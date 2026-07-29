Orlen w Czechach buduje ultraszybkie ładowarki Materiały prasowe Orlen Czechy

Na czeskiej autostradzie D11 wyrósła właśnie infrastruktura ładowania, która pokazuje, że podróżowanie na prądzie wcale nie musi przypominać gry w rosyjską ruletkę. I co najciekawsze: postawił ją nasz rodzimy Orlen.

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Jeśli kiedykolwiek jechaliście samochodem elektrycznym w stronę Pragi i nie zatrzymaliście się na Ionity pod Ostrawą, doskonale znacie ten specyficzny ból głowy. Liczenie kilometrów, gorączkowe odświeżanie aplikacji, modły o to, żeby złącze w ogóle wystartowało, i stres, czy pod jedynym sprawnym słupkiem w okolicy nie stoi akurat kolejka. Ale to się zmieni.

Sześć stojaków i 300 kW mocy. W końcu ktoś pomyślał o autostradzie

Nowy hub ładowania Orlen powstał na 80. kilometrze autostrady D11 niedaleko miejscowości Osice, dokładnie na trasie w kierunku Pragi. Zjeżdżacie na parking i co widzicie? Nie pojedynczy, zakurzony słupek gdzieś z tyłu pod płotem, tylko potężne, nowoczesne stanowisko z sześcioma niezależnymi punktami.

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Każda znajdująca się tam ultraszybka ładowarka potrafi podać aż 300 kW mocy. Co to oznacza w praktyce? Jeśli jeździcie autem z architekturą 800 V, jak nowe Porsche Cayenne Electic, czy Audi A6 to uzupełnienie baterii z 10 do 80 procent zajmie wam dosłownie kilkanaście minut. Pociągniecie łyk kawy, przejrzycie wiadomości w telefonie i trzeba wracać za kierownicę.

Cała stacja ma łączną moc przyłączeniową na poziomie 1 MW. Oczywiście, gdy w jednym momencie podepnie się sześć głodnych prądu aut, moc będzie dynamicznie dzielona między stanowiska.

Ale nawet przy większym tłoku te parametry gwarantują, że szybkie ładowanie elektryka pozostanie naprawdę szybkie, a nie zmieni się w żółwim tempie w "kapanie" prądu do baterii.

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Nowy typ ładowarki i koniec z durnymi aplikacjami

Orlen zdecydował się w Czechach na debiut całkowicie nowego sprzętu, to słupki i-Charging Blueberry PLUS. Każdy ma własny, gruby kabel ze złączem CCS oraz potężny, jasny i kolorowy ekran.

Pamiętacie te sytuacje, gdy stoicie na deszczu i zastanawiacie się, dlaczego ładowarka odrzuca autoryzację? Tutaj wyświetlacz krok po kroku prowadzi kierowcę przez cały proces. Grafiki są banalne, czytelne i nie pozostawiają miejsca na domysły. Podpinasz kabel, klikasz i ładowanie startuje. Bez zbędnej filozofii.

Ale najlepsze czeka przy płatności. Żadnego zakładania konta w kolejnej dedykowanej aplikacji, żadnego podpinania kart w niesprawdzonych systemach czy doładowywania wirtualnych portfeli. Za ładowanie samochodu elektrycznego płacicie po prostu zwykłą, fizyczną lub zbliżeniową kartą bankową bezpośrednio przy terminalu na ładowarce.

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Stawka? Ustalono ją na poziomie 11 CZK za kWh (czyli w przeliczeniu około 1,90 zł za kWh). Jak na stacje ładowania o mocy 300 kW usytuowane bezpośrednio przy autostradzie, to całkowicie uczciwa i rozsądna propozycja.

Kawa, hot dog i McDonald’s, czyli ładowanie w cywilizowanym miejscu

I tu dochodzimy do rzeczy, o której wielu operatorów w Polsce wciąż zapomina: o człowieku, który musi spędzić przy aucie te 15-20 minut. Ilekroć testuję elektryki na terenie kraju, irytują mnie huby stawiane w krzakach, pod płotami magazynów na obrzeżach miast albo na nieoświetlonych parkingach marketów zamkniętych po 21:00.

W Osicach zrobiono to po ludzku. Stacja ładowania stoi tuż obok klasycznej stacji paliw Orlen z pełną ofertą gastronomiczną, a dosłownie obok działa restauracja McDonald’s. Daje to prosty komfort: podłączasz auto, idziesz do czystej łazienki, kupujesz kawę, zjadasz coś na szybko i wracasz do samochodu, który w tym czasie jest już gotowy do dalszej drogi.

Quiz 1 / 12 To na początek zmora wielu kierowców. Ta kontrolka oznacza problem... ze skrzynią biegów z układem paliwowym z silnikiem z akumulatorem