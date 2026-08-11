Potężne trzęsienie ziemi nawiedziło Kolumbię. Zjawiska o tak wielkiej sile nie było tam od dekady. Bilans ofiar wciąż rośnie, na razie wiadomo o śmierci ponad 130 osób, a 188 wciąż jest zaginionych. Mieszkańcy relacjonują, że próbowali uciekać, ale nie wszystkim się udało.

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Potężne trzęsienie ziemi nawiedziło wschodnią Kolumbię w poniedziałek 10 sierpnia (w Polsce był wtedy późny wieczór). Wstrząsy wystąpiły w departamencie Choco. Według Służby Geologicznej Stanów Zjednoczonych (USGS) epicentrum znajdowało się w okolicach miasta San Jose del Palmar, a hipocentrum na głębokości 107 km. Wstrząsy miały magnitudę 7,4. Później odnotowano kilkadziesiąt wstrząsów wtórnych, najsilniejszy o magnitudzie 4,8.

Uszkodzonych zostało około pięć tys. domów, zawaliły się trzy szpitale, a w 18 innych odnotowano zniszczenia, podobnie jak na miejscowym lotnisku. Po kilkunastu godzinach akcji ratunkowej organizacja zrzeszająca burmistrzów kolumbijskich miast Asocapitales poinformowała w komunikacie o co najmniej 132 zabitych i 570 rannych. Prezydent Abelardo de la Espriella powiedział, że tylko w mieście Cali obrażenia odniosło około 700 osób, a 188 jest zaginionych.

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