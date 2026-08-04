Andrzej Morozowski odszedł w wieku 69 lat. Fot. kadr z TVN24

We wtorek 4 sierpnia media obiegła smutna wiadomość o śmierci Andrzeja Morozowskiego. Dziennikarz i publicysta TVN24 od miesięcy zmagał się z nowotworem. W marcu wrócił jeszcze na antenę i poprowadził program "Tak jest". Odszedł w wieku 69 lat.

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Smutną wiadomość przekazał jako pierwszy we wtorek 4 sierpnia ks. Kazimierz Sowa w serwisie Facebook. "Odszedł Andrzej Morozowski. Mądry i uczciwy człowiek, świetny dziennikarz, znakomity kolega. Andrzeju! Będzie cię tu brakowało!" – napisał duchowny, który znał się z dziennikarzem TVN24.

Andrzej Morozowski odszedł w wieku 69 lat. Zmagał się z chorobą nowotworową

Następnie informacja została potwierdzona przez stację TVN24, z którą dziennikarz był związany od wielu lat i stanowił jeden z jej głównych filarów. "Po długiej chorobie, w wieku 69 lat zmarł we wtorek Andrzej Morozowski" – poinformowano w komunikacie.

Jeszcze w marcu informowaliśmy, że dziennikarz po ponad półrocznej przerwie znów poprowadził program "Tak jest" w TVN24. Gospodarz formatu rozpoczął wtedy najnowsze wydanie od krótkiego, bezpośredniego oświadczenia, wyjaśniając widzom, że powodem jego długiej nieobecności na antenie była walka z chorobą nowotworową.

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"Witam i na początek wyjaśnienie. Przez ponad pół roku nie było mnie na antenie TVN24, ponieważ walczyłem z nowotworem. Teraz stan zdrowia pozwala mi na prowadzenie programu w niepełnym wymiarze, ale będę starał się spotykać z państwem jak najczęściej" – wyznał wówczas Andrzej Morozowski.

Kim był Andrzej Morozowski? Miał wyjątkowy dziennikarski dorobek

Andrzej Morozowski był jedną z najbardziej rozpoznawalnych i doświadczonych postaci polskich mediów, związaną z dziennikarstwem od kilku dekad. Urodził się 13 czerwca 1957 r. w Warszawie. Pierwsze zawodowe kroki stawiał we wczesnych latach dziewięćdziesiątych w radiu – przez długi czas był związany z Radiem ZET. Jednocześnie współpracował też wtedy z Telewizją Polską, w której tworzył relacje chociażby do informacyjnego programu "Teleexpress".

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Ogólnopolską popularność przyniosła mu właśnie telewizja. Na początku lat dwutysięcznych związał się z Grupą TVN, gdzie m.in. współtworzył legendarny program publicystyczny "Teraz my!" razem z Tomaszem Sekielskim. Ich dziennikarskie śledztwa ujawniały liczne afery polityczne, a wspólna praca została wielokrotnie nagrodzona – m.in. Wiktorami, Telekamerami oraz tytułem Dziennikarza Roku.