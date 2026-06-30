Od 30 czerwca polskie uczelnie mogą wydawać cyfrowe dyplomy, które absolwenci będą mogli dodać do swojego profilu na mObywatelu. To nowa przydatna funkcja w rządowej aplikacji. I co ważne, te dokumenty będą miały taką samą moc prawną jak ich papierowe odpowiedniki.
Ta nowość w mObywatelu to niezła gratka dla studentów i absolwentów szkół wyższych. Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, od 30 czerwca pojawiła się funkcja mDyplom. "To pełnoprawny dokument, który daje takie same uprawnienia co dyplom papierowy" – podkreślono.
Nowa funkcja w mObywatelu. Chodzi o dyplomy ukończenia studiów
Co dzięki niemu załatwimy? Ministerstwo wymienia, że dzięki takiemu elektronicznemu dyplomowi:
A kto będzie mógł otrzymać taki mDyplom?
Urzędnicy zaznaczają, że w zakładce mDyplomy będzie można dodać 3 rodzaje dokumentów: dyplom ukończenia studiów (I, II stopnia oraz jednolitych magisterskich), dyplom doktorski i dyplom habilitacyjny. Warunkiem jest jednak wcześniejsze posiadanie mDowodu.
– Dyplom to dokument, który otwiera drzwi – do pracy, do dalszej edukacji, do potwierdzenia swoich kompetencji. Dziś rozpoczynamy proces wprowadzania dyplomów do mObywatela – bezpiecznych i łatwych do pokazania w każdej sytuacji. To także realna korzyść dla pracodawców, którzy zyskują proste narzędzie do weryfikacji autentyczności dyplomu – przekazał Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji.
"Cyfrowy dyplom to pełnoprawny dokument źródłowy, zabezpieczony podpisem i pieczęcią elektroniczną – nie jest skanem papierowego dyplomu. Dzięki niemu absolwenci będą mogli w każdej chwili potwierdzić swoje wykształcenie za pomocą telefonu, a uczelnie i pracodawcy zyskają wygodne oraz bezpieczne narzędzia do wydawania i weryfikacji dokumentów" – zaznaczono w komunikacie resortu.
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Inne nowe funkcje w mObywatelu
Ostatnio informowaliśmy też o możliwości zgłoszenia zapotrzebowania na internet stacjonarny w mObywatelu albo o wirtualnym asystencie. Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło również kolejny dość przełomowy krok, mający odmienić tradycyjną formę korespondencji pocztowej i przenieść ją na wymiar elektroniczny.
Do mObywatela trafia tak zwana skrzynka osobista, która służy do szybkiej wymiany formalnych wiadomości z instytucjami państwowymi oraz podmiotami prywatnymi. Jak zaznaczał w komunikacie resortu wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, jest to kolejny duży krok w budowaniu nowoczesnego państwa.
– Skrzynka e-Doręczeń w mObywatelu oznacza, że Polacy mogą teraz prowadzić oficjalną korespondencję z urzędami bezpośrednio z telefonu – bez awizo i bez zbędnych formalności – podkreślił polityk.