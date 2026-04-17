Klienci w sklepie przy półce z produktami
GIS wycofuje ze sprzedaży tatara wołowego

Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilny komunikat dotyczący popularnego produktu mięsnego, który trafił do sprzedaży w całym kraju. W jednej z partii tatara wołowego wykryto niebezpieczną bakterię, mogącą doprowadzić do bardzo poważnych schorzeń.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Sprawa jest poważna, bo dotyczy produktu spożywanego bez żadnej obróbki termicznej. Najnowsze ostrzeżenie GIS skupia się na tatarze wołowym, w którym badania wykazały obecność groźnej dla człowieka bakterii. Jeśli masz ten produkt w swojej lodówce, pod żadnym pozorem go nie jedz.

Tatar wołowy wycofany ze sklepów. Szczegóły skażonej partii

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wykryciu bakterii Listeria monocytogenes w konkretnej partii tatara wołowego. Skażenie stwierdzono w wyniku badań przeprowadzonych przez producenta, który o wynikach niezwłocznie powiadomił odpowiednie organy państwowe. Problem jest o tyle istotny, że tatar to produkt z surowego mięsa, co w przypadku obecności bakterii eliminuje możliwość ich unieszkodliwienia poprzez gotowanie czy smażenie.

GIS udostępnił szczegóły dotyczące wycofanego produktu:

  • Nazwa produktu: Tatar wołowy
  • Numer partii: 01565526
  • Termin przydatności do spożycia: 20/04/2026
  • Producent: Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki Sp. z o.o. Golina, ul. Dworcowa 47D, 63-200 Jarocin
    • logo
    Tatar wołowy wycofany ze sprzedaży Fot. Gov.pl

    Podjęte działania. Co zrobić z zakupionym mięsem?

    Producent rozpoczął już procedurę wycofania wskazanej partii produktu. Równolegle sprawą zajęły się odpowiednie służby państwowe. Organy Inspekcji Weterynaryjnej przeprowadziły kontrolę u producenta, a obecnie trwa postępowanie wyjaśniające, które ma wskazać dokładną przyczynę pojawienia się pałeczek Listeria monocytogenes w zakładzie. Wydane zostaną również decyzje administracyjne, które mają zapobiec podobnym incydentom w przyszłości.

    Z kolei organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują cały proces wycofywania zakażonego tatara u odbiorców. Zalecenia dla konsumentów są jednoznaczne: nie należy spożywać produktu o numerze partii wskazanym w komunikacie. Jeśli mięso zostało już zjedzone i wystąpią jakiekolwiek objawy chorobowe, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Mięso najlepiej wyrzucić lub spróbować zwrócić do sklepu, w którym dokonano zakupu.

    logo
    logo
    logo
    logo
    logo
    logo
    Czym grozi listerioza?

    Listerioza jest chorobą wywoływaną przez bakterie Listeria monocytogenes, które powszechnie występują w środowisku oraz wydalinach zakażonych zwierząt. Do organizmu człowieka patogen przedostaje się najczęściej drogą pokarmową poprzez spożycie skażonych produktów, takich jak właśnie surowe mięso, niepasteryzowany nabiał czy nieumyte owoce i warzywa.

    Choroba stanowi szczególne zagrożenie dla kobiet w ciąży, noworodków oraz osób z obniżoną odpornością. U ciężarnych infekcja może objawiać się gorączką i symptomami grypopodobnymi lub przebiegać bezobjawowo, jednak stwarza wysokie ryzyko śmiertelnych powikłań dla płodu.

    Z kolei u osób starszych i pacjentów z osłabionym układem odpornościowym zakażenie może prowadzić do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia mózgu lub sepsy. Dlatego tak ważne jest, by przestrzegać komunikatów GIS i nie lekceważyć ostrzeżeń o skażeniu mikrobiologicznym żywności.