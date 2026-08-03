Przejechał 500 tys. km bez awarii. Ta marka premium to fenomen Fot. Adam Nowiński / naTemat.pl

Kiedy słyszysz "samochód premium", od razu myślisz o niemieckiej trójcy. Ale czasami luksus nie musi mieć znaczka z Bawarii albo Stuttgartu. Na rynku od lat rozpycha się gracz, który po cichu robi swoje. Mowa oczywiście o Lexusie. Marka, która zadebiutowała w 1989 roku, sprzedała już na świecie ponad 15,5 miliona aut. Ten sukces absolutnie nie wziął się z kosmosu.

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Zacznijmy od samego podejścia do produkcji auta. Globalizacja sprawiła, że czasami auto "niemieckie" powstaje w Meksyku, a "brytyjskie" na Słowacji. To oczywiście optymalizacja kosztów. W przypadku Lexusa sprawa wygląda jednak inaczej. Wszystkie modele trafiające na polski rynek to w stu procentach japońska produkcja. Wyjeżdżają wyłącznie z zakładów Iwate, Kiusiu, Motomachi i Tahara.

Nad całym tym technologicznym baletem czuwają mistrzowie Takumi. To rzemieślnicy, którzy całe swoje życie doskonalą fach i osobiście ręczą za precyzję. Japończycy opierają się też na koncepcji Kaizen, czyli nieustannym dążeniu do perfekcji.

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Co ważne, testują to u siebie, w zamkniętych laboratoriach R&D. Kiedy dorzucimy do tego Omotenashi, czyli ich tradycyjną sztukę gościnności (co przekłada się na to, jak traktują cię w salonie i serwisie), dostajemy obraz marki, która po prostu szanuje swojego klienta.

Kontrola jakości, przy której można złapać się za głowę

Liczby potrafią robić wrażenie. Zanim nowy Lexus wyjedzie na ulicę, przechodzi przez istne piekło kontroli. Sama jakość powłoki lakierniczej weryfikowana jest w aż czterech tysiącach punktów na karoserii!

W każdej fabryce wykonuje się ponad 26 tysięcy zadań wymagających specjalnej, rygorystycznej certyfikacji, a technicy co cztery miesiące muszą udowadniać na egzaminach, że wciąż trzymają najwyższy poziom.

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To wszystko procentuje. W tegorocznym, prestiżowym rankingu J.D. Power Plant Quality Award, zakład TMK 1 z prefektury Fukuoka (to stamtąd płyną do nas świetnie sprzedające się modele NX i UX), zgarnął najwyższe możliwe wyróżnienie, czyli Platinum Plant Quality Award.

Pół miliona kilometrów i nic

No dobra, ale papier zniesie wszystko, prawda? Zawsze interesowało mnie, jak to wygląda w prawdziwym życiu. Ostatnio po sieci krążyła historia, obok której nie da się przejść obojętnie.

Głośno zrobiło się o pewnym egzemplarzu Lexusa. To Lexus ES, który nakręcił na liczniku 519 tysięcy kilometrów. Biznesowa limuzyna, która pokonała ten dystans w zasadzie bez żadnej usterki. Takie historie pokazują, na czym polega legendarna trwałość Lexusa.

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Potwierdzają to zresztą twarde dane z niezależnych, zewnętrznych badań. W zestawieniu Consumer Reports, japońska marka zgarnęła 79 na 100 punktów. U Brytyjczyków, w słynnym badaniu "What Car?" Reliability Survey, wykręcili 98,7 proc. deklasując 30 innych producentów.

Dołóżmy do tego raport włoskiej organizacji Altroconsumo, czyli 98 punktów na 100 i status absolutnego rodzynka, bo Lexus był tam jedyną marką premium w czołowej dziesiątce.

Gwarancja, czyli jak pokazać, że jest się pewnym swego

No i trzeba przyznać, że dzięki takiej niezawodności Japończycy moga pozwolić sobie na trochę więcej jeśli chodzi o udzielanie gwarancji. Na wejściu dają 3 lata (lub 100 tys. km) gwarancji podstawowej. Ale to dopiero rozgrzewka.

Na komponenty hybrydowe mamy 5 lat, a w ramach programu Battery Care dostajecie aż 10 lat gwarancji na akumulator trakcyjny (lub milion kilometrów przebiegu!). Warunek? Wystarczy robić regularny przegląd raz w roku albo co 15 tysięcy kilometrów.

Mało? Po zakończeniu podstawowej ochrony można wskoczyć w program Lexus Relax, przedłużający spokój ducha aż do 10 lat lub 185 tys. km przebiegu. To jest po prostu nokaut na rywalach, którzy często urywają temat gwarancji po dwóch latach.

Ta bezawaryjność i potężny pakiet ochronny sprawiają, że auta używane Lexus schodzą w Polsce na pniu. Program Lexus Select, zrzeszający oficjalną sieć sprzedaży sprawdzonych aut z drugiej ręki, zanotował w pierwszym półroczu 2026 roku sprzedaż na poziomie 2735 samochodów.

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To skok o potężne 29 proc. względem zeszłego roku. Ludzie po prostu wiedzą, że inwestycja w Lexusa z pewnego źródła to brak siwych włosów i zaskakująco niskie koszty utrzymania przez lata.

Nowoczesność bez utraty DNA

Żeby jednak nie było, że Lexus to tylko nudna solidność i sprawdzone, stare patenty. Wystarczy spojrzeć, co oferuje nowy Lexus ES. To pierwszy model, w którym zadebiutował rewolucyjny system operacyjny Arene.

Efekt? Działa czterokrotnie szybciej i ma osiem razy więcej pamięci niż starsze rozwiązania marki. Na pokładzie mamy też ultranowoczesny pakiet Lexus Safety System+ 4, który bezbłędnie wychwytuje hulajnogi i motocyklistów w martwym polu.

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Quiz 1 / 10 Na początek coś łatwego... Opel Volkswagen Nissan Audi

Wisienką na torcie jest debiutujący system Driver Monitor, który w czasie rzeczywistym bada koncentrację kierowcy. Da się połączyć kosmiczną niezawodność z technologią, o którą aż prosi się dzisiejszy rynek samochodów premium? Jak widać na załączonym obrazku da się.