Najciekawsze auto sportowe? Ten Ford wygrywa drugi raz z rzędu Materiały prasowe Ford

Na rynku mamy dziś prawdziwy wysyp wspaniałych maszyn, ale to właśnie samochody sportowe budzą w nas te najdziksze instynkty. Amerykanie z J.D. Power znowu wzięli kierowców pod lupę. Efekt? Nowy Ford Mustang po raz kolejny utarł nosa konkurencji. I muszę wam powiedzieć szczerze: absolutnie mnie to nie dziwi.

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Zaledwie miesiąc temu mówiło się o tym, jak Ford pozamiatał w rankingu jakości J.D. Power Initial Quality Study (IQS), zgarniając pierwsze miejsce wśród marek wolumenowych. Teraz przyszedł czas na weryfikację w kategorii, w której obok cyferek liczy się "to coś", czyli czyste emocje i frajda z obcowania z maszyną.

W najnowszym zestawieniu J.D. Power 2026 U.S. APEAL Study, Ford Mustang został uznany za najbardziej atrakcyjny wóz w swoim segmencie. Co najlepsze, kosi rywali w tej kategorii już drugi rok z rzędu.

Czym w ogóle jest ten cały APEAL? To skrót od Automotive Performance, Execution and Layout. Brzmi groźnie, ale w praktyce badanie sprawdza, czy po 90 dniach od zakupu, kiedy mija słynny efekt nowości, kierowcy wciąż mają miękkie nogi na widok swojego auta na podjeździe. Oceniany jest tu design, osiągi, poczucie bezpieczeństwa czy ogólny komfort.

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Utrzymanie zachwytu wymagającego klienta po trzech miesiącach to w dzisiejszych czasach naprawdę sztuka. Fordowi się to ewidentnie udało. Wskaźnik marki w najnowszym raporcie poszybował w górę o 11 punktów, osiągając pułap 849 oczek. Taki wynik błyskawicznie wywindował markę z 12. na 9. pozycję w zestawieniu.

Nie tylko sport. Wielkie amerykańskie auta też mają "to coś"

Mustang to oczywiście niekwestionowana gwiazda wieczoru, ale warto odnotować, że amerykański producent rozpycha się łokciami na podium w aż czterech kategoriach modelowych. Wielki, potężny Ford Super Duty (dostępny niestety tylko w USA) został najbardziej atrakcyjnym modelem w segmencie dużych aut użytkowych. I tu również mamy powtórkę z rozrywki, bo wygrywa w swojej klasie już trzeci rok z rzędu.

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Aż siedem na dziesięć modeli marki znalazło się w topowej trójce swoich klas w początkowych badaniach jakości (IQS). To najwyższy odsetek na tle wszystkich producentów biorących udział w tegorocznym zestawieniu. Z takimi twardymi danymi po prostu trudno dyskutować.

Na koniec najważniejsze, czyli to, co my, kierowcy nad Wisłą, możemy z tym fantem zrobić. Amerykańskie auta sportowe mają u nas wciąż potężną rzeszę wiernych fanów, którzy nie wyobrażają sobie weekendu bez bulgotu prawdziwego silnika.

Na szczęście Ford Mustang w Polsce ma się wybitnie dobrze i, co jest dziś rzadkością, nie próbuje udawać czegoś, czym nie jest.

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W salonach wciąż znajdziecie wersję GT, którą napędza wolnossący silnik V8 o pojemności 5.0 litra. Generuje on konkretne 446 koni mechanicznych. Chcesz wiatr we włosach? Bierzesz odmianę Convertible. Wolisz zgrabną klasykę? Do wyboru czeka Fastback.

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Ale jeśli naprawdę chcecie zaszaleć na asfalcie, to na waszym celowniku powinna znaleźć się wersja Dark Horse. To już 453 KM "wykręcone" ze sprawdzonej V-ósemki i czysty obłęd na kołach, dostępny wyłącznie w wariancie Fastback.

Quiz 1 / 12 To na początek zmora wielu kierowców. Ta kontrolka oznacza problem... ze skrzynią biegów z układem paliwowym z silnikiem z akumulatorem