Ford

Witaj w sekcji poświęconej marce Ford – ikonie motoryzacji, która od ponad wieku kształtuje oblicze dróg na całym świecie. Od rewolucyjnego Modelu T, który zmotoryzował Amerykę, po najnowsze, zaawansowane technologicznie pojazdy elektryczne i SUV-y, Ford niezmiennie kojarzy się z solidnością, innowacyjnością i szeroką gamą modeli dopasowanych do różnorodnych potrzeb kierowców.



Co znajdziesz w tej kategorii?



– Najnowsze modele: Premiery, testy i szczegółowe opisy najświeższych propozycji Forda – od zwinnych miejskich aut jak Fiesta i Focus, przez wszechstronne SUV-y takie jak Puma, Kuga czy Explorer, aż po legendarnego Mustanga i jego elektrycznego brata, Mustanga Mach-E. Nie zapominamy również o niezawodnych pojazdach użytkowych z rodziny Transit i Ranger.

– Testy i porównania: Nasi redaktorzy dokładnie sprawdzają każdy model, analizując osiągi, komfort, wyposażenie, bezpieczeństwo i koszty eksploatacji. Porównujemy Fordy z ich głównymi konkurentami, aby pomóc Ci podjąć najlepszą decyzję zakupową.

– Porady i opinie: Praktyczne wskazówki dotyczące użytkowania, serwisowania i wyboru odpowiedniego modelu Forda. Dzielimy się opiniami ekspertów oraz doświadczeniami innych użytkowników.

– Historia i klasyki: Zanurz się w bogatej historii marki Ford, odkrywając ciekawostki o legendarnych modelach, które na zawsze zapisały się na kartach motoryzacji.

– Wiadomości i wydarzenia: Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami ze świata Forda – plany koncernu, nowe technologie, udział w motorsporcie i wiele więcej.



Niezależnie od tego, czy jesteś wieloletnim miłośnikiem owalu na masce, czy dopiero rozważasz zakup swojego pierwszego Forda, w tej kategorii znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Zapraszamy do świata Forda – marki, która łączy tradycję z nowoczesnością, oferując samochody na miarę Twoich oczekiwań.