Kierowcy widząc kiniec odcinkowego pomiaru prędkości często dają po hamulcach, jakby to miało coś zmienić. A przecież istnieje banalnie prosty, skuteczny i w 100 procentach legalny sposób, by ominąć kary. Wyjaśniam, jak "oszukać" system.
Główny Inspektorat Transportu Drogowego ewidentnie nie zwalnia tempa. Tylko w 2025 roku żółte kamery przyłapały na gorącym uczynku ponad 470 tysięcy zmotoryzowanych. Dziś w Polsce działa już ponad 100 systemów OPP, które nadzorują przeszło 500 km dróg.
Instalacje pojawiają się już nie tylko na drogach krajowych, ale masowo trafiają na drogi ekspresowe i autostrady. Czy to oznacza, że każda próba płynniejszego wyprzedzania tira skończy się listem z wezwaniem do zapłaty? Wcale nie. Trzeba tylko zrozumieć, jak ten system myśli.
Dlaczego system OPP wyłapuje niemal każdego?
Odcinkowy pomiar prędkości to nie jest zwykły fotoradar, który "strzela" ci w twarz fleszem, gdy przeszarżujesz w jednym konkretnym punkcie. Ten system działa mądrzej. Określa z dokładnością do ułamków sekund czas twojego wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi.
Na zdjęciu system rejestruje masę danych: miejsce, czas, dozwoloną prędkość i konkretny pas ruchu. Potem dzieje się zwykła matematyka, bo OPP dzieli dystans przez czas przejazdu i wypluwa twoją średnią. Byłeś za szybki? Płacisz. Ale tutaj pojawia się furtka, z której świadomi kierowcy korzystają na potęgę.
Wielu z was pewnie zastanawia się, dlaczego na ekspresówce jadą sprawnym tempem, a nagle ktoś mija ich lewym pasem, ewidentnie przekraczając 120 km/h, i nic z tego nie robi. Znalazł lukę w systemie? Nie, po prostu zna fizykę i polskie prawo.
Oto legalny sposób na odcinkowy pomiar prędkości:
Wniosek jest banalnie prosty. Jeśli na drodze ekspresowej z ograniczeniem do 120 km/h nawet jak ustawisz tempomat na 124 km/h, twoja realna prędkość to około 120 km/h. Mieścisz się idealnie w "szarej strefie" i poruszasz się z maksymalną dopuszczalną prędkością, nie ryzykując ani złotówki kary, a przy okazji płynnie poradzisz sobie z wyprzedzaniem innych pojazdów.
Prosty trik na obejście systemu. Zrobisz to jednym przyciskiem
Niektórzy kierowcy stosują taktykę w stylu "szybko i wściekle", bo grzeją 160 km/h łamiąc przepisy, do czego nie zachęcamy, a potem stają na poboczu kilkaset metrów przed końcem pomiaru. To absurdalne, głupie i wręcz prosi się o mandat za tamowanie ruchu. Jak to zrobić z klasą?
Szczerze? Jazda "na styk" często po prostu nie ma sensu. Zyskanie kilkudziesięciu sekund na 10-kilometrowym odcinku to żadna nagroda, a przepisowa jazda na OPP daje to, co w aucie najważniejsze, czyli święty spokój.
Taryfikator mandatów w 2026 roku
Z systemem nie warto jednak igrać, bo gdy już wpadniesz, kwoty zwalają z nóg. A przypominam, że w przypadku recydywy (drugie takie samo wykroczenie w ciągu dwóch lat), stawki za przekroczenie od 31 km/h rosną dwukrotnie. Zobaczcie sami, jak prezentuje się aktualny taryfikator mandatów:
Od 30km/h przy recydywie mandat jest podwójny. Jeśli więc następnym razem zobaczycie żółtą bramkę, nie wpadajcie w panikę. Odpalcie tempomat, ustawcie rozsądną granicę i cieszcie się drogą.