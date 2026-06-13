mObywatel wprowadza korespondencję elektroniczną Fot. Shutterstock.com / Kuba Kwiatkowski

Nowość w mObywatelu umożliwia elektroniczną korespondencję urzędową w ramach e-Doręczeń. Teraz z poziomu aplikacji będziemy mieć dostęp do skrzynki pocztowej, więc możemy zapomnieć już o tradycyjnym awizo i kolejkach na poczcie, ponieważ takie sprawy załatwimy po prostu przez telefon.

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mObywatel wciąż stara się rozwijać i wprowadzać nowe funkcje, aby ułatwić nam załatwianie spraw urzędowych i nie tylko. Ostatnio informowaliśmy na przykład o możliwości zgłoszenia zapotrzebowania na internet stacjonarny bezpośrednio ze smartfona, albo nawet o wirtualnym asystencie. Teraz Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło kolejny dość przełomowy krok, mający odmienić tradycyjną formę korespondencji pocztowej i przenieść ją na wymiar elektroniczny.

Skrzynka osobista w telefonie. Co mówią przedstawiciele rządu?

Ministerstwo Cyfryzacji oficjalnie wdraża do mObywatela tak zwaną skrzynkę osobistą, która służy do szybkiej wymiany formalnych wiadomości z instytucjami państwowymi oraz podmiotami prywatnymi. Jak zaznacza w komunikacie resortu wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, jest to kolejny duży krok w budowaniu nowoczesnego państwa.

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– Skrzynka e-Doręczeń w mObywatelu oznacza, że Polacy mogą teraz prowadzić oficjalną korespondencję z urzędami bezpośrednio z telefonu – bez awizo i bez zbędnych formalności – podkreśla polityk, dodając, że w pełni cyfrowa Polska to rzeczywistość budowana już dzisiaj.

Do nowości odniósł się również wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Zauważa on, że użytkownicy otrzymują w ten sposób pełnoprawne narzędzie zintegrowane z państwowymi systemami. Pozwala ono na szybkie odbieranie decyzji administracyjnych, odpisywanie urzędom i monitorowanie bieżących terminów, zrównując wygodę takiej komunikacji z codziennym pisaniem wiadomości z poziomu smartfona.

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Jak działają e-Doręczenia i dla kogo są dostępne?

Z nowej usługi mogą swobodnie korzystać pełnoletni obywatele, którzy posiadają w aplikacji aktywny dokument mDowód. Elektroniczna skrzynka sprawnie obsługuje wiadomości zarówno z nowszego systemu e-Doręczeń, jak i powszechnie znanego ePUAP-u. Użytkownik zyskuje możliwość czytania, odbierania i przekazywania dalej urzędowych pism. Dodatkowo narzędzie pozwala na tworzenie własnych wiadomości, załączanie do nich dokumentów oraz bieżące śledzenie statusów doręczenia.

Działanie e-Doręczeń w praktyce opiera się na dokładnie tym samym mechanizmie prawnym, co tradycyjny list polecony za potwierdzeniem odbioru. Główna różnica polega jednak na tym, że cały proces odbywa się całkowicie cyfrowo, bez konieczności wizyty w placówce pocztowej i stania w kolejkach do okienka. Spójność i bezpieczeństwo danych opierają się z kolei na oficjalnych państwowych rejestrach, takich jak Baza Adresów Elektronicznych (BAE) oraz systemy teleinformatyczne należące do Poczty Polskiej. Praca listonosza zostaje więc tu mocno ograniczona, a niedawno w naTemat poruszaliśmy właśnie sytuację tego zawodu w dzisiejszych czasach.

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Kwestie techniczne. Kiedy nowa funkcja trafi do wszystkich?

Od początku 2026 roku publiczne instytucje oraz wybrane grupy przedsiębiorców mają obowiązek korzystania z e-Doręczeń w ramach urzędowej komunikacji. Dla obywateli, czyli osób fizycznych, jest to wciąż rozwiązanie całkowicie dobrowolne, jednak resort cyfryzacji mocno zachęca do jego przetestowania.

Aby zacząć z niego korzystać, wystarczy przy pierwszym uruchomieniu skrzynki w mObywatelu wyrazić wymaganą zgodę na przekazanie danych do Poczty Polskiej, która pełni rolę wyznaczonego operatora usługi. Aplikacja następnie sama zweryfikuje, czy posiadamy już przypisany adres do e-Doręczeń. Jeśli tak, na ekranie od razu wyświetlą się foldery z naszą korespondencją. Jeżeli jeszcze go nie wyrobiliśmy, mObywatel przekieruje nas pod specjalny link do serwisu gov.pl, gdzie w kilku krokach będziemy mogli go darmowo założyć.

Choć narzędzie pozwala wysyłać i odbierać wiadomości ze skrzynki ePUAP, to należy pamiętać, że e-Doręczenia stają się w tym roku domyślnym standardem komunikacji dla większości urzędów. Nowa usługa pojawia się w mObywatelu począwszy od wersji 4.84.0. Proces jej udostępniania na urządzeniach użytkowników odbywa się stopniowo, a według zapowiedzi resortu cyfryzacji, do końca czerwca 2026 roku funkcja ma być widoczna już dla wszystkich pełnoletnich Polaków korzystających z aplikacji.

Co ciekawe, jak donosi INNPoland, Poczta Polska dysponuje już ponad 2,6 mln aktywnych skrzynek e-Doręczeń.

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