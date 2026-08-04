Będzie drugi mObywatel jeszcze w tym roku. Co to oznacza dla kierowców? Fot. Shutterstock.com / Kuba Kwiatkowski

To już oficjalne. Koniec z nerwowym klepaniem się po kieszeniach w drodze na zagraniczne wakacje. Rząd odpala nową aplikację mObywatel Europa, a ja, jako kierowca, powiem wam jedno: dawno żadna cyfrowa nowość tak bardzo mnie nie ucieszyła.

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Zwykła aplikacja mObywatel to u nas absolutny hit. Korzysta z niej już 12 milionów Polaków, a dla nas, zmotoryzowanych, to absolutny "must have". Wyobraźcie sobie, że wirtualne mPrawo jazdy odpalono już 7 milionów razy.

Zapomnieliście plastiku z domu? Żaden problem, policja podczas kontroli sprawdzi wszystko w systemie. Sielanka kończyła się jednak po przekroczeniu granicy. Tam polski system był bezużyteczny. Aż do teraz.

mObywatel Europa , czyli smartfon zamiast fizycznego prawa jazdy

Według najnowszych informacji, już w grudniu 2026 roku zadebiutuje zupełnie nowa odsłona rządowego hitu. Nowy mObywatel będzie miał europejski zasięg, a to oznacza prawdziwą rewolucję dla każdego, kto wybiera się autem za granicę.

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Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu, jakim będzie Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej, fizyczne dokumenty będzie można na stałe wrzucić na dno szuflady. Niezależnie od tego, czy zatrzyma was drogówka w Niemczech, Włoszech, Francji czy Hiszpanii, to wystarczy, że pokażecie zagranicznym policjantom smartfona.

Zagraniczne służby będą musiały honorować polską aplikację dla kierowców. To po prostu niszczy system. Wreszcie doczekaliśmy się XXI wieku na europejskich drogach.

Harmonogram zakłada, że przez najbliższe dwa lata nowa wersja będzie intensywnie testowana. Dopiero w 2028 roku rząd planuje wielką fuzję, czyli europejskie funkcje zostaną połączone ze zwykłym mObywatelem w jedną, potężną usługę.

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Jest jeden haczyk. Jak zalogować się do nowej aplikacji dla kierowców ?

Zanim zaczniecie zacierać ręce na zimowe wyjazdy na narty bez portfela, musicie wiedzieć o jednym ważnym wymogu. Przynajmniej na początku, dostęp do nowej e-usługi będzie nieco ograniczony.

Żeby odpalić cyfrowe prawo jazdy w UE, będziecie potrzebować dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (czyli tzw. e-dowodu) oraz nadanego do niego numeru PIN. To będzie jedyna brama do nowej aplikacji w jej początkowej fazie. Z czasem mają pojawić się ułatwienia, takie jak logowanie przez profil zaufany czy wykorzystanie biometrii.

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Dlatego, jeśli w waszym portfelu wciąż leży stary, "nieinteligentny" kawałek plastiku, lepiej od razu złożyć wniosek o wymianę. Zrobicie to za darmo, a sam proces można zainicjować z poziomu obecnej aplikacji mObywatel. Warto to załatwić już teraz, żeby w grudniu nie stać w wirtualnych kolejkach.

Ale czy to bezpieczne?

Zawsze, gdy piszę o nowinkach ułatwiających życie, pojawia się grono sceptyków pytających o prywatność. W przypadku opisywanego debiutu, bezpieczeństwo danych kierowców ma być absolutnym priorytetem.

Rządowe serwery wykorzystają architekturę Remote WSCD i moduły HSM. Brzmi to jak czarna magia, ale zasada jest wręcz genialna w swej prostocie. Klucze kryptograficzne i wasze wrażliwe dane wcale nie będą "leżeć" luzem w telefonie.

Zostaną zabetonowane w bezpiecznej infrastrukturze Centralnego Ośrodka Informatyki. Twój smartfon stanie się jedynie pilotem, czyli interfejsem dostępowym. Zewnętrzny usługodawca czy zagraniczny policjant otrzyma tylko tyle informacji, do ilu ma w danej sekundzie uprawnienia.

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