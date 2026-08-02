Zaloguj się do mObywatela przed 5 sierpnia. Fot. Shutterstock

Każdy użytkownik mObywatela powinien zalogować się do aplikacji najpóźniej do 5 sierpnia 2026 roku. To obowiązkowy etap automatycznego odnawiania certyfikatów, od których zależy możliwość korzystania z cyfrowych dokumentów i usług. Wystarczy krótkie logowanie, by uniknąć późniejszej, bardziej czasochłonnej procedury ponownego potwierdzania tożsamości.

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Aplikacja mObywatel przeprowadza cykliczne aktualizacje certyfikatów. Komunikat został nadany 25 czerwca 2026 roku i nie jest próbą wymuszenia danych pokroju phishingu. Faktycznie, mObywatel wymaga od nas zalogowania w ciągu najbliższych dni, by możliwe było dalsze korzystanie z jej udogodnień. Całość procedur obejmuje jednak wyłącznie aplikację mObywatel. Jeśli docierają do nas maile lub SMS-y z tym związane, należy je bezwzględnie ignorować.

Co należy zrobić? W komunikacie czytamy: "Certyfikat odnowi się automatycznie. Zaloguj się do mObywatela do 5 sierpnia 2026 r., aby nadal korzystać z dokumentów. Zalogowanie do aplikacji odnowi certyfikaty dokumentów". I to tyle – wystarczy wejść do aplikacji, zalogować się i poczekać na zakończenie ładowania.

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Co istotne, wymóg odnowienia certyfikatów obejmuje także użytkowników mObywatel Junior. Rodzice powinni więc przypilnować swoje pociechy, by te znalazły minutę na zalogowanie się do państwowej aplikacji.

Po zalogowaniu, jeśli chcemy mieć pewność, czy wszystko działa jak należy, możemy odwiedzić zakładkę z certyfikatami i sprawdzić obecną datę ważności certyfikatu. Tym razem będzie to nasza indywidualna data przedłużenia, a nie "odgórna".

Czym są certyfikaty w mObywatelu?

Jak informuje nas zakładka w aplikacji, certyfikat to poświadczenie, że nasze dane w aplikacji pochodzą z państwowego rejestru i są prawdziwe. To właśnie dzięki nim możemy potwierdzić tożsamość telefonem. Jakie są najważniejsze informacje o certyfikatach? mObywatel wyszczególnia:

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Ważność certyfikatu przez rok. Po tym czasie należy go odnowić. Certyfikat może być aktywny tylko na jednym urządzeniu. W przypadku aktywacji certyfikatu na innym telefonie, poprzedni certyfikat zostanie automatycznie unieważniony.

Co ważne, w każdej chwili można unieważnić certyfikat. Spowoduje to blokadę dostępu do dokumentów i usług na wybranym telefonie. Takie działanie ma przede wszystkim zapewnić ochronę prywatności i bezpieczeństwa w sytuacji, gdy podejrzewamy, że mogą one wpaść w niepowołane ręce lub chcemy zrezygnować z użytkowania mObywatela na danym urządzeniu. By to zrobić, na ważnym certyfikacie wybieramy przycisk "Unieważnij" i potwierdzamy procedurę.

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Co ciekawe, unieważnienie certyfikatu może zostać przeprowadzone nie tylko przez użytkownika aplikacji, ale także ministerstwo cyfryzacji. W przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa, urząd może zawiesić usługi, jeśli istnieje podejrzenie poważnego naruszenia, np. szeroko zakrojonego cyberataku.

Co zrobić, jeśli utracę certyfikat w mObywatelu?

W przypadku przegapienia terminu 5 sierpnia konieczne będzie odnowienie certyfikatów. Nie jest to procedura skomplikowana, ale może wymagać od nas mozolnego logowania się w systemach bankowych i urzędowych, które często wymagają przepisywania kodów z SMS-ów w ramach podwójnego zabezpieczenia. Jak to działa w praktyce?

W aplikacji czytamy, że aby odnowić certyfikat, wystarczy aktualizacja dokumentu tożsamości. Wymaga ona wybrania odpowiedniego dokumentu, np. mDowodu, mPrawa jazdy i ponownego potwierdzenia tożsamości profilem zaufanym lub bankowością elektroniczną. W trakcie aktualizacji można skorzystać także z e-dowodu. To standardowa funkcja dowodów osobistych wydawanych po 4 marca 2019 roku (ale nie należy mylić jej z mDowodem!).

Dalsza część artykułu poniżej.

Odświeżasz certyfikaty? Zrób jeszcze jedną małą rzecz, a nie pożałujesz

Przy logowaniu się do mObywatela, nawet tylko po to, by zaktualizować certyfikaty, warto przejść do zakładki "Pozostałe" i wybrać z listy opcję "O aplikacji".

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