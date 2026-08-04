We wtorek 4 sierpnia media obiegła smutna wiadomość o śmierci Andrzeja Morozowskiego. Dziennikarz i publicysta TVN24 od miesięcy zmagał się z nowotworem. W marcu wrócił jeszcze na antenę i poprowadził program "Tak jest". Odszedł w wieku 69 lat.
Smutną wiadomość przekazał jako pierwszy we wtorek 4 sierpnia ks. Kazimierz Sowa w serwisie Facebook. "Odszedł Andrzej Morozowski. Mądry i uczciwy człowiek, świetny dziennikarz, znakomity kolega. Andrzeju! Będzie cię tu brakowało!" – napisał duchowny, który znał się z dziennikarzem TVN24.
Andrzej Morozowski odszedł w wieku 69 lat. Zmagał się z chorobą nowotworową
Następnie informacja została potwierdzona przez stację TVN24, z którą dziennikarz był związany od wielu lat i stanowił jeden z jej głównych filarów. "Po długiej chorobie, w wieku 69 lat zmarł we wtorek Andrzej Morozowski" – poinformowano w komunikacie.
Jeszcze w marcu informowaliśmy, że dziennikarz po ponad półrocznej przerwie znów poprowadził program "Tak jest" w TVN24. Gospodarz formatu rozpoczął wtedy najnowsze wydanie od krótkiego, bezpośredniego oświadczenia, wyjaśniając widzom, że powodem jego długiej nieobecności na antenie była walka z chorobą nowotworową.
"Witam i na początek wyjaśnienie. Przez ponad pół roku nie było mnie na antenie TVN24, ponieważ walczyłem z nowotworem. Teraz stan zdrowia pozwala mi na prowadzenie programu w niepełnym wymiarze, ale będę starał się spotykać z państwem jak najczęściej" – wyznał wówczas Andrzej Morozowski.
Zobacz także
Kim był Andrzej Morozowski? Miał wyjątkowy dziennikarski dorobek
Andrzej Morozowski był jedną z najbardziej rozpoznawalnych i doświadczonych postaci polskich mediów, związaną z dziennikarstwem od kilku dekad. Urodził się 13 czerwca 1957 r. w Warszawie. Pierwsze zawodowe kroki stawiał we wczesnych latach dziewięćdziesiątych w radiu – przez długi czas był związany z Radiem ZET. Jednocześnie współpracował też wtedy z Telewizją Polską, w której tworzył relacje chociażby do informacyjnego programu "Teleexpress".
Ogólnopolską popularność przyniosła mu właśnie telewizja. Na początku lat dwutysięcznych związał się z Grupą TVN, gdzie m.in. współtworzył legendarny program publicystyczny "Teraz my!" razem z Tomaszem Sekielskim. Ich dziennikarskie śledztwa ujawniały liczne afery polityczne, a wspólna praca została wielokrotnie nagrodzona – m.in. Wiktorami, Telekamerami oraz tytułem Dziennikarza Roku.
Następnie współtworzył takie programy jak "Skaner polityczny", "Bohater tygodnia", "Studio 24", "Kuluary", czy "Rozmowa bardzo polityczna". Od 2010 roku był gospodarzem autorskiego programu publicystycznego "Tak jest", w którym rozmawiał z politykami i ekspertami o najważniejszych wydarzeniach dnia. Jego dociekliwy styl prowadzenia rozmów sprawił, że zyskał grono wiernych widzów.