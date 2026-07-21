Legalny sposób na odcinkowy pomiar prędkości istnieje Fot. Shutterstock

Kierowcy widząc kiniec odcinkowego pomiaru prędkości często dają po hamulcach, jakby to miało coś zmienić. A przecież istnieje banalnie prosty, skuteczny i w 100 procentach legalny sposób, by ominąć kary. Wyjaśniam, jak "oszukać" system.

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Główny Inspektorat Transportu Drogowego ewidentnie nie zwalnia tempa. Tylko w 2025 roku żółte kamery przyłapały na gorącym uczynku ponad 470 tysięcy zmotoryzowanych. Dziś w Polsce działa już ponad 100 systemów OPP, które nadzorują przeszło 500 km dróg.

Instalacje pojawiają się już nie tylko na drogach krajowych, ale masowo trafiają na drogi ekspresowe i autostrady. Czy to oznacza, że każda próba płynniejszego wyprzedzania tira skończy się listem z wezwaniem do zapłaty? Wcale nie. Trzeba tylko zrozumieć, jak ten system myśli.

Dlaczego system OPP wyłapuje niemal każdego?

Odcinkowy pomiar prędkości to nie jest zwykły fotoradar, który "strzela" ci w twarz fleszem, gdy przeszarżujesz w jednym konkretnym punkcie. Ten system działa mądrzej. Określa z dokładnością do ułamków sekund czas twojego wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi.

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Na zdjęciu system rejestruje masę danych: miejsce, czas, dozwoloną prędkość i konkretny pas ruchu. Potem dzieje się zwykła matematyka, bo OPP dzieli dystans przez czas przejazdu i wypluwa twoją średnią. Byłeś za szybki? Płacisz. Ale tutaj pojawia się furtka, z której świadomi kierowcy korzystają na potęgę.

Wielu z was pewnie zastanawia się, dlaczego na ekspresówce jadą sprawnym tempem, a nagle ktoś mija ich lewym pasem, ewidentnie przekraczając 120 km/h, i nic z tego nie robi. Znalazł lukę w systemie? Nie, po prostu zna fizykę i polskie prawo.

Oto legalny sposób na odcinkowy pomiar prędkości:

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Ustawowy próg tolerancji: Zgodnie z przepisami, systemy automatycznego nadzoru CANARD mają wpisany margines błędu wynoszący równe 10 km/h. To oznacza, że karę dostaniesz dopiero, gdy przekroczysz limit o 11 km/h. Błąd licznika w aucie: Każdy producent celowo tak kalibruje prędkościomierz, by pokazywał o około 3 do 5 km/h więcej, niż wynosi realna prędkość mierzona przez GPS.

Wniosek jest banalnie prosty. Jeśli na drodze ekspresowej z ograniczeniem do 120 km/h nawet jak ustawisz tempomat na 124 km/h, twoja realna prędkość to około 120 km/h. Mieścisz się idealnie w "szarej strefie" i poruszasz się z maksymalną dopuszczalną prędkością, nie ryzykując ani złotówki kary, a przy okazji płynnie poradzisz sobie z wyprzedzaniem innych pojazdów.

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Prosty trik na obejście systemu. Zrobisz to jednym przyciskiem

Niektórzy kierowcy stosują taktykę w stylu "szybko i wściekle", bo grzeją 160 km/h łamiąc przepisy, do czego nie zachęcamy, a potem stają na poboczu kilkaset metrów przed końcem pomiaru. To absurdalne, głupie i wręcz prosi się o mandat za tamowanie ruchu. Jak to zrobić z klasą?

Użyj tempomatu: To absolutny gamechanger. Wklikujesz przyciskiem na kierownicy odpowiednią wartość, zdejmujesz nogę z gazu i podziwiasz widoki. Auto samo pilnuje za ciebie średniej. Aplikacje jako wsparcie: Zawsze odpalam Yanosika, Waze lub Mapy Google. One na żywo liczą twoją średnią prędkość na odcinku pomiarowym. Jeśli widzisz, że przesadziłeś przy wyprzedzaniu, po prostu odpuszczasz gaz na minutę. Auta same liczą średnią prędkość: na przykład KIA ma taki system i w czasie rzeczywistym pokazuje waszą średnią prędkość po wjechaniu na OPP

Szczerze? Jazda "na styk" często po prostu nie ma sensu. Zyskanie kilkudziesięciu sekund na 10-kilometrowym odcinku to żadna nagroda, a przepisowa jazda na OPP daje to, co w aucie najważniejsze, czyli święty spokój.

Taryfikator mandatów w 2026 roku

Z systemem nie warto jednak igrać, bo gdy już wpadniesz, kwoty zwalają z nóg. A przypominam, że w przypadku recydywy (drugie takie samo wykroczenie w ciągu dwóch lat), stawki za przekroczenie od 31 km/h rosną dwukrotnie. Zobaczcie sami, jak prezentuje się aktualny taryfikator mandatów:

Od 30km/h przy recydywie mandat jest podwójny. Jeśli więc następnym razem zobaczycie żółtą bramkę, nie wpadajcie w panikę. Odpalcie tempomat, ustawcie rozsądną granicę i cieszcie się drogą.