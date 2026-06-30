Do mObywatela wchodzi nowość. Fot. shutterstock

Od 30 czerwca polskie uczelnie mogą wydawać cyfrowe dyplomy, które absolwenci będą mogli dodać do swojego profilu na mObywatelu. To nowa przydatna funkcja w rządowej aplikacji. I co ważne, te dokumenty będą miały taką samą moc prawną jak ich papierowe odpowiedniki.

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Ta nowość w mObywatelu to niezła gratka dla studentów i absolwentów szkół wyższych. Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, od 30 czerwca pojawiła się funkcja mDyplom. "To pełnoprawny dokument, który daje takie same uprawnienia co dyplom papierowy" – podkreślono.

Nowa funkcja w mObywatelu. Chodzi o dyplomy ukończenia studiów

Co dzięki niemu załatwimy? Ministerstwo wymienia, że dzięki takiemu elektronicznemu dyplomowi:

potwierdzimy swoje wykształcenie za pomocą aplikacji, pobierzemy na telefon dyplom, suplement do dyplomu i ich odpisy w językach obcych (jeśli uczelnia je wydała) w formie pliku PDF.

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A kto będzie mógł otrzymać taki mDyplom?

Wszystkie osoby, które ukończą studia po 1 stycznia 2027 roku. Absolwenci, którzy ukończą studia między 30 czerwca a 31 grudnia 2026 roku, jeśli ich uczelnia wdroży możliwość jego wydawania.

Urzędnicy zaznaczają, że w zakładce mDyplomy będzie można dodać 3 rodzaje dokumentów: dyplom ukończenia studiów (I, II stopnia oraz jednolitych magisterskich), dyplom doktorski i dyplom habilitacyjny. Warunkiem jest jednak wcześniejsze posiadanie mDowodu.

– Dyplom to dokument, który otwiera drzwi – do pracy, do dalszej edukacji, do potwierdzenia swoich kompetencji. Dziś rozpoczynamy proces wprowadzania dyplomów do mObywatela – bezpiecznych i łatwych do pokazania w każdej sytuacji. To także realna korzyść dla pracodawców, którzy zyskują proste narzędzie do weryfikacji autentyczności dyplomu – przekazał Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji.

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"Cyfrowy dyplom to pełnoprawny dokument źródłowy, zabezpieczony podpisem i pieczęcią elektroniczną – nie jest skanem papierowego dyplomu. Dzięki niemu absolwenci będą mogli w każdej chwili potwierdzić swoje wykształcenie za pomocą telefonu, a uczelnie i pracodawcy zyskają wygodne oraz bezpieczne narzędzia do wydawania i weryfikacji dokumentów" – zaznaczono w komunikacie resortu.

Inne nowe funkcje w mObywatelu

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Do mObywatela trafia tak zwana skrzynka osobista, która służy do szybkiej wymiany formalnych wiadomości z instytucjami państwowymi oraz podmiotami prywatnymi. Jak zaznaczał w komunikacie resortu wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, jest to kolejny duży krok w budowaniu nowoczesnego państwa.