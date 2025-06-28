Nowe przepisy ułatwią instalowanie ładowarek do samochodów elektrycznych w budynkach wielorodzinnych Fot. Patryk Ogorzalek / Agencja Wyborcza.pl

Punkty czy stacje do samochodów elektrycznych przy blokach to rzadkość. Dotychczasowe przepisy sprawiały, że wspólnoty i spółdzielnie mogły zablokować montaż takich urządzeń. To się wkrótce zmieni. Przepisy sprawią, że mieszkańcy będą mogli sami zlecić ekspertyzę i zainstalować ładowarkę.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o elektromobilności (treść możemy przeczytać na stronie resortu). Jego główny cel to ułatwienie instalowania ładowarek w budynkach wielorodzinnych (np. blokach). Projekt nowelizacji zakłada, że np. jeśli zarządca budynku nie będzie się garnął do zmian, to mieszkańcy będą mogli samodzielnie zlecić ekspertyzę i zamontować urządzenie.

Nowe przepisy ułatwią montaż ładowarek do aut w blokach

W tym momencie zainstalowanie punktu do ładowania w bloku jest ogromnym wyzwaniem. Przynajmniej z perspektywy samych mieszkańców, którzy o to zabiegają i muszą walczyć ze wspólnotą lub spółdzielnią.

– Niestety wobec braku przepisów umożliwiających egzekucję tej procedury powtarzają się przypadki blokowania instalacji ładowarek. Zarządy bardzo często nie realizują obowiązku zlecenia ekspertyzy lub odmawiają wydania zgody, nawet gdy ekspertyza tej odmowy nie uzasadnia. Przyczynia się to do opóźniania (często na długie miesiące) lub nawet uniemożliwiania instalacji punktów ładowania – wyjaśnia Jan Wiśniewski, dyrektor działu analiz PSNM (Polska Izba Rozwoju Elektromobilności).

To sprawia, że wiele osób rezygnuje z planów zakupu "elektryka", bo potem i tak mieliby trudności z ich ładowaniem (musieliby jeździć m.in. do specjalnych stacji lub zostawiać auta na parkingu marketu). A to z kolei hamuje rozwój tego sektora rynku motoryzacyjnego.

Mieszkańcy sami będą mogli postarać się o ładowarkę w bloku. Co się zmieni?

Projekt nowelizacji zakłada, że w przypadku bezczynności zarządcy budynku trwającej 14 dni mieszkaniec będzie mógł złożyć wniosek na zlecenie ekspertyzy. Jeśli potwierdzi możliwość instalacji ładowarki, zarządca nie będzie mógł odmówić i będzie można rozpocząć inwestycję.

PSNM zaangażowała się w rządową inicjatywę "SprawdzaMY" i ją popiera, ale chciałaby wprowadzić pewne zmiany. Izba proponuje doprecyzowanie terminu, w którym zarządca ma obowiązek poinformować wnioskodawcę o zleceniu ekspertyzy.

– Powinno to nastąpić niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych. Obecne brzmienie "niezwłocznie" pozostawia zbyt dużą swobodę interpretacyjną – zauważa Jan Wiśniewski z PSNM.

Ponadto Izba zabiega o wzmocnienie mechanizmów egzekwowania procedury, co wymaga wprowadzenia jasnego obowiązku umożliwienia dostępu do nieruchomości i współpracy z ekspertami, by zarządcy nie mogli utrudniać przeprowadzenia ekspertyz.