Nie żyje Jorge Messi. Ojciec Leo Messiego zmarł w piątek. Fot. X.com / Romano

Smutne wieści z Argentyny dotarły do świata futbolu. Jorge Messi, ojciec i wieloletni agent Lionela Messiego, nie żyje. Mężczyzna zmarł w piątek wieczorem w klinice w Rosario. Od dłuższego czasu zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi, a jego stan w ostatnich miesiącach miał się pogarszać.

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Kilka tygodni po finale mistrzostw FIFA 2026 roku świat piłki nożnej obiega niezwykle smutna informacja. W piątek 7 sierpnia zmarł Jorge Messi, ojciec legendarnego zawodnika Lionela Messiego.

Jak donosi portal goal.com powołując się na argentyńskie media, mężczyzna zmarł w wieku 68 lat i od dłuższego czasu zmagał się z problemami zdrowotnymi.

Największy fanklub zawodnika zdecydował się nie publikować komentarzu w tej sprawie aż do oficjalnego potwierdzenia informacji ze strony rodziny.

O problemach zdrowotnych Jorge Messiego wiadomo było od kilku tygodni

Lionel Messi wielokrotnie wypowiadał się na temat roli ojca w jego karierze. Dażył go zaufaniem, szacunkiem i miłością, której wyraz dał w meczu Algieria-Argentyna w trakcie tegorocznego mundialu, po strzeleniu hat-tricka, który przypieczętował absolutną deklasację rywali.

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Zawodnik po wygranym meczu okazał niezwykłe wzruszenie, a na jego twarzy pojawiły się łzy. Dziennikarze zapytali piłkarza o powód reakcji. Lionel Messi przyznał, że miał za sobą kilka trudnych i skomplikowanych dni niezwiązanych z piłką nożną.

Jak wskazuje oficjalne oświadczenie opublikowane przez współpracowników Messiego, a udostępnione m.in. przez BBC, jego ojciec w trakcie mundialu przebywał w szpitalu, gdzie zmagał się z problemami zdrowotnymi.

Jednocześnie rodzina Messiego apelowała wtedy, by nie powielać fałszywych informacji na temat stanu zdrowia Jorge. Sprawa była szeroko komentowana w social mediach, a część komentatorów prześcigała się w łamaniu zasad szacunku, wrażliwości i dyskrecji.

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Kim był Jorge Messi? To ojciec, menadżer i architekt sukcesu Lionela Messiego

Jorge Messi był niezwykle znaczącą postacią dla rozwoju kariery Lionela Messiego. To jego incjatywa doprowadziła do tego, że zawodnik trafił w wieku 13 lat do FC Barcelony. Jorge wspierał legendę futbolu mieszkajac z nim w Europie, by pomóc mu w adaptacji do nowego środowiska.

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Wsparcie nie ograniczało się do obecności. Jorge Messi był agentem zawodnika i był zaangażowany we wszystkie kluczowe etapy jego kariery, z transferem do Paris Saint-Germain i Interu Miami (gdzie Lionel Messi gra obecnie) włącznie.

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