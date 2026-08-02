625 KM w kompaktowym SUV-ie. Czyste szaleństwo od ABT Materiały prasowe Cupra

Seryjna CUPRA Formentor VZ5 ze swoim fenomenalnym, pięciocylindrowym silnikiem o mocy 390 KM robi na drodze absolutną furorę. Ale to, co właśnie zaprezentowali inżynierowie z legendarnego niemieckiego tunera ABT Sportsline, przechodzi wszelkie pojęcie.

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Standardowy Formentor VZ5 to bez wątpienia najgorętszy i najbardziej emocjonujący model w historii hiszpańskiej marki. Seryjnie limitowany do zaledwie 4000 egzemplarzy wóz napędzał kultowy silnik 2.5 TSI, który katalogowo wyciskał 390 KM i katapultował auto do setki w 4,2 sekundy.

Dla większości kierowców to aż nadto. Niemieccy specjaliści z ABT wyznają jednak zasadę, że mocy w aucie sportowym nigdy za wiele.

Żeby uzyskać przyrost o ponad 230 KM, nie wystarczyło jedynie wgrać nowego oprogramowania komputera. Modyfikacje ABT Sportsline objęły montaż nowej, wydajniejszej turbosprężarki, całkowite przeprojektowanie układu jezdnego oraz zastosowanie dedykowanych stabilizatorów poprzecznych. Efekt?

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Najmocniejszy kompaktowy SUV na rynku rozwija teraz absurdalną prędkość maksymalną 300 km/h. W aucie o gabarytach utwardzonego kompaktu taka wartość brzmi niemal jak deklaracja szaleństwa.

Bezkompromisowy charakter bez udawania. Jak kupić ten wóz?

Oczywiście tak potężny zastrzyk mocy musiał iść w parze z odpowiednią oprawą wizualną oraz ulepszoną aerodynamiką.

Podkręcona CUPRA Formentor otrzymała dedykowany pakiet aerodynamiczny, w skład którego wchodzi między innymi ostro zarysowany, tylny spoiler ABT oraz unikalne detale stylistyczne wyróżniające ten wariant z daleka.

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Jest jednak bardzo ważny szczegół, o którym musicie wiedzieć, jeśli rozważacie zakupy. Jeśli planujecie udać się do tradycyjnego salonu marki po to 625-konne monstrum, możecie się nieco rozczarować.

CUPRA Formentor VZ5 ABT nie jest oficjalnie oferowana bezpośrednio przez hiszpańskiego producenta. Za dystrybucję, przyjmowanie zamówień oraz proces zakupu odpowiada wyłącznie ABT Sportsline.

To kolejny krok w zacieśnianiu współpracy obu marek po niedawnym wprowadzeniu pakietów CUSTOM CUPRA by ABT dla modeli Leon czy standardowego Formentora. Tym razem jednak niemieccy inżynierowie poszli o kilka kroków dalej, tworząc najbardziej radykalną i nieustępliwą interpretację Formentora w historii.

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Dokąd zmierza ten "wyścig zbrojeń"?

Od momentu debiutu w 2018 roku CUPRA udowodniła, że potrafi przełamywać konwencje, sprzedając ponad 800 tysięcy aut i sukcesywnie rozbudowując gamę od elektrycznych Born i Tavascan, przez rodzinnego Terramara, aż po miejski model Raval.

Ale ten konkretny projekt pokazuje coś jeszcze. To genialny dowód na to, że tradycyjna, pełnokrwista motoryzacja z cudownie brzmiącym, pięciocylindrowym silnikiem spalinowym wciąż ma się świetnie i potrafi wywołać gęsią skórkę.

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