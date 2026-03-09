Orlen uruchamia promocję na paliwo. Shutterstock.com/Magda Wygralak

Czyżby Orlen znalazł właśnie sposób na szalejące ceny paliw? Już za kilka dni kierowcy ruszą na stacje benzynowe, by zatankować samochody w niższej cenie. Promocja na Orlenie ruszy w czwartek 12 marca a paliwa mogą być nawet o 35 groszy tańsze. Oto zasady i harmonogram.

Wszyscy doskonale widzimy, co dzieje się z cenami paliw w Polsce. Orlen przygotował już swoją odpowiedź na tę sytuację, ale w specjalnej promocji jest... "ale". A konkretniej, limity oraz harmonogram.

Zasady promocji na paliwo na Orlenie

Promocja na Orlenie obowiązywać będzie od czwartku 12 marca, od godz. 00:01. Akcja potrwa aż do 3 maja do godz. 23:59. Kierowcy będą mogli tankować paliwo w niższych cenach przez osiem kolejnych weekendów (nieco dłużej w pierwszym tygodniu trwania oferty i w okresach świątecznych).

Warunkiem skorzystania z promocji jest posiadanie aplikacji Orlen Vitay. Klient otrzyma rabat wynoszący 35 groszy za każdy litr zatankowanego paliwa, pod warunkiem, że aktywuje kupon i zrobi zakupy z oferty pozapaliwowej za co najmniej 5 złotych. Jeśli kierowca zdecyduje się tylko na tankowanie, bez dodatkowych zakupów, będzie mógł zatankować w cenie o 20 groszy niższej od obowiązującej za litr paliwa.

Zgodnie z zasadami promocji Orlen będzie rozdawać klientom z Orlen Vitay kupony co weekend, a oferta obowiązywać będzie na tych samych warunkach. Poza wskazanymi zasadami jest także limit: maksymalnie 50 litrów. Przez osiem weekendów oznacza to możliwość zatankowania 400 litrów w niższej cenie.

Harmonogram promocji Orlenu na paliwo

Tańsze paliwo na Orlenie dostępne będzie w następujących dniach:

12-15 marca, 20-22 marca, 27-29 marca, 3-6 kwietnia, 10-12 kwietnia, 17-19 kwietnia, 24-26 kwietnia, 30 kwietnia - 3 maja.

Orlen obniża marżę na diesla. Komunikat koncernu

"Średnia marża detaliczna osiągnięta w 2025 roku na litrze oleju napędowego sprzedawanego na stacjach Orlenu wynosiła około 25 groszy ponad próg rentowności. W związku z gwałtownymi wzrostami cen paliw na rynkach światowych niemal całkowicie zrezygnowaliśmy ze stosowania tej marży, redukując ją niemal do zera" – przekazał Orlen w komunikacie przesłanym PAP, cytowanym przez serwis WNP.pl.

Ceny paliw w Polsce poszły w górę

Po ataku Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran ceny paliw poszły w górę. Odczuliśmy to również na stacjach benzynowych w Polsce. Kierowcy zaczęli martwić się o dostawy, ale Orlen w komunikacie zapewnił, że są one zabezpieczone. Podobny przekaz wybrzmiał z ust premiera Donalda Tuska. Niestety, jeśli o ceny paliw chodzi, niewiele da się zrobić: drożyzna jest faktem.