – mandat 1000 zł i 11 punktów karnych o 51–60 km/h – mandat 1500 zł i 13 punktów karnych o 61–70 km/h – mandat 2000 zł i 14 punktów karnych o 71 km/h i więcej – mandat 2500 zł i 15 punktów karnych

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