mObywatel
Do mObywatela wchodzi nowość. Fot. shutterstock

Od 30 czerwca polskie uczelnie mogą wydawać cyfrowe dyplomy, które absolwenci będą mogli dodać do swojego profilu na mObywatelu. To nowa przydatna funkcja w rządowej aplikacji. I co ważne, te dokumenty będą miały taką samą moc prawną jak ich papierowe odpowiedniki.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Ta nowość w mObywatelu to niezła gratka dla studentów i absolwentów szkół wyższych. Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, od 30 czerwca pojawiła się funkcja mDyplom. "To pełnoprawny dokument, który daje takie same uprawnienia co dyplom papierowy" – podkreślono.

Nowa funkcja w mObywatelu. Chodzi o dyplomy ukończenia studiów

Co dzięki niemu załatwimy? Ministerstwo wymienia, że dzięki takiemu elektronicznemu dyplomowi:

  • potwierdzimy swoje wykształcenie za pomocą aplikacji,
  • pobierzemy na telefon dyplom, suplement do dyplomu i ich odpisy w językach obcych (jeśli uczelnia je wydała) w formie pliku PDF.

    • A kto będzie mógł otrzymać taki mDyplom?

  • Wszystkie osoby, które ukończą studia po 1 stycznia 2027 roku.
  • Absolwenci, którzy ukończą studia między 30 czerwca a 31 grudnia 2026 roku, jeśli ich uczelnia wdroży możliwość jego wydawania.

    • Urzędnicy zaznaczają, że w zakładce mDyplomy będzie można dodać 3 rodzaje dokumentów: dyplom ukończenia studiów (I, II stopnia oraz jednolitych magisterskich), dyplom doktorski i dyplom habilitacyjny. Warunkiem jest jednak wcześniejsze posiadanie mDowodu.

    – Dyplom to dokument, który otwiera drzwi – do pracy, do dalszej edukacji, do potwierdzenia swoich kompetencji. Dziś rozpoczynamy proces wprowadzania dyplomów do mObywatela – bezpiecznych i łatwych do pokazania w każdej sytuacji. To także realna korzyść dla pracodawców, którzy zyskują proste narzędzie do weryfikacji autentyczności dyplomu – przekazał Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji.  

    "Cyfrowy dyplom to pełnoprawny dokument źródłowy, zabezpieczony podpisem i pieczęcią elektroniczną – nie jest skanem papierowego dyplomu. Dzięki niemu absolwenci będą mogli w każdej chwili potwierdzić swoje wykształcenie za pomocą telefonu, a uczelnie i pracodawcy zyskają wygodne oraz bezpieczne narzędzia do wydawania i weryfikacji dokumentów" – zaznaczono w komunikacie resortu.

    Zobacz także

    mObywatel, aplikacja, smartfon, telefon
    mObywatel ze zmianą, o której musisz wiedzieć. Do końca czerwca pojawi się u wszystkich
    mObywatel, aplikacja, telefon
    Nowa funkcja w mObywatelu. Pomoże walczyć z problemem milionów Polaków
    Aplikacja mObywatel. W tle ściana kodu i dwóch hakerów.
    Paskudne oszustwo metodą na mObywatela. Nawet bardzo przezorni dadzą się złapać
    mObywatel z rewolucyjną funkcją. Już nie trzeba będzie płacić za tę rzecz
    mObywatel z rewolucyjną funkcją. Pokochasz ją, bo oszczędzisz czas i pieniądze

    Inne nowe funkcje w mObywatelu

    Ostatnio informowaliśmy też o możliwości zgłoszenia zapotrzebowania na internet stacjonarny w mObywatelu albo o wirtualnym asystencie. Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło również kolejny dość przełomowy krok, mający odmienić tradycyjną formę korespondencji pocztowej i przenieść ją na wymiar elektroniczny.

    Do mObywatela trafia tak zwana skrzynka osobista, która służy do szybkiej wymiany formalnych wiadomości z instytucjami państwowymi oraz podmiotami prywatnymi. Jak zaznaczał w komunikacie resortu wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, jest to kolejny duży krok w budowaniu nowoczesnego państwa.

    Skrzynka e-Doręczeń w mObywatelu oznacza, że Polacy mogą teraz prowadzić oficjalną korespondencję z urzędami bezpośrednio z telefonu – bez awizo i bez zbędnych formalności – podkreślił polityk.