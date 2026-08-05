Nie montuj rejestracji w tym miejscu. Dlaczego? Już tłumaczę Fot. Adam Nowiński / naTemat.pl

Ostatnio przemierzając Warszawę zobaczyłem w tylnym lusterku ciekawy widok. Na początku myslałem, że to jakieś dziwne Audi, ale potem zdałem sobie sprawę, że to przedliftowe Q4 e-tron, ale... z dziwnie zamontowaną tablicą. Dlaczego dziwnie? A no dlatego, że raczej nie powinno się jej montować w tym miejscu. Już tłumaczę dlaczego.

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No to zacznijmy od samych przepisów. Miejsce i sposób montowania tablicy rejestracyjnej w aucie i nie tylko reguluje Rozporzadzenie ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych, które nowelizowano w 2022 roku.

W artykule 35. wspomnianego rozporządzenia dokładnie opisano, gdzie można umieścić tablicę rejestracyjną:

§ 35. [Miejsce umieszczenia na pojeździe tablic rejestracyjnych]

1. Właściciel pojazdu umieszcza na pojeździe tablice rejestracyjne z przodu i z tyłu w miejscach konstrukcyjnie do tego przeznaczonych, z wyjątkiem przyczep, ciągników rolniczych, motocykli i motorowerów, na których tablicę umieszcza się tylko z tyłu.

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2. W przypadku pojazdów kategorii L2e, L5e, L6e i L7e, tablicę rejestracyjną umieszcza się również z przodu, jeżeli pojazdy te posiadają miejsce konstrukcyjnie do tego przeznaczone.

3. W przypadkach uzasadnionych konstrukcją ciągnika rolniczego, tablicę rejestracyjną umieszcza się z przodu tego pojazdu.

4. Z przodu pojazdu umieszcza się wyłącznie tablicę rejestracyjną samochodową jednorzędową, z wyjątkiem pojazdów, o których mowa w ust. 2 i 3.

5. Z tyłu pojazdu umieszcza się tablicę rejestracyjną samochodową jednorzędową albo dwurzędową w zależności od miejsca konstrukcyjnie do tego przeznaczonego.

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6. Z tyłu przyczepy motocyklowej umieszcza się tablicę rejestracyjną motocyklową przeniesioną z motocykla, który ciągnie przyczepę.

7. Jeżeli pojazd nie posiada specjalnego miejsca do umocowania tablic rejestracyjnych, to przednią i tylną tablicę rejestracyjną umieszcza się w środku szerokości pojazdu, a gdyby to utrudniało jego eksploatowanie lub ograniczało widoczność tablicy rejestracyjnej - po lewej stronie pojazdu.

8. W przypadku ciągnika rolniczego, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, i pojazdu wolnobieżnego, wchodzących w skład kolejki turystycznej, tablice rejestracyjne umieszcza się z przodu i z tyłu albo tylko z tyłu, w zależności od położenia miejsca konstrukcyjnie do tego przeznaczonego. W przypadku przyczepy dostosowanej do przewozu osób, wchodzącej w skład kolejki turystycznej, tablice umieszcza się tylko z tyłu.

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9. W przypadku zamontowania na pojeździe samochodowym bagażnika, zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną, dodatkową zalegalizowaną tablicę rejestracyjną, o której mowa w art. 73 ust. 1b ustawy, umieszcza się na bagażniku w miejscu konstrukcyjnie do tego przeznaczonym.

Czyli: w miejscu konstrukcyjnie do tego przeznaczonym, a jeżeli pojazd nie posiada specjalnego miejsca do umocowania tablic rejestracyjnych, to przednią i tylną tablicę rejestracyjną umieszcza się w środku szerokości pojazdu, a gdyby to utrudniało jego eksploatowanie lub ograniczało widoczność tablicy rejestracyjnej - po lewej stronie pojazdu.

Tyle teoria, a praktyka?

Przeważnie tablice rejestracyjne lądują na środku pasa przedniego: zderzaka, grilla, ogólnie tak, żeby były wycentrowane, dobrze widoczne i nie przeszkadzały w działaniu różnych podzespołów auta.

I to ostatnie sformułowanie jest chyba najbradziej kluczowe w naszym przypadku. Bo na tapet trafia Audi Q4 e-tron. Zazwyczaj, i raczej mówię tutaj o 99 proc. przypadków, widuje się te samochody z tablicą w dolnej części grilla. Dlatego ten, który zauważyłem na Wisłostradzie w stolicy wzbudził moje zainteresowanie.

I w sumie nie bez kozery blachy w tym aucie montuje się w tym miejscu. Wyżej, a konkretnie pod czterema pierścieniami Audi znajduje się bowiem radar średniego zasięgu oraz kamera 360 stopni, co widać na poniższym rysunku.

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Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest montaż kamery pod logo marki. Dlaczego więc montowanie jej jeszcze niżej, w dolnej części pasa przedniego to złe rozwiązanie? Przyjrzyjcie się zdjęciom niżej. Co widzicie pod grillem zarówno w przedliftowej wersji, jak i poliftowej (kolejne zdjęcie)?

Tak jest, wloty powietrza, które dostarczają powietrze do baterii. Mówiliśmy o tym przy budowie aut elektrycznych w naszym projekcie Audi Lab. Odnosi się to nie tylko do Audi, ale do wszystkich elektryków.

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