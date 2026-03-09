Czyżby Orlen znalazł właśnie sposób na szalejące ceny paliw? Już za kilka dni kierowcy ruszą na stacje benzynowe, by zatankować samochody w niższej cenie. Promocja na Orlenie ruszy w czwartek 12 marca a paliwa mogą być nawet o 35 groszy tańsze. Oto zasady i harmonogram.
Wszyscy doskonale widzimy, co dzieje się z cenami paliw w Polsce. Orlen przygotował już swoją odpowiedź na tę sytuację, ale w specjalnej promocji jest... "ale". A konkretniej, limity oraz harmonogram.
Zasady promocji na paliwo na Orlenie
Promocja na Orlenie obowiązywać będzie od czwartku 12 marca, od godz. 00:01. Akcja potrwa aż do 3 maja do godz. 23:59. Kierowcy będą mogli tankować paliwo w niższych cenach przez osiem kolejnych weekendów (nieco dłużej w pierwszym tygodniu trwania oferty i w okresach świątecznych).
Warunkiem skorzystania z promocji jest posiadanie aplikacji Orlen Vitay. Klient otrzyma rabat wynoszący 35 groszy za każdy litr zatankowanego paliwa, pod warunkiem, że aktywuje kupon i zrobi zakupy z oferty pozapaliwowej za co najmniej 5 złotych. Jeśli kierowca zdecyduje się tylko na tankowanie, bez dodatkowych zakupów, będzie mógł zatankować w cenie o 20 groszy niższej od obowiązującej za litr paliwa.
Zgodnie z zasadami promocji Orlen będzie rozdawać klientom z Orlen Vitay kupony co weekend, a oferta obowiązywać będzie na tych samych warunkach. Poza wskazanymi zasadami jest także limit: maksymalnie 50 litrów. Przez osiem weekendów oznacza to możliwość zatankowania 400 litrów w niższej cenie.
Harmonogram promocji Orlenu na paliwo
Tańsze paliwo na Orlenie dostępne będzie w następujących dniach:
Orlen obniża marżę na diesla. Komunikat koncernu
"Średnia marża detaliczna osiągnięta w 2025 roku na litrze oleju napędowego sprzedawanego na stacjach Orlenu wynosiła około 25 groszy ponad próg rentowności. W związku z gwałtownymi wzrostami cen paliw na rynkach światowych niemal całkowicie zrezygnowaliśmy ze stosowania tej marży, redukując ją niemal do zera" – przekazał Orlen w komunikacie przesłanym PAP, cytowanym przez serwis WNP.pl.
Ceny paliw w Polsce poszły w górę
Po ataku Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran ceny paliw poszły w górę. Odczuliśmy to również na stacjach benzynowych w Polsce. Kierowcy zaczęli martwić się o dostawy, ale Orlen w komunikacie zapewnił, że są one zabezpieczone. Podobny przekaz wybrzmiał z ust premiera Donalda Tuska. Niestety, jeśli o ceny paliw chodzi, niewiele da się zrobić: drożyzna jest faktem.
Co więcej, w nocy z 8 na 9 marca, czyli z niedzieli na poniedziałek, notowania ropy na rynku światowym wystrzeliły w górę, o czym pisaliśmy w naTemat. Przyczyną jest wojna w Iranie, a także niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie (ataki na kluczową infrastrukturę energetyczną, zmiana władzy: Modżtaba Chamenei został wybrany na najwyższego przywódcę Iranu, a także fakt, że według "Wall Street Journal" Kuwejt ogranicza wydobycie ropy na części pól przez paraliż żeglugi w Cieśninie Ormuz). Ceny paliw najprawdopodobniej ponownie pójdą w górę.