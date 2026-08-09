Włodzimierz Rezner zmarł w wieku 83 lat Fot. Facebook / Włodzimierz Rezner

Nie żyje słynny komentator sportowy Włodzimierz Rezner. Dziennikarz, który przez wiele lat był związany z Polskim Radiem Kielce, zmarł w wieku 83 lat. Zmagał się z chorobą nowotworową. Relacje radiowca z wydarzeń sportowych na długo pozostaną w pamięci jego słuchaczy.

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Informacja o śmierci Włodzimierza Reznera obiegła media w niedzielę (9 sierpnia). Jego nazwisko było dobrze znane entuzjastom sportu. Dziennikarz od dzieciństwa pasjonował się kolarstwem, które równie chętnie relacjonował w radiu. Wieść o odejściu komentatora spotkała się z reakcją innych osób z jego środowiska. Dziennikarz Roman Czejarek podkreślił, że jego kolega po fachu zmarł w dniu swoich urodzin.

"Pewnie czekał też na finał 83 Tour de Pologne 2026 bo kochał kolarstwo i dużo dla niego zrobił. Gigant mikrofonu, człowiek wielkiej wiedzy o sporcie (i nie tylko), pełen zapału do pracy. Po prostu dobry gość" – tak wspominał Reznera we wpisie zamieszczonym na Facebooku.

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Włodzimierz Rezner nie żyje. Głos, który zna każdy miłośnik kolarstwa

Włodzimierz Rezner urodził się 8 sierpnia 1943 roku w Kielcach, gdzie od lat 50. uczestniczył w wyścigach kolarskich – z początku jako członek Lechii Kielce, potem w koszulce z barwami SHL Kielce. Po rezygnacji z tej dziedziny przyszły dziennikarz rozpoczął studia w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (dawnej Szkole Głównej Handlowej). Następnie powrócił do rodzinnego miasta, gdzie najpierw zajmował się handlem, a dopiero później zdecydował się sprawdzić swoje siły w dziennikarstwie.

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Jego kariera rozpoczęła się od konkursu Polskiego Radia na sprawozdawców i komentatorów sportowych. – Zgłosiło się 1040 osób, a dostać na antenę udało się akurat mnie oraz dwóm późniejszym legendom – Andrzejowi Kosiorowskiemu i Janowi Lisowi – mówił w wywiadzie dla portalu Naszosie.pl. Od 1971 roku pracował w Rozgłośni Polskiego Radia w Kielcach.