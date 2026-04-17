Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilny komunikat dotyczący popularnego produktu mięsnego, który trafił do sprzedaży w całym kraju. W jednej z partii tatara wołowego wykryto niebezpieczną bakterię, mogącą doprowadzić do bardzo poważnych schorzeń.
Sprawa jest poważna, bo dotyczy produktu spożywanego bez żadnej obróbki termicznej. Najnowsze ostrzeżenie GIS skupia się na tatarze wołowym, w którym badania wykazały obecność groźnej dla człowieka bakterii. Jeśli masz ten produkt w swojej lodówce, pod żadnym pozorem go nie jedz.
Tatar wołowy wycofany ze sklepów. Szczegóły skażonej partii
Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wykryciu bakterii Listeria monocytogenes w konkretnej partii tatara wołowego. Skażenie stwierdzono w wyniku badań przeprowadzonych przez producenta, który o wynikach niezwłocznie powiadomił odpowiednie organy państwowe. Problem jest o tyle istotny, że tatar to produkt z surowego mięsa, co w przypadku obecności bakterii eliminuje możliwość ich unieszkodliwienia poprzez gotowanie czy smażenie.
GIS udostępnił szczegóły dotyczące wycofanego produktu:
Podjęte działania. Co zrobić z zakupionym mięsem?
Producent rozpoczął już procedurę wycofania wskazanej partii produktu. Równolegle sprawą zajęły się odpowiednie służby państwowe. Organy Inspekcji Weterynaryjnej przeprowadziły kontrolę u producenta, a obecnie trwa postępowanie wyjaśniające, które ma wskazać dokładną przyczynę pojawienia się pałeczek Listeria monocytogenes w zakładzie. Wydane zostaną również decyzje administracyjne, które mają zapobiec podobnym incydentom w przyszłości.
Z kolei organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują cały proces wycofywania zakażonego tatara u odbiorców. Zalecenia dla konsumentów są jednoznaczne: nie należy spożywać produktu o numerze partii wskazanym w komunikacie. Jeśli mięso zostało już zjedzone i wystąpią jakiekolwiek objawy chorobowe, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Mięso najlepiej wyrzucić lub spróbować zwrócić do sklepu, w którym dokonano zakupu.
Czym grozi listerioza?
Listerioza jest chorobą wywoływaną przez bakterie Listeria monocytogenes, które powszechnie występują w środowisku oraz wydalinach zakażonych zwierząt. Do organizmu człowieka patogen przedostaje się najczęściej drogą pokarmową poprzez spożycie skażonych produktów, takich jak właśnie surowe mięso, niepasteryzowany nabiał czy nieumyte owoce i warzywa.
Choroba stanowi szczególne zagrożenie dla kobiet w ciąży, noworodków oraz osób z obniżoną odpornością. U ciężarnych infekcja może objawiać się gorączką i symptomami grypopodobnymi lub przebiegać bezobjawowo, jednak stwarza wysokie ryzyko śmiertelnych powikłań dla płodu.
Z kolei u osób starszych i pacjentów z osłabionym układem odpornościowym zakażenie może prowadzić do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia mózgu lub sepsy. Dlatego tak ważne jest, by przestrzegać komunikatów GIS i nie lekceważyć ostrzeżeń o skażeniu mikrobiologicznym żywności.