Rossmann z pilnym komunikatem dla klientów w sprawie wycofanych przekąsek. Fot. shutterstock

Sieć Rossmann wycofała ze sprzedaży trzy popularne produkty spożywcze. Okazało się, że w popularnych przekąskach dla dzieci wykryto bakterie Salmonella, a w pozostałych stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych norm niebezpiecznych toksyn pleśniowych. Przedstawiciele proszą, aby pod żadnym pozorem ich nie jeść, a najlepiej zwrócić do sklepu.

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Niekiedy w znanych sieciach, które mają także swoje sklepy w Polsce, pojawiają się komunikaty o pilnie wycofanych produktach. Tak było i tym razem w Rossmannie. Nagłe wieści przekazała sama centrala, czyli niemieccy przedstawiciele drogerii. Wyszło na jaw, że z półek natychmiast muszą zniknąć popularne produkty spożywcze. Wewnętrzne kontrole jakości wykazały poważne nieprawidłowości.

Rossmann wycofuje produkty z półek

Najpoważniejsze ostrzeżenie dotyczyło owocowych chipsów jabłkowych przeznaczonych dla najmłodszych – "Genuss Plus Kids Fruchtchips Apfel". Mowa o produktach oznaczonych numerem serii: C110862 MA. Ich data ważności obowiązuje do 24.02.2027 roku.

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Badania wykazały obecność bakterii Salmonella, która u niemowląt i małych dzieci może doprowadzić do groźnych zatruć pokarmowych, objawiających się gorączką, biegunką i wymiotami. Dlatego osoby, które podały ten produkt dzieciom i zauważyły niepokojące objawy, powinny natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Ponadto niemieckie media, w tym berliner-kurier.de, przypominają o innych ostatnio wycofanych produktach z Rossmanna. Chodzi o różne rodzaje przekąsek od marki enerBiO. Pierwszą są "Wafle orkiszowe enerBiO" (11 g) z datą ważności do 18 stycznia 2027 r. oraz numerem partii (GTIN) 4305615676876. Badania wykazały przekroczenie w nich dopuszczalnego poziomu ochratoksyny A.

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Jak wskazano, ochratoksyna A to rodzaj mykotoksyny – toksyny wytwarzanej przez pleśń. Według producenta podwyższony poziom tej substancji wykryto w użytym orkiszu. "Istnieje podejrzenie, że toksyna ta wykazuje działanie rakotwórcze w przypadku regularnego spożywania. W związku z tym konsumenci nie powinni spożywać tego produktu" – zwrócono uwagę.

Z rynku wycofano również produkt "enerBiO Wafle kukurydziane o smaku solonego karmelu – edycja limitowana" (50 g), oznaczonych numerem partii: 4068134162755 z następującymi datami ważności: 10.02.2027, 12.02.2027, 16.02.2027 oraz 18.02.2027. W ramach kontroli wewnętrznych stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego prawem poziomu aflatoksyny B1.

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"Aflatoksyny są wytwarzane przez niektóre gatunki pleśni i należą do najgroźniejszych naturalnie występujących w żywności substancji szkodliwych. Mogą one występować m.in. w kukurydzy, orzechach, ryżu, przyprawach czy suszonych owocach. Eksperci wskazują, że aflatoksyna B1 jest uznawana za substancję o szczególnym działaniu genotoksycznym i rakotwórczym. Dlatego też należy ograniczyć jej spożycie wraz z żywnością do minimum" – przekazano.